Dan djela svetoga djetinjstva: pronositi svijetom Isusovu ljubav

Na svetkovinu Bogojavljenja, kako je rekao Papa nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, u svim se kršćanskim zajednicama u svijetu slavi Dan djela svetoga djetinjstva.

Riječ je o posebnom danu molitve i prikupljanja sredstava u korist pothvata za poboljšanje života djece u misijskim krajevima. Ustanovio ga je papa Pio XII., 1950. godine, a proslavljen je 1951., upravo 6. siječnja. Proslavu su toga dana, koji je posebna prigoda u kojoj mladi postaju pravi navjestitelji Evanđelja, uvijek organizirala Papinska misijska djela.

O značenju toga dana, za radijsku postaju Vatikanski Radio govorio don Michele Autuoro, ravnatelj zaklade ”Missio”, pastoralnoga tijela Talijanske biskupske konferencije, te prije svega napomenuo da je u Italiji izabran moto ”Svim srcem”. U njegovu grafičkom prikazu vidi se dječak koji kruži svijetom, i prolazi njime ocrtavajući srce.

– Time se zacijelo želi istaknuti da i djeca žele sudjelovati u naviještanju Evanđelja – primijetio je don Michele te dodao da to znači gotovo kao da žele papi Franji reći da i oni žele biti učenici misionari, kao što on od nas traži u svojoj apostolskoj pobudnici “Evangelii Gaudium”, kako bi Krist bio središte svijeta. Izraz “svim srcem” stoga označava njihovu želju da svijetom pronose Isusovu ljubav, i to kroz molitvu i solidarnost. Upravo je to oduvijek bila zadaća misionarske djece i mladeži: moliti za njihove vršnjake u svijetu, i izraziti im blizinu kroz geste solidarnosti – objasnio je don Michele.

Na novinarovo pitanje što u ovom povijesnom vremenu znači biti mladi misionari, don Michele je kazao da to znači ne zatvarati se, nego doista imati srce otvoreno svima.

– Možemo reći, i riječima iz dokumenta Drugoga vatikanskog sabora “Gaudium et spes”, – dodao je – da to znači učiniti svojima radosti, nade, očekivanja, ali i boli brojnih njihovih mladih vršnjaka u svijetu. Iako se sve to događa na određenoj udaljenosti; ali danas, u globaliziranomu svijetu, i udaljenosti su gotovo ukinute – kazao je.

U svemu tomu trebaju shvatiti da se i njih tiče ono što se događa u svijetu, ono što se događa njihovim vršnjacima, jer ne osjećaju da su ravnodušni.

– To znači da imaju biti pozorni; to znači da trebaju poznavati; znači da očekivanja, nade, ali i brojne teškoće njihovih vršnjaka u svijetu trebaju postati njihove – istaknuo je na kraju ravnatelj zaklade “Missio”.

Izvor: Crkva na kamenu/Laudato.hr