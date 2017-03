Probij se do Božje blizine, probij se kroz buku svakodnevnoga svijeta.

Kroz vrevu i žamor u koju svakoga dana upadaš na svome poslu ili u obavezama u svojoj obitelji. Probij se do Božje blizine tako što ćeš na trenutak pogledati iznad svega ovoga što se oko tebe događa, svega onoga što te pogađa, opterećuje, izaziva, umara i shvatiti da Bog upravlja svime koliko god izgledao dalek od ovoga svijeta i koliko god ovo oko nas izgledalo bez smisla.

Probij se do Božje blizine gledajući iznad svojih svakodnevnih briga i svega onoga što te plaši. Nemoj s povećalom gledati one loše strane života, preuveličavati ih i razglabati o njima na svakom koraku. Nemoj misliti da je ovo što se tebi događa najgore i da si ti najveća žrtva. Pogledaj svijet i život iz veće perspektive i shvatit ćeš da mnoge stvari koje izgledaju kao prokletstvo zapravo su blagoslov, kao i suprotno od toga.

Probij se do Božje blizine ne razmišljajući o tome što drugi ljudi misle i govore o tebi, razmišljaj samo o tome kakav si u Božjim očima. Nemoj se uspoređivati s drugima jer to je utrka iz koje svatko izlazi kao poražen, čak i onaj koji se trenutačno čini bolji u nečemu od drugoga. Nemoj dopustiti da ti crv sumnje izgrize dušu te počneš sumnjati u sve, sumnjati u ljude s kojima živiš, sumnjati u sebe i svoje snove i na kraju sumnjati u Boga.

Probij se do Božje blizine tako da ne ćeš više plakati na svaku zadobivenu bol, nego ćeš shvatiti da se samo po križevima dolazi do pobjede i da nema prečica do lijepe budućnosti s Bogom. S Bogom treba ići svaki dan naprijed, i onda kada ti se čini da si u pustinji života i onda kada je oko tebe oaza. Kada tako naučiš živjeti, shvatit ćeš da se Bog oduvijek nalazi u tvojoj blizini ali ga ti nisi vidio zbog svih onih stvari koje su ti odvraćale pažnju.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net