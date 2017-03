Otvorena Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela

ĐAKOVO – Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj započela je u ponedjeljak 6. ožujka u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu, u organizaciji Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Početak rada obilježen je svečanim koncelebriranim misnim slavljem koje je u kapeli sjemeništa predvodio umirovljeni đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić, uz koncelebraciju svećenika iz Sjemeništa te 14 ravnatelja Papinskih misijskih djela, koliko ih je došlo na ovogodišnju skupštinu. Uvodnim pozdravom okupljenima obratio se domaćin, dijecezanski ravnatelj Papinskih misijskih djela u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji mons. Luka Strgar.

U propovijedi je mons. Srakić istaknuo kako je Crkva jedna, sveta, katolička i apostolska. No, tome svakako treba dodati i misionarska. Nadbiskup je podsjetio da misionari na terenu žive onaj odlomak iz evanđelja “bijah gladan i dadoste mi jesti, bijah žedan i dadoste mi piti”. Misionari idu i šire pa pomažu i u školovanju, grade bolnice i žive s ljudima.

Uslijedio je susret dijecezanskih ravnatelja PMD sa bogoslovima. Na početku je kratki uvod izrekao nacionalni ravnatelj PMD u Hrvatskoj vlč. Antun Štefan, a potom su ravnatelji predstavili svoje biskupije te aktivnost PMD u svojim sredinama, a pojedini, koji su aktivno iskusili misijsko djelovanje, mahom u Africi, iznijeli su svoja iskustva.

Godišnja skupština otvorena je u utorak 7. ožujka u Nadbiskupskom domu u Đakovu. Okupljene je na početku pozdravio vlč. Štefan, izrazivši radost zbog susreta te zahvaljujući domaćinima na gostoprimstvu i spremnosti da se ta skupština održi upravo u Đakovu. Dobrodošlicu okupljenima uputio je mons. Srakić, pozdravljajući u svoje i uime nadbiskupa Đure Hranića. Istaknuo je kako je ovo vijeće uvijek shvaćalo svoje poslanje: da animira misijski i misionarski duh u Crkvi i pomaže onima koji su ozbiljno prihvatili geslo „Gori i izgori za Boga i ljude”. Zahvalu nazočnima uime HBK uputio je mons. Slobodan Štambuk, predsjednik Vijeća za misije HBK, te izrazio radost zbog dobre suradnje PMD u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Također je istaknuo kako je s područja Đakovačko-osječke nadbiskupije uvijek dolazio potreban misijski poticaj. „Drugi vatikanski koncil u svojim dokumentima uvijek se dotiče pitanja misija. Svi dokumenti imaju tu notu u svojim izričajima. Dakako, i pape su nakon 2. vatikanskog koncila u svojim dokumentima često podcrtavali pitanje misija, bilo da su konkretno ostvarivali ili poticali za tu stvar. I hrvatski biskupi vole misije te želim istaknuti i posvjedočiti kako upravo preko vas žele učiniti dobre poteze. Vi, povjerenici, nemojte se bojati biti ljudi inicijative! Vi smijete i, rekao bih, morate svome biskupu predložiti programe i inicijative, jer ste vi predstavnici ovog svetog misijskog djelovanja. Ustrajte u svojim koracima”, potaknuo je mons. Štambuk okupljene povjerenike te izrazio zadovoljstvo što je vlč. Štefan ponovno imenovan nacionalnim ravnateljem PMD u Hrvatskoj te mu čestitao na povjerenju koje Crkva ima u njega i njegove suradnike.

Mons. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj PMD u BiH, koji je službu preuzeo u rujnu prošle godine, u svome je pozdravu naglasak stavio na čvrste veze među Hrvatima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, rekavši kako one upućuju na veću, odgovorniju i čvršću suradnju na svim razinama života. „Mogu ustvrditi da su PMD u HR i BiH dvije grane istoga stabla. Ovo zajedničko misijsko stablo trebamo zalijevati istom ljubavlju, jednakom požrtvovnošću, još većim žarom i nadahnućem. Ono je ogledalo naše snage, osjećaja jednih za druge, za bližnje, ogledalo naše vjere”, rekao je mons. Tunjić, obećavši kako će učiniti sve što je u njegovoj moći da to stablo donosi najbolje i najraznovrsnije plodove, plodove koji su najpotrebniji hrvatskom narodu i hrvatskim misionarima diljem svijeta.

Nakon pozdravnih govora Skupština je nastavljena radnim dijelom.

Uz mons. Slobodana Štambuka, vlč. Antuna Štefana i mons. Luku Tunjića, na skupštini sudjeluju misijski ravnatelji iz nad/biskupija u Hrvatskoj: mons. Juraj Jerneić (Zagrebačka nadbiskupija), vlč. Dominik Vukalović (Varaždinska biskupija), vlč. Ivan Faletar (Sisačka biskupija), vlč. Ivan Novak (Bjelovarsko-križevačka biskupija), vlč. Pavao Mokri (Požeška biskupija), mons. Luka Strgar (Đakovačko-osječka biskupija), preč. Ivan Grinišin (Križevačka eparhija), vlč. Mirko Vukšić (Porečka i Pulska biskupija), don. Tomislav Puljić (Šibenska biskupija), don. Mladen Kačan (Zadarska nadbiskupija) i don. Frano Markić (Dubrovačka biskupija) te Ines Sosa Meštrović, voditeljica projekata u Nacionalnoj upravi PMD.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA