Radovati se u Gospodinu

Bliži nam se Božić, blagdan rođenja Isusa Krista, blagdan radosti. No, radovati se u ovome današnjem svijetu nije nimalo lako. Postavljamo sebi pitanje kako iskreno i radosno proslaviti Božić? Kako kada su nam mnoge obitelji umorne od raznoraznih problema, situacija u svijetu nije sjajna? Odgovor nije jednostavan. Naime, svakodnevno čitamo informacije, pratimo portale, novine, tv, vidimo kako je ovaj naš “današnji svijet” prepun tmurnih događaja, ratova, zla. Stoga se pitamo kako se istinski radovati, kako se istinski smijati, kako radosno slaviti?

Čini nam se kao da među ljudima nedostaje istinske radosti, veselja, smijeha. Kao da čovjek u sebi nosi samo žalost, bol i tugu. Ako pogledamo u oči ljude koje susrećemo na ulicama, češće možemo u njima pronaći potištenost i tugu, pa čak i suzu negoli osmijeh, veselje i svjetlost. Zbog toga nije ni čudno što toliko ljudi pati od depresije, potištenosti i drugih “modernih bolesti”.

Pitamo se, postoji li trajna sreća? Postoji, i to sreća o kojoj nam govori sv. Pavao. “Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!” (Fil 4,4). Na kakvu to radost sv. Pavao poziva? Govori o “radosti u Bogu” koja je istinska radost, trajna radost vječnoga života s Bogom. Ovaj nam svijet i život nudi privremene “radosti”, a Bog vječne radosti života u njegovu Kraljevstvu mira. Zato Bog dolazi, zato Isus dolazi. Dolazi nam pokazati kako se on raduje zbog čovjeka, kako se smije poput malenoga djeteta, kako bi mi trebali ljubiti drugoga, kako bez njega nema prave radosti.

Svjedoci smo da nam današnji svijet nameće proslavu Božića bez spomena Isusa. Ali bez Isusa nema Božića! Stoga, ovaj Božić proslavi s Isusom, radosno i iskreno. Neka te ne vesele samo one svjećice na boru ili taktovi pjesama koje ćemo ovih dana pjevati. Ona prava, istinska kršćanska radost ne očituje se samo u izvanjskom i površnom veselju i slavlju, nego u unutarnjem osjećaju srca. Raduj se jer Bog ti dolazi, dolazi k tebi da bude Emanuel – Bog s tobom. On želi biti s tobom. Poželi i ti biti s Njim. Jer ako smo na ovome svijetu s Bogom, onda smo sigurno radosni, jer je tužno biti bez Boga. Znamo, živimo u nesavršenome svijetu punom boli i patnje, ali u Bogu malenome pronađimo snagu, utjehu i radost za život, jer naš glavni cilj jest doći u Kraljevstvo nebesko, gdje će Isus, kada stignemo k Njemu, obrisati svaku suzu iz našega oka (Otk 7,17). Koje li radosti!

Don Pero Miličević

Izvor: Crkva na kamenu