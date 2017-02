Ususret stoljetnici

ROTIMLJA/STJEPAN KRST – Peta nedjelja kroz godinu, 5. veljače 2017., pučka sveta Misa u rotimskoj župnoj crkvi sv. Petra i Pavla. A župa Rotimlja, u Stolačkom dekanatu, ove godine zašla u svoju jubilarnu Stoljetnicu. Osnovana je dekretom biskupa Alojzija Mišića, od 6. travnja 1917. tako da je don Martin Krešić s Trebinje, u Trebinjskom dekanatu, premješten u Rotimlju da ograđuje novu župu i gradi župnu crkvu. Ni naziv joj nije bio stabilan: Gornje Dubrave, Hodovo, dok se nije ustalila: Rotimlja sa župnom crkvom na Pobrđu iz 1925. godine.

Na početku svete Mise župnik don Damjan Raguž pozdravio je biskupa Ratka Perića, apostolskoga upravitelja Trebinjske biskupije, koji je izrazio radost zbog povelika mnoštva naroda, zbog skladna pjevanja na koru, pobožna držanja djece kao i zbog dvanaestorice ministranata oko oltara. Dvojica su sjemeništaraca iz župe. Potaknuo je župnika da ovogodišnjim Jubilejom prožme sve veće svetkovine, a napose svetkovinu sv. Petra i Pavla, središnju svečanost 29. lipnja, i Srce Marijino – nekada 22. kolovoza, a Kraljicu neba i zemlje – sada, dan okupljanja duhovih zvanja iz župe Rotimlje i Stjepan Krsta. A župnik će i cio broj BIOS-a, župnoga godišnjaka, posvetiti toj svečanosti. Bit će to prigoda da se živi sjete svih pokojnih, i svećenika i vjernika, iz župe. I toliko toga što se proživjelo u tri rata, a osobito nevolje raseljavanja: Prvi svjetski (1914.-1918.), Drugi svjetski (1941.-1945.), Domovinski (1991.-1995.) i tri izvanratna razdoblja, u kojima se svijet koliko-toliko pribirao, nakon posljednjega rata nešto svijeta i doselilo iz drugih prognaničkih mjesta.

Biskup je nakon Evanđelje po sv. Mateju rekao da će govoriti o soli. Kažu učevne knjige da je gotovo 97% sve vode na kugli zemaljskoj zasoljeno u oceanima i morima. Koliko je zasoljeno? Do 3-4%. Na 100 litara morske vode može se izvući oko 3 kg soli. I takav je razmjer milijunima godinama unatoč tomu što neprestano tisuće i tisuće slatkovodnih rijeka, poput Amazone, Nila, Mississippija, Volge i drugih, utječu u mora i oceane da malo oslade slane vode. A na svijetu ima samo 3% slatke i pitke vode. A i od ta 3% dvije su trećine nedostupni ledenjaci. Eto koliko nam je ostalo. I ta voda milijunima godinama ista, i ona morska slana i ova riječna slatka. O prispodobi soli govori Gospodin Isus svojim učenicima: Mt 5,13. Postavlja ih da budu zrno ili grumen soli, kako i gdje već treba, u ovome svijetu: da poput soli daju ukus ovomu svijetu, da poput soli čiste nevaljalštine i da poput soli čuvaju Polog od rastvorbe i kvara. Pa smo i mi dužni slijediti svoga Učitelja koji je svojim zrnom soli dao ukus ovomu svijetu.

Stjepan Krst. U 13 sati, prema dogovoru, tajnik don Marin odvezao je župnika i biskupa na Stjepan Krst, župu sv. Ivana Krstitelja, gdje se svake prve ili mlade nedjelje slavi sveta Misa. Oko 150 misara. Malo manje nego na Rotimlji. Ima ih odasvuda, a svi su vezani nekim duhovno-imovinskim sponama s tom župom koja je za župnikovanja don Slavka Maslaća bila vrlo živa od svoga rođenja 1974. do svoga raseljenja 1992. godine. Skupina pjevača i pjevačica s Rotimlje pretekla je Misnike i smjestila se na koru dajući svojom crkvenom pjesmom još ugodniji ton cijeloj ionako zdravoj i pobožnoj atmosferi.

Biskup je pod homilijom govorio o drugoj evanđeoskoj prispodobi iz nedjeljnoga Evanđelja, o svjetlosti (Mt 5,14-16). Nitko ne zna što je svjetlost i kako nastaje, a bez nje nema života. Isus je najprije za sebe rekao: “Ja sam svjetlost svijeta!” (Iv 8,12). Svjetlost izvorna. Božanska. On je Svjetlo od Svjetla, pravi Bog Sin od pravoga Boga Oca, kako ispovijedamo u Vjerovanju. On je smrću ušao u tamu, u grob, ali je svojom božanskom snagom treći dan uskrsnuo na svjetlo dana. To je Uskrsnuće prava Svjetlost života. A onda je Isus i svojim apostolima rekao: “Vi ste svjetlost svijeta!” Svjetlost drugotna, u kojoj se održava Isusova izvorna. Mi smo, Kristovi sljedbenici, toliko smo svjetlonosni koliko smo primili svjetla od Isusa i poslani smo biti svjetlost drugima.

I Stjepan Krst, koji je kao nova župa 18 godina bila isplovila iz župe Rotimlja (1974.-1992.), ulazi u slavlje Stogodišnjice, jer opet djeluje poput jedne župe s jednim župnikom, don Damjanom, koji je formalno “župni upravitelj” Stjepan Krsta.

Župnik je početkom ove godine za obje župe za prošlu 2016. godinu podnio ove statistike:

Rotimlja: Svega stanovnika: 1035; katolika: 710; krštenja: 7; vjenčanja: 10; sprovoda: 17; prvopričesnika: 21.

Stjepan Krst: dvoje stalnih katolika; jedno vjenčanje; na Misi prve nedjelje bude između 60 i 80 vjernika podrijetlom iz župe. O Stjepan Krstu izišla je monografija 2014. od 670 stranica, koju je u povodu 40. obljetnice osnutka župe, priredio domaći sin dr. Marinko Marić, koji živi u Dubrovniku, okupivši više od 30 sudionika, podrijetlom iz župe, a sada razasutih po domovini i svijetu. Bog može dati bolja vremena, a i mi smo ljudi pozvani da ne zapuštamo i ne zaboravljamo svoje djedovine.

U ovih stotinu godina Rotimlja sa Stjepan Krstom dala je Crkvi oko 30 duhovnih zvanja: svećenika, redovnika, redovnica. Hvala Bogu na njegovu daru!

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM