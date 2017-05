Hod za život

Medicinska škola u Mostaru organizirala je 9. svibnja Hod ljubavi za nerođene. Preko stotinu đaka s natpisima: “Za život, protiv abortusa” krenulo je u koloni od Medicinske škole, pokraj crkve sv. Petra i Pavla, Bulevarom hrvatskih branitelja do Doma zdravlja, Ulicom Mihajla Viševića do Rondoa, a onda u pravcu Bijeloga Brijega do bolnice. Pred bolnicom su ih pozdravili dr. Vajdana Tomić, u ime bolnice, fra Ivan Ševo, u ime škole, s. Ljilja Pehar u ime č. sestara, dr. Antun Lisec, prof. Elizabeta Rezić kao organizator Hoda. Đaci su otpjevali nekoliko pjesama. Onda su sišli u bolničku kapelu gdje je služena sveta Misa koju je predvodio bolnički svećenik R. Zovko. Hod je imao cilj skrenuti pozornost na poštovanje ljudskoga života od začeća do naravne smrti, te pružiti potporu svakom majci, trudnici i svakom začetom djetetu da se rodi. Pravo na život temeljno je pravo svake osobe i iz toga prava proizlaze sva druga prava. Sve je prošlo u miru i redu i po lijepom vremenu.

Izvor: Crkva na kamenu