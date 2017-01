Obljetnica posvete crkve u Prisoju

PRISOJE – Kao i obično na zadnji dan stare godine, svečanom svetom Misom u 11 sati, proslavljena je obljetnica posvete crkve u župi Prisoje. Svečanu svetu Misu predvodio je biskup Dražen Kutleša, rodom iz ove župe a sada biskup Porečke i Pulske biskupije, uz koncelebraciju župnika don Ivana Bebeka, rašeljačkog župnika don Mije Klarića, don Luku Mamića sa Zidina, viničkoga župnika don Barišu Čarapinu koji je ispovijedao te grabovičkoga župnika don Blaža Ivandu koji se kasnije pridružio.

Okupio se lijep broj vjernika, kako bi uzveličao ovu svečanu obljetnicu. Na misnome slavlju pjevao je veliki mješoviti župni zbor Regina Coeli. Zahvalili su Bogu na svakom dobročinstvu u protekloj 2016. godini i zatražili blagoslov za 2017. Nakon svete Mise svi su svećenici krenuli u župnu kuću na zajednički susret i objed.

Po zagovoru Blažene Djevice Marije neka sve blagoslovi dragi Bog i da snage da svi redovno hvalimo i slavimo Boga u svojim crkvama.

Prisoje, kao i druga mjesta tomislavgradske općine pripada u crkvenom ustroju hercegovačkim biskupijama. Prisojačka župa Uznesenja Blažene Djevice Marije pripada Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Područje današnje župe Prisoje do 1831. godine, pripadalo je župi Livno, a od te godine župi Grabovica. Godine 1922. župa Uznesenja Blažene Djevice Marije odvojena je od župe Grabovica i otada se vode samostalne matične knjige. Sve su župe buškoblatskoga kraja nastale od župe Vidoši, koja pripada Banjolučkoj biskupiji, a osnovane su prema pastoralnim potrebama. Danas u župi živi negdje oko 700 stalnih žitelja. Do 1965. župom su upravljali franjevci, a od tada svjetovni svećenici. Prva župna kuća sagrađena je oko 1920. godine, dakle još prije nego je osnovana samostalna župa. Pripremni radovi za izgradnju nove župne kuće započeli su 1981., a nova župna kuća je sagrađena u razdoblju od 1983. do 1988.

Župna je crkva sagrađena od lijepog klesanog kamena neposredno pred početak Drugoga svjetskog rata. Temeljito je obnovljena i preuređena od 1991. do 1997. Također je u tom razdoblju u brdu iznad kuće uređena Kalvarija – Put Križa s 14 postaja, koji završava kipom Uskrsloga Krista – pobjednika na vrhu brda, koji sa svojim raskriljenim rukama kao da je zagrlio cijelo Prisoje, odnosno sve Prisojane ma gdje bili.

Mala buškoblatska župa Prisoje doživjela je veliku radost posvete svoje crkve na samom kraju jubilejske 2000. godine kad se slavila Sveta Obitelj. Tada su završeni svi radovi na uređenju crkve koje je vodio, potpomognut župljanima, tadašnji župnik don Mihovil Zrno. Posveta je bila za vrijeme misnoga slavlja kojemu je predsjedao biskup Ratko Perić uza suslavlje nekoliko svećenika.

