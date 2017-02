Tko se raduje što je “crkla Hrvatska”

Cijeli broj zadnjih Novosti, tjednika Srpskoga narodnog vijeća, posvećen je Željki Markić, čija je velika fotografija s hitlerovskim brčićima na naslovnici. To je odgovor na pismo koje je Udruga “U ime obitelji” uputila vodećim političkim institucijama, upozoravajući na neprimjerene sadržaje ovih novina koje odišu nepoštovanjem, mržnjom i uvrjedama na račun države i naroda, novina koje ista ta država financira s 3,2 milijuna kuna.

Ruganje Himni

Još su ranije Novosti uznemirile javnost izrugivanjem himni, likovanjem nakon pada dva zrakoplova HV-a. “Novi život mumije” naslov je koji govori o Tuđmanu, čija je Hrvatska “druga Endehazija”, zračna luka koja je dobila ime po prvom predsjedniku nazvana je “mračnom lukom Tuđman”. S jedne druge naslovnice vrišti “Heil Slaveni”, o stavovima Biskupske konferencije vezanim uz istraživanje zločina kaže se “biskupljenje zločina”.

Hrvatsku se naziva “zlomovinom” i “civilizacijskom regresijom”. Ne zna se čemu uopće služi, nema ni jedan smisao, ona uopće nije država, njezina suverenost je tek atavizam. Domovinski je rat zločinački, a Gotovina je “general, a ne pljačkaš”.

Stepinac je također zločinac. Karamarkova je vlada vlada NDH, a ni Plenkovićeva nije ništa bolja. Za razliku od Karamarka Plenković ne nosi U na čelu, već u načelu. Talibanski vjeronauk treba izbaciti iz škola. Ipak, poručuje udarni komentator, razloga za zabrinutost nema, “jedina i vječna Hrvatska je odavno već crkla”.

Vladin mazohizam

I tako iz broja u broj. Nisu to ekscesi, nije ni satira, nego koncentrirani medijski otrov, neobuzdani, vulgarni izljevi mržnje na crti negacije hrvatske državne ideje. Nikada ni slova ne ćete naći na račun, primjerice, Dačićevih, Vulinovih, Vučićevih ili Nikolićevih “prijateljskih poruka”. U ime izdavača potpisuje se Milorad Pupovac. Je li to i njegova politika, je li to politika zastupnika drugih nacionalnih manjina koji se s njim solidariziraju, je li to politika Hrvatskoga novinarskog društva koje je spremno Novostima dalo punu potporu i usput Željku Markić optužilo za govor mržnje!?

I, dakako, pitanje svih pitanja: kakvog opravdanja ima Vlada Republike Hrvatske mazohistički financirati ovakvu jednu tiskovinu koja je sva u znaku prljavog, huškačkog, propagandnog i agresivnog rata protiv same te Republike, njezinih građana i institucija. Pa ako i nije tako, Novosti se uopće ne bave kulturom i položajem srpskoga naroda u Hrvatskoj, zbog čega dobivaju državni novac.

Cijelu kolumnu možete pročitati u Slobodnoj Dalmaciji.

Izvor: Crkva na kamenu