Čitanja koja nas prate kroz korizmu prepuna su životnih savjeta i uputa. Upravo u odnosu prema drugome očituje se naša vjera. No daleko je od nas u svakodnevnome životu ono na što nas Bog potiče. Nadam se da ste puno puta uočili kako ljudi oko vas primjećuju promjene vašega stava prema njima, no nikada ti isti ne primijete svoje loše ponašanje, koje je do mijenjanja vašega stava dovelo. Na žalost, ljudi iscrpljuju one koji čine dobro. Kada jednom ne učinite što od vas traže, tada postanete najveći nitkov. Ljudi su prevrtljivi i sebični. Iskorištavaju koga god mogu. Zato smo postali oprezni u svim svojim djelima i dobročinstvima jer se tada čovjek osjeća iskorišten, izrugan i obezvrijeđen. Kada je povjerenje izgubljeno, tada jedno izrečeno “oprosti” ne znači ništa.

Krist nas danas potiče da znamo primijetiti one kojima je doista naša pomoć potrebna. Tada gledajući u njima Krista učinimo sve što smo u mogućnosti. Poziv je to koji je nezaobilazan. Na žalost danas ljudi jedni u drugima gledaju prijetnju. Naše je izdignuti se iznad svih ljudskih ograničenja i pristupiti potrebnom. Nemojte da ova korizma prođe bez dobrih djela. Tada to ne bi bila korizma. Budite domišljati. Darujte svoje vrijeme ostavljenima. Ako znaš da u tvojoj blizini živi netko tko danas nema ručak, odnesi mu ručak. Pohodi Krista koji je danas sam i nahrani ga jer je gladan da bi ti imao život vječni.

Don Damir Bistrić

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net