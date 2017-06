Svjedoci do mučeništva

ČERIN – U subotu, 17. lipnja 2017., sveta Misa u 11.00 sati u Čerinu, župi sv. Stjepana Prvomučenika, u Broćanskom dekanatu. Dok se procesija s krizmanicima i njihovim kumovima mirno pomicala ispred župne crkve uza stube na podinu pod krošnjatom hladovinom, a krizmanici u dugim bijelim haljinama dubokim naklonom odavali počast svetomu Križu u kapelici na uzdignutoj uzvišici, župni je zbor kroz tihi osvježavajući lahor pjevao himan: “O, dođi Stvorče Duše Svet!” Sama je pjesma nagovješćivala divan doživljaj Duha Svetoga koji će, nakon biskupove homilije, polaganjem njegovih ruku i utiskivanjem svete krizme u čelo sići nad četrdeset i dvoje krizmanika sa svojih sedam darova u mladenačke pameti i srca.

Župnik fra Tihomir Bazina vjeronaučno je pripremao krizmanike, a fra Hrvoje Miletić, župni vikar, uvježbavao ceremonije s dvadesetak krizmanika koji su bili uposleni u pozdravnim riječima biskupu Ratku Periću, u misnim čitanjima izabranima za sv. krizmu, u zazivima sedam darova Duha Svetoga, u molitvama vjernika, u prinošenju darova, u zahvali svima koji su njih i njihove ostale vršnjake i vršnjakinje osmoga razreda Osnovne škole dopratili do ove spoznajne i vjerničke dobi prikladne za primanje sv. potvrde. Krizmanici su se pozorno i pobožno kretali ispred oltara izvodeći zadaće koje su im bile namijenjene.

Iskrenu dobrodošlicu krizmatelju biskupu izrazio je i župnik fra Tihomir kazujući kako župa brojčano opada, pa čak su i pastoralni djelatnici franjevci svedeni na dvojicu, a gotovo su uvijek bila trojica. Mortalitet pomalo nadjačava natalitet, duhovna se zvanja ne množe, ali nada je naša u Bogu, koji život daje.

Biskup je u homiliji govorio o Duhovim darovima koji jačaju spoznaje moći mozgra, koji se ne da presađivati, i moralne krjeposti srca koje se dade presaditi. Jačaju samo ako potvrđenici žele surađivati i rasti s pomoću tih besplatnih a dragocjenih darova. Ako ti odlučiš voziti, ne propisanih šezdeset, nego zabranjenih stotinu i šezdeset, ne će ti koristiti ni sedamdeset i sedam puta sedam darova “mudrosti i razuma, savjeta i znanja”, jer juriš protiv svake pameti, i to da nekoga izravno ubiješ na cesti! Propovjednik je naveo primjer svećenika Mire Bulešića, iz Porečke i Pulske biskupije, koji je kao dvadeset i sedmogodišnjak poginuo 1947. upravo na jednoj krizmi u župi Lanišće. Dušmani su ga ubili iz mržnje prema vjeri i Crkvi. A on je sve prihvatio iz ljubavi prema Bogu i Crkvi. Don Miro se svega svoga mladenačkoga života pripremao za životno svjedočenje za Isusa Krista. Darovi koje je kao dječak primio u sv. krizmi u svojoj župi Svetvinčenat proradili su punim kapacitetom kada je trebalo položiti svoj život za Boga i za Crkvu: i mudrost, i razbor, i jakost, i strah Božji. Velečasni je Miro izgovorio posljednje riječi: “Isuse, primi dušu moju!” On je ne samo pravi svjedok vjere, nego i mučenik, blaženik, kojega je, po Papinoj odluci, prefekt Kongregacije za svete, kard. Angelo Amato, proglasio blaženim mučenikom u Puli, 2013. godine. Miro je moderni sv. Stjepan, prvi mučenik Gospoda Boga!

Krizmanici su bili pozorna uha i duha, jer su bili svjesni da bi mogli biti priupitani za poneki podatak koji će im koristiti u životu.

Svetu su Pričest krizmanicima podijelili dekan don Đuro, župnik s Gradine, i župnik fra Tihomir. Poslije popričesne molitve jedna ja majka izrazila zahvalnost i nadu u molitvu Bogu koji vodi i naše slobode i naše osobe.

Župnik je počastio goste u župnoj kući gdje se okupilo više svećenika. Biskup je zahvalio sestrama franjevkama na njihovoj dragocjenoj pomoći u župi.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM