Sada u slici, a poslije „licem u lice“ s Presvetim Trojstvom

U nedjelju 11. lipnja 2017., kada se slavi svetkovina Presvetoga Trojstva, župa sv. Ante Padovanskoga u Sutini proslavila je s početkom u 17.00 sati sv. Misu s podjelom sakramenta sv. krizme. Sv. Euharistiju predvodio je i sakrament sv. potvrde podijelio skupini od 12 vjeroučenika izaslanik biskupa Ratka Perića, generalni vikar don Željko Majić. Njega je na početku pozdravilo dvoje vjeroučenika u ime svih ostalih krizmanika koji primaju sedam darova Duha Svetoga, a potom je izrekao riječi dobrodošlice i sam župnik don Slaven Ćorić, i to i u ime prisutnih svećenika: dekana i župnika u Posušju fra Mladena Vukšića; župnika iz susjedne župe Rakitno fra Marinka Leke; zatim župnika iz Vinjana don Josipa Blaževića i župnika iz Vira don Ilije Drmića.

Don Željko je najprije prenio pozdrave i blagoslov biskupa Ratka, zatim zahvalio župniku i vjeroučenicima istaknuvši da prigodom svakoga dolaska u ovu župu Posuškoga dekanata uvijek zatekne nešto nova što su uradili župljani sa svojim župnikom. Ovoga puta zatekao je uokolo kapelice sv. Ante popločano dvorište i 13 stabljika posađenih u čast svoga nebeskoga zaštitnika sv. Ante, kojemu se redovito mole i čijih 13 utoraka dostojno i pobožno slave da bi tako duhovno pripremljeni što bolje i doličnije proslavili spomendan Sveca cijele Crkve i svijeta, redovnika i crkvenoga naučitelja sv. Antu 13. lipnja.

U svojoj propovijedi, nakon pročitane riječi Božje, don Željko je govorio najprije o tajni Presvetoga Trojstva i našoj nemogućnosti shvaćanja odnosa među trima Božanskim Osobama, osim po Objavi i u slici i zagonetki, kako veli sv. Pavao. U tom smislu naveo je i napore velikoga sv. Augustina (354.-430.), koji je rekao da je nemoguće preliti veliko more u malu morsku školjku, što hoće reći da veliki Bog, gospodar svega što jest, ne može stati u našu malu glavu. No, Bog nas je obdario razumom pa možemo, unatoč svemu, dobrano uroniti u to otajstvo i u vjeri i nadi proživjeti svoj život vođeni Bogom Ocem Stvoriteljem, Bogom Sinom Otkupiteljem i Bogom Duhom Svetim Posvetiteljem, čije će darove osjetiti i krizmanici a i mi koji smo prije bili krizmani. Mi smo dakle u zagrljaju Presvetih Osoba koje ćemo pravo spoznati kada budemo u vječnom susretu i stanju gledanja “licem u lice“.

Potom je don Željko istaknuo crkveno zajedništvo između pastoralnih djelatnika u ovome dijelu naše biskupije, odnosno u Posuškom dekanatu, te činjenicu da o tome uvelike ovisi zajedništvo između samih vjernika kao i sveukupan njihov duhovni polet za pravim vrijednostima u Crkvi i društvu.

Krizmanike je potaknuo na potpunu otvorenost Bogu, napose Duhu Svetomu, koji će ih sedmerostrukim pečatom obdariti i voditi u njihovu životu. To su pravi i trajni darovi ako se s njima surađuje, a ostali naši zemaljski darovi prolazne su vrijednosti. Po tim Duhovim darovima postaju zreli i spremni za ostvarenje ovozemna životnog poslanja u Crkvi i svijetu.

U samoj krizmi asistirali su don Slaven i don Joko. Krizmanici su imali udjela u službi riječi i molitvi vjernika. Pjevači župnoga zbora pod ravnanjem Bože Šarića obradovali su sve prisutne vjernike kojih je bilo više od četiri stotine i koji su pobožno sudjelovali u ovome slavlju u uređenu crkvenom dvorištu nadomak novoj kapelici sveca Zaštitnika. Dok se za koju godinu razrastu posađeni don Slavenovi javori, dotle će nabavljati velike kišobrane i suncobrane.

Upravo ovo navedeno i ukratko opisano slavlje u Sutini uklopljeno je u drugu večer duhovne trodnevnice, a prve je večeri sv. Misu predvodio kapelan Blagaj-Bune don Damir Pažin, održavši prigodnu propovijed kojom su istaknute mnoge vrline što dovode do svetosti. Misu su pratili svojim pjevanjem pjevači župnoga zbora iz blagajske župe. Treće večeri Misu predvodi jablanički župnik don Mile Vidić, a pjeva skupina Staglin iz Slanoga. Poslije sv. Mise blagoslov dječice i zahvala Bogu za završetak školske godine 2016./2017. Na sam dan sv. Ante Misu predvodi spomenuti jablanički župnik i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

