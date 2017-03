Progonu je izloženo čak 215 milijuna kršćana diljem svijeta

Iz ureda zastupnice u Europskom parlamentu, Marijane Petir, stigla je vijest o nedavno objavljenom izvješću Open Doors organizacije za 2017. godinu, koje otkriva da je progonu u svijetu izloženo čak 215 milijuna kršćana!

Treću godinu zaredom, progon kršćana diljem svijeta obara tužne rekorde. 215 milijuna kršćana diljem svijeta izloženo je progonu – zastrašujući je to podatak s kojim je zastupnike Europskog parlamenta, članove radne skupne za međukulturalni i međureligijski dijalog, Europske pučke stranke, među kojima je i hrvatska zastupnica Marijana Petir, upoznao direktor organizacije Open Doors, Micael Varton.

Izvješće organizacije Open Doors za 2017. godinu otkriva da je 215 milijuna kršćana u 50 zemalja koje se nalaze na Open Doors ljestvici, izloženo progonu, dok je njih 948 ubijeno u 2016. godini zbog njihove vjere. Kršćani su najpogođeniji sukobima na Bliskom Istoku, gdje se njihov broj smanjio s 20% na svega 5%. Jugoistočna Azija je također žarište vjerskoga progona.

“Progoni kršćana svakoga dana poprimaju nove zastrašujuće razmjere, dok svijet ostaje nijem, opterećen drugim problemima. No, ima li većeg zločina od oduzimanja ljudskog života i ograničavanja slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti?” – zapitala je zastupnica Petir prisutne te dodala: “Europski je parlament već osudio genocid koji se provodi nad kršćanima u Iraku i Siriji, no kršćani diljem svijeta trebaju našu pomoć. Ove brojke su alarm koji zvoni na uzbunu, ne smijemo dopustiti da one iz godine u godinu rastu!”

Sjeverna Koreja, u kojoj je zakonom zabranjeno biti kršćanin, već šesnaestu godinu za redom drži prvo mjesto na ljestvici zemalja u kojima je najopasnije biti kršćanin, a slijede je Somalija, Afganistan, Pakistan i Sudan – u ove četiri zemlje progon kršćana je u 2016. godini – u odnosu na prethodnu 2015. godinu – pojačan. Najveće nasilje se provodi u Pakistanu, koji se na listi razine nasilja, nalazi na prvome mjestu, te prednjači pred Sjevernom Korejom.

Bangladeš, Laos, Butan i Šri Lanka po prvi su se puta ove godine našli na listi što skreće pažnju i brigu na azijski prostor. Indija se nalazi na najvišem mjestu ljestvice ikad, s četrdesetak zabilježenih incidenata mjesečno, uključujući premlaćivanja svećenika, spaljivanje crkvi i maltretiranje vjernika.

Primarni uzrok je islamski ekstremizam, koji je glavni okidač nasilja nad kršćanima u ukupno 35 od 50 zemalja s liste, a osnažen je novim – etničkim nacionalizmom. Dok je on, naime, u zapadnim zemljama zauzeo oblik borbe protiv struktura, u Aziji se etnički nacionalizam odražava borbom protiv manjina potaknut dramatičnim religijskim nacionalizmom i nestabilnošću vlasti. Uobičajeno je i veoma lako, nestabilnim vladama zadobiti podršku za nasilje nad kršćanima.

Posljednje statistike pokazuju kako je u 2016. godini 1188 crkava uništeno ili napadnuto – od čega se njih 97 nalazi u Europi – stoji u priopćenju iz ureda zastupnice Petir.

