Skopski biskup Stojanov uputio poziv na molitvu i apel za mir

SKOPJE – U Skopju, 9. ožujka skopski biskup i apostolski egzarh mons. dr. Kiro Stojanov u povodu trenutne političke situacije u Republici Makedoniji uputio je poziv na molitvu i apel za mir svećenicima i vjernicima Skopske biskupije i Apostolskog egzarhata i svim ljudima dobre volje. Poziv biskupa Stojanova donosimo u cijelosti:

„Poštovana braćo svećenici, dragi vjernici, braćo i sestre – ljudi dobre volje!

U našoj domovini – Republici Makedoniji, ovih dana smo svjedoci događaja koji ne samo da uznemiravaju nego i ulijevaju strah. Što je to što se događa u našemu društvu? Nadvili se mračni oblaci nemira i nepovjerenja. Oni ugrožavaju temeljne vrijednosti jednog društva, kojeg mi kao građani nastojimo graditi s našim ljudskim i vjerničkim identitetom.

Bog nas je pozvao u život ovdje i sada, zato svatko od nas ima poziv da svoje talente u miru i slobodi uloži upravo u izgradnju ovoga društva. Osjećamo odgovornost za život u našoj domovini Makedoniji. I u ovoj prigodi ističemo da smo pozvani kao građani i kao vjernici poštivati autonomiju i suverenitet države, ustava i zakona. Živimo u našoj različitosti, no budućnost izgrađujemo zajednički za dobro svih, budućnost koja će nam donijeti mir i sigurnost.

Kao vjernici, u svakom društvu, pa tako i u ovom našemu, imamo posebnu zadaću, a ta je svesrdno da uzdignemo molitvu Svemogućemu Gospodinu Bogu, da zaštiti od svakog zla ovu našu napaćenu zemlju i da joj podari mir i sigurnost. Mir se rađa u srcu i u savjesti. Mir je Božji dar, Božji plan za čovječanstvo, a nemir se rađa kad je čovjek daleko od Boga. Vratimo se Bogu, kako bi se mir vratio u naša srca, u naše obitelji i u naše društvo. Stoga, upućujemo naše molitve Bogu za sve one koji nose odgovornost za zajedničko dobro ove zemlje, te molimo Duha Svetoga da ih prosvijetli i ispuni mudrošću i snagom za mir kroz dijalog, da zajednički donose odluke za opće dobro svih ljudi. Također pozivamo svakog čovjeka dobre volje da dadne svoj doprinos za miran suživot i poštovanje neotuđivih od Boga danih prava.

S ovim mislima pozivam sve naše vjernike Skopske biskupije i Apostolskog egzarhata u Makedoniji da se intenzivnije mole za dobrobit ovog našeg društva, a time i za dobro naše domovine Republike Makedonije.

Poštovana braćo svećenici, dragi vjernici, braćo i sestre, ljudi dobre volje, svima vama udjeljujem Božji blagoslov moleći zagovor Presvete Bogorodice, sv. Klimenta Ohridskog i sv. Majke Terezije, neka Svemogući Gospodin Bog, Stvoritelj i Spasitelj ljudskog roda, potakne mnoge da se odlučno založe za izgradnju „civilizacije ljubavi” i međuljudskih odnosa, bez čega se ne može ostvariti miran i siguran zajednički život nigdje pa ni u našem životnom okruženju”.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA