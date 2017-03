Dan očeva u župi Ledinac

LEDINAC – Dan očeva slavi se u čast svih očeva, slavi očinstvo i utjecaj očeva u društvu. Ovaj dan kod nas slavi se u ožujku, mjesecu koji je posvećen svetom Josipu i to na samu svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka. Ove smo godine u našoj crkvi proslavili svečano i dostojanstveno i sv. Josipa i Dan očeva. Na Misi smo molili za sve očeve, kako za žive, tako i za one koji više nisu s nama.

U svojoj propovijedi župnik don Jozo Ančić je naglasio kako je sveti Josip najsavršeniji primjer očinstva. Cijeli život se brinuo za svoju obitelj. I današnji očevi bi se trebali ugledati na svetog Josipa, te se brinuti za svoju obitelj i biti prvi i pravi primjer svojoj djeci. Otac je mozak, a majka srce obitelji, rekao je don Jozo, i samo ako je to dvoje usklađeno, obitelj može napredovati. No, ako jedno od to dvoje zakaže, obitelj propada.

Naši najmlađi učenici donijeli su i čestitke za svoje očeve u kojima su im čestitali današnji dan te zahvalili dragom Bogu što im je darovao takve očeve koji se bezuvjetno daruju svojoj obitelji.

Na kraju svete Mise, sva djeca su zapjevala pjesmu Hvala tata, hvala mama te na taj način još jednom zahvalili svojim očevima na svemu što čine za njih, ali i dragom Bogu bez kojeg bi sve bilo uzaludno i besmisleno.

Mirela Knezović

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.zupaledinac.com/