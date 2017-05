Boga znati i zapovijedi poštovati

ALADINIĆI – Od Mostara do Aladinića dobrih pola sata vožnje uz Kvanj i niz Dubrave po cesti prorijeđenoj prometom. Sveta je krizma na Aladinićima, u Stolačkom dekanatu, u nedjelju, 28. svibnja u 11.00 sati. Kada je biskup Ratko s tajnikom don Marinom stigao, našao je župnika don Marka Šutala pred župnim stanom. A krizmanike s kumovima poredane na crkvenom dvorištu prati župni vikar don Ante Čarapina. Iz župe je dvadeset i devet kandidata, iz Prenja četvero koje je dopratio župnik don Anđelko Planinić i iz Čapljine jedno. Više je krizmanica nego krizmanika, a svi su polaznici VIII. razreda.

Svečan ulazak u župnu crkvu Svih Svetih. Župi je 40 godina kako se odvojila od Prenja i samostalno zaživjela pod vodstvom novoga upravitelja don Ante Đereka. U Aladinićima je 2006. izišao zbornik u povodu osnutka “300 godina župe Dubrave”. Tada se zvala Dubrave, sa sjedištem u Prenju, a tijekom vremena ta je prostrana crkvena jedinica dala 8 župa: od Hrasna do Stjepan Krsta, od Stoca do Dračeva. Župni zbor tiho pjeva himan Duhu Svetomu: djelitelju dara svih…, Ti nebeski goste drag…, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu. I, inače, izvrsno pjevanje za vrijeme sv. Mise.

Pred oltarom troje krizmanika pozdravljaju i darivaju knjigom i plodovima ruku ljudskih. Biskup zahvaljuje. Župnik izražava dobrodošlicu i poziva biskupa da otpočne sveto Misno i krizmeno slavlje. Čitanja su pridržana krizmanicima, Evanđelje navješćuje dekan don Rajko.

Biskup propovijeda o Isusovoj rečenici iz nedjeljnoga Evanđelja (Iv 17,3): Što je to život vječni? – Da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao Isusa Krista. I, razumije se, Duha Svetoga. Govor je, dakle, o znanju i spoznanju Boga i Božje dobrote, providnosti i vječnoga suda. Kako mi možemo spoznati Boga? Vršeći njegove zapovijedi! A nije ih deset tisuća, nego samo deset. I nisu teške. Valja se na njih navikavati od djetinjstva i mladenaštva, poštujući Boga i roditelje; ne nanoseći nikakva zla ni sebi ni bližnjemu; čuvati se bludnih misli, riječi i djela; ne krasti; ne lagati. Ako ti je teško zapamtiti i tih deset, onda se sjeti da ih je Isus sveo na samo dvije. Prva: Ljubi Boga iznad svega, druga, a bližnjega svoga kao sebe samoga! Tko opslužuje Božje zapovijedi, taj dokazuje da Boga ljubi i taj Bogu služi. Bog svojim zapovijedima samo nama pomaže da idemo pravim putom k pravomu cilju. Ne možemo mi Bogu ništa ni dodati ni oduzeti, ali ga možemo poštovati i ljubiti, i to se opet sve vraća nama u krilo, za naše dobro, i zemaljsko i nebesko. Eto koliko je važno znanje Božjih svetinja, dar Duha Svetoga, koji se prima u sv. krizmi. Kao što zemaljsko znanje služi boljitku čovjekova života, tako znanje o Bogu koristi našemu vječnom životu.

Pod krizmom biskup se zaustavio kod pojedinih krizmanika i upitao ih malo iz vjeronauka, malo iz škole. U školi je popularan tjelesni odgoj, a u vjeronauku dobro znaju osnovne stvari, samo neka opslužuju Božje zapovijedi, izbjegavaju glavne grijehe i drže se svetih sakramenata. Krizmanike je i kumove pričestio dekan.

Dvije su krizmanice prije završnoga blagoslova izrazile zahvalnost Bogu, roditeljima, svećenicima za njihovo zauzimanja oko njihova odgoja i vjeronaučne izobrazbe.

Za ručkom su se našli i neki drugi svećenici: don Ivan i don Dragan iz Čapljine, don Nedjeljko iz Gradca, don Gordan s Domanovića. Kroz šalu upućuju se čestitke i nazdravice don Rajku što je iz njegove stolačke župe pobijedila „katolička malonogometna“ ekipa, dan prije, u Mostaru. Doduše, u produžetcima. Malonogometni prvaci u Crkvi u Hrvata, nije to – mala šala!

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM