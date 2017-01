Na Isusovo krštenje – dvoje krštenika

PRISOJE – Župni upravitelj u Prisoju, župa Duvanjskoga dekanata, don Ivan Bebek, pozvao je biskupa Ratka Perića da krsti Anicu i Frana, šesto i sedmo dijete Kristine i Ivice Sučića, u nedjelju, na svetkovinu Gospodinova krštenja, 8. siječnja 2016. Temperatura u duvanjskom kraju u neka doba noći bila je minus 16. Po danu, osobito ove nedjelje, sunce obasjalo sniježna brda i polja.

Biskup je u 11.00 nakon župnikova pozdrava, udijelio mir svima u crkvi i župi u ovoj novoj godini. Prisjetio se da je prvi put bio u Prisoju prije 48 godina, na svećeničkom ređenju koje mu je s četvoricom drugih kolega: pok. don Milivojem Galićem (+2014.), pok. don Jozom Ivančićem (+2008.), te don Lukom Mamićem i don Krešimirom Pandžićem podijelio biskup Petar Čule za župnikovanja don Srećka Čuline, koji je sada u Svećeničkom domu u Mostaru. Pozdravio je obitelj Sučić, kao i druge dvije obitelji Krištu i Kapulicu, koji također imaju po sedmero djece, koja najviše ispune i crkvu i školu. Pozvao je sve vjernike na čin kajanja.

U propovijedi biskup je govorio o Isusovu krštenju (Mt 3,13-17) kao sakramentnom činu. Dok je Ivan Krstitelj krstio Isusa na rijeci Jordanu, očitovao se Duh Sveti, vidljiv „poput goluba“; osjetio se jasan glas iz oblaka: „Ovo je Sin moj, Ljubljeni, u njemu mi sva milina!“ Dakle Očev glas koji potvrđuje Božansko Sinovstvo Isusovo. Eto svih triju Osoba Presvetoga Trojstva. To je krštenje!

Ivan je krstio samo jordanskom vodom. Učinak je bio oproštenje grijeha. Ali nije mogao ići dalje od toga. Taj Ivanov obred nije proizvodio milosti Božje. On je mogao svojim krštenjem očistiti dušu vjernika od istočnoga grijeha, ali je nije mogao ispuniti posvetnom milošću Presvetoga Trojstva. To je kao da kuću dobro okrečiš i ometeš, ali nema bitna kućnog namještaja.

Kada se Isus krstio, onda je i on počeo krštavati druge (Iv 3,22). Ali njegovo je krštenje bitno drukčije od Ivanova. Njegovo je ne samo vodom, nego vodom, Duhom Svetim i ognjem. Njegovo krštenje ne pere samo dušu od iskonskoga i drugih grijeha, nego je i ispunja posvetnom milošću Oca nebeskoga, Sina utjelovljenoga i Duha Svetoga.

Krist je, na odlasku s ovoga svijeta, naložio svojim učenicima da učine sve narode njegovim učenicima krsteći u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih opsluživati sve ono što je on učio i činio (Mt 28,19-20). A on će biti s njima i njihovim nasljednicima do svršetka svijeta.

Dok je biskup molio obred krštenja mama je Kristina držala malu Anicu, a tata Ivica maloga Frana, kumovi sa strane, a u trenutku samoga krštenja kumovi su preuzeli djecu na svoje ruke. Ne samo roditelji i kumovi, nego i cijela crkva odgovarala je glasno da se odriče đavla i njegova sjaja i njegova zavođenja, a vjeruje u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, u svetu Crkvu katoličku i apostolsku. Sa strane su bila druga djeca: Katarina rođena 2001., zatim Mirna i Križan, blizanci, iz 2003., pa Paulina i Patricija, također blizanke iz 2007. i na rukama Anica i Fran iz 2015., blizanci. Trojstvo u dvojstvu.

Pjevala su dva zbora: veliki na koru i dječji ispred svetohraništa. Oba dobro i izvježbano pjevaju. I sviraju.

Prije objeda biskup je s don Ivanom pohodio roditelje biskupa don Dražena Kutleše, koji nisu mogli iz kuće zbog velika leda. Zaželio im je dobro zdravlje i na tom Mladom ljetu svega obilja.

Za ručkom su se sa župnikom i biskupom našli don Ante Ivančić Rimski, don Marin Skender, don Blaž Ivanda koji je u svoju župu Grabovicu pozvao don Željka Majića, generalnoga vikara, da slavi sv. Misu i razgovara s kućnim domaćinima o nekim župnim pitanjima. Poput mladoga đakona posluživao je za stolom župljanin Marko Brzović, sjemeništarac maturant, koji se popodne vratio u sjemenište u Zadar.

Prisoje je jedna od jačih četiriju župa oko Buškoga jezera, a i njezine statistike za prošlu godinu tanke: troje krštenih, četvero pričešćenih, petero krizmanih, devet vjenčanja, devetnaest sprovoda. Gospodinu smo zahvalni na svakom njegovu daru. Župnik kaže da bi ova godina mogla biti rodnija. Dao Bog!

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM