Božićna čestitka Uredništva

Božić nema alternativu

Čovjekovo lutanje po bespućima povijesti jednim je dijelom opisano i u Starome Zavjetu, gdje se također najavljuje novi početak, preobražaj ljudske povijesti i svakoga ljudskog srca. Nakon svega što se oko nas događa, pitamo se je li moguće čovjekovo preobraženje? U praksi često vidimo da čovjek u svojoj slobodi bira pogrješan put, stranputicu. Bog čovjeku ne želi oduzeti slobodu. Ako netko, usprkos svim znakovima i upozorenjima ustrajava na putu koji vodi u provaliju, sam je krivac za svoju propast. I ovih nam se dana Bog objavljuje i zove nas k sebi. Nudi nam da se rodi i u našemu domu i našemu srcu. Po svome vječnom promislu sišao je među ljude i postao jedan od nas, očitovao nam se kao iskonska i sama Ljubav i Dobrota. Ako misli opstati, svijet nema alternativu: ili će prihvatiti Ljubav ili će umrijeti u mržnji i grijesima svojim (Iv 8,24). Prema tomu, bez obzira živimo li na Zapadu ili Istoku, na Sjeveru ili Jugu jamac naše sreće, mira, radosti i opstanka jedino je Bog, i to Bog ljubavi koji nam je došao i rodio se kao apsolutna Ljubav. Olako prelazimo preko svjedočanstva sv. Ivana koji kaže: “Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu” (1 Iv 4,16). Ovdje je sve jasno i sve nam je rečeno. Biti dionikom same Ljubavi i Dobrote, to je životni poziv čovjekov. Približimo se jaslicama, približimo se Živomu Vrelu Ljubavi i srce će nam biti prepuno radosti, mira, sreće i zadovoljstva. A to je čovjeku jedino potrebno. Sve je drugo iluzija. Sretan ti Božić, narode Božji!

Uredništvo

Izvor: Crkva na kamenu