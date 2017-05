20. rođendan Hrvatskoga katoličkog radija

ZAGREB – Hrvatski katolički radio započeo s emitiranjem prije 20 godina na današnji dan (17. svibnja) točno u podne. Smješten na zagrebačkoj Šalati, u prostorima Međubiskupijskog sjemeništa, puna dva desetljeća ostvaruje poslanje dobrog radija za dobre ljude!

Utemeljitelj i vlasnik HKR-a je Hrvatska biskupska konferencija te je predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić tim povodom uputio srdačne čestitke svim urednicima, voditeljima, novinarima, tehničarima i djelatnicima i podsjetio se osnivanja HKR-a. Spomenuo se i blagopokojnoga sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, koji je blagoslovio početak rada i prostore radija te se, do kraja svoga života, rado odazivao svim pozivima na suradnju u medijima.

“Zadovoljstvo je vidjeti da HKR svojim programom želi biti u službi duhovnoga rasta osobe vođen onim etičkim vrednotama u korištenju radija kao moćnog medijskog sredstva, čija svrha i mjerilo trebaju biti dobro ljudske osobe i dobro opće zajednice”, istaknuo je nadbiskup Puljić i citirao riječi bl. Pavla VI., da bi se Crkva osjećala krivom kada u svom djelovanju ne bi koristila medije: “U tom smislu možemo reći da je i Crkva u Hrvatskoj, putem HKR-a i njegovih suradnika, dala dragocjenu prigodu navještanju Evanđelja i evangeliziranju ljudi. Kao član crkvene hijerarhije smatram da smo pozvani biti otvoreni prema medijima, posebno kada je ta komunikacija, kao u slučaju HKR-a, dobronamjerna”.

Nadbiskup Puljić je djelatnicima HKR-a poželio da smjelo nastave posredovati tumačenje Božje riječi i crkvenoga nauka. “Pronoseći putem etera istinu o Bogu i čovjeku, promičući dijalog s pripadnicima drugih vjera i onima koji ne vjeruju, HKR pokazuje da poštuje pluralnost hrvatskoga društva, i otvoren je suočavanju s izazovima i stvarnošću suvremenoga svijeta i čovjeka, koje je Crkva pozvana pratiti, razumijevati i u općeljudskim naravnim načelima podržavati”, zaključio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić svoju čestitku o dvadesetoj obljetnici emitiranja HKR-a.

Svoju čestitku uputio je i predsjednik Vijeća HBK za medije riječki nadbiskup Ivan Devčić: “Bogu sam zahvalan, kao i mnogi drugi, za naš Hrvatski katolički radio, za tolike dobre vijesti i vibracije koje on već dvadeset godina širi i pronosi našim prostorima. Želim HKR-u sjajnu budućnost, uskoro u novim i ljepšim prostorima, gdje će postojati još bolja mogućnost još kvalitetnijeg služenja Crkvi, vjernicima i svim ljudima dobre volje”, poručio je nadbiskup.

Članovi Hrvatskoga društva katoličkih novinara u svojoj čestitci, koju je potpisala predsjednica Društva dr. Suzana Peran, ističu da je u dva desetljeća postojanja Hrvatski katolički radio u službi istine, pravednosti, dijaloga, ljubavi i mira, kako je to na početku emitiranja poželio i kardinal Franjo Kuharić.

“Slijedeći visoke profesionalne standarde novinarske struke i kršćanska načela, Hrvatski katolički radio postaja je otvorenosti za suradnju, dijalog i susret svih ljudi dobre volje. Drage kolege, zahvaljujući vam za kvalitetnu suradnju i sve dobro koje činite na medijskom području, molimo Gospodina da blagoslovi i osnaži vaš rad, kako bi Radosna vijest u javnosti bila glasnija i jasnija na dobrobit i rast Crkve i društva”, poruka je iz Hrvatskoga društva katoličkih novinara.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA