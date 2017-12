Pogledaj na sebe kako te on gleda, tu si najljepši. Nemoj samo biti opsjednut svojom slikom u tuđim očima, jer ona ništa ne znači. Radiš li nešto samo zato što to rade i drugi, živiš li onako kako žive i drugi veoma brzo ćeš ostati bez snage i inspiracije jer je tvoje usmjerenje pogrešno. Usmjeruješ se prema onome tko ti ne može biti uzor i primjer, usmjeruješ se prema onome tko te iscrpljuje a ne prema onome tko te nadahnjuje.

Potraži sebe u Isusu, to je tvoja najbolja verzija, to je tvoja najbolja avantura. U kakvom god sjaju i blještavilu gledao svoju budućnost i kako god zamišljao svoj put sve je to ništa naprama njegovoj volji za tebe. Biti onakav kakav on želi da budeš, ići putem kojim te on zove. Ali on čeka samo jedno, čeka da mu se odazoveš, čeka da ti sam prestaneš trčati za onim pogrešnim i lažnim idealima, za svima onima koji su ti davali lažna obećanja te uz sebe obećavali prekrasan život.

Potraži sebe u Isusu. Ne traži se u susretima u kojima svatko želi samo sebe dokazati jer svi ti susreti s vremenom popucaju poput balona koji se previše napuše. Ne traži se u ludoj jurnjavi za onim tko će imati više, jer sve to što imaš u konačnici ima tebe, ako se ne znaš zaustaviti na vrijeme. Ne traži se među onima koji kažu da te vole a njihovo ponašanje prema tebi govori ti da te niti ne poštuju i onda zastaneš i pitaš se zašto su odnosi tako komplicirani i zašto ljudi nisu takvi kakvima se prikazuju.

Potraži sebe u Isusu, jer jedino u njemu tvoje srce može osjetiti ono najbolje i najdublje od života. Kada pronađeš sebe u njemu počet će ti se događati samo dobre stvari, te ćeš u svakodnevnim problemima i teškoćama života vidjeti jedan dublji smisao kojega samo u njemu možeš razumjeti, a to je smisao života koji vrijedi kakav god bio jer je Božji dar. Potraži sebe u Isusu, jer gdje god drugo tražio ne ćeš dobiti ono najbolje što samo u njemu možeš dobiti.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net