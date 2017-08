Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Prije skoro 40 godina u Varšavi, papa Ivan Pavao II. govorio je o potrebi duhovnoga preporoda cijeloga svijeta, iz srca kličući i zazivajući da Gospodin pošalje Duha svojega i da obnovi lice zemlje. Nekako s lakoćom i sigurnošću možemo kazati kako je kraj crvenoga zmaja komunizma krenuo odatle. Koliko je svijet potreban obnove svoga lica danas opet, kad ga taj isti nečastivi obilazi, odjeven u drugi kaput, ali s pričom sličnom, zapravo uvijek istom od postanka svijeta.

Vratimo se tamo na početke, na onaj poznati razgovor između Eve i zmije, između čovjeka i neprijatelja Božjega. Taj slatkorječivi rogonja stavlja u srce čovjeka sumnju, pozivajući se na čovjekovo pravo na jednakost, pravo na odlučivanje i u konačnici pravo na slobodu, niječući ljubav, razum i slobodu, glavne faktore čovjeka kao vrhunca Božjega stvaranja. I ta sumnja je ona koja vodi u prvi grijeh. Ono što je zanimljivo jest da nečastivi nikada grijeh ne naziva grijehom, nego to prepušta čovjekovoj odgovornosti, ostavljajući ga da se sam kuha u kipućoj vodi vlastite krivnje i grižnje savjesti, ostavljajući ga često u uvjerenju da mu nitko, pa ni sam Bog ne može i ne želi oprostiti grijehe, namećući na taj način sliku Boga kao onoga koji uživa zabranjujući, progoneći i okrivljavajući ljude za sve što čine.

U isto vrijeme, ono što postavlja kao alternativu jest ono što Biblija toliko puta naziva bezumnim, a to je čovjek koji donosi spasenje i izbavljenje narodu napaćenom od Boga koji je tiranin i koji uživa u patnjama vlastitoga naroda. On obično donosi spasenje, nekad u promoviranju radničke klase i radničkih vrjednota, danas umotano u priču o slobodi i priču da je sve dobro i da je sve dozvoljeno. Ovaj maskenbal koji nečastivi izvodi, mijenjajući kostime, ali uvijek uvjerljivo pričajući istu priču, danas se zove New Age.

Više nego ikada, potrebno je spoznati, upoznati i govoriti o Bogu ljubavi, praštanja i milosrđa, a to će doći samo ako mi, koji smo Božji, ne budemo šutjeli, nego, isto kao svetac s početka priče, budemo klicali, vapili i molili: “Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!”

Don Ivan Marčić

Izvor: Crkva na kamenu