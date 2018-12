Katalog nepravde

Analizirajući bošnjački tisak od rata do danas, objavljene članke pojedinih akademika i profesora, istupe političara i ratnih zapovjednika, međunarodnih predstavnika i pojedinih veleposlanika u BiH dolazi se do vrlo opasnog kataloga nepravde koji se odnosi na trenutni položaj Hrvata u BiH s tendencijom pogoršavanja, u bližoj ili daljnjoj budućnosti. Potrebno je reći da postoji glas razuma kod vrlo malog dijela bošnjačkih intelektualaca ili političara. Ono što zabrinjava jest to da političke stranke koje same sebe odrede da pripadaju lijevom ili desnom političkom spektru, samo je zapravo politički paravan za šire mase, a radi se o ultranacionalističkim strankama. Također vrlo mali broj bošnjačkih intelektualaca govori o neprihvatljivosti da Bošnjaci biraju Hrvatima predstavnike u vlasti. Stanje u BiH dodatno se komplicira zbog neprihvatljivih ispada visokoga predstavnika Valentina Incka koji se unaprijed svrstava na jednu stranu i zastupa interese političkoga Sarajeva. Njegova inicijativa kako bi trebalo objaviti katalog hrvatskih prava i tako ušutkati hrvatske političare u borbi za ravnopravnost u BiH zaprepastila je širu javnost. Osoba koja je postavljena da štiti ustav i zakonitost svih procesa u BiH dovodi u pitanje razvoj b-h društva na demokratskim principima. Također i njegovi prethodnici koji su na svoju ruku mijenjali Daytonski mirovni sporazum ugrozili su stabilnost i napredak BiH prema europskim integracijama. U bosanskohercegovačkom društvu treba stvari nazivati pravim imenom bez imalo diplomatskoga uvijanja ili akademskoga uljepšavanja.

Otpadnici od naroda i vjere

Međutim nije shvatljiv niti istup nekoliko tzv. sarajevskih Hrvata koji se u svojim istupima svrstavaju na stranu majorizacije kao da ne vide što je cilj današnje agresivne bošnjačke politike. Narod ih već naziva “otpadnicima od naroda i vjere” jer su pristali dati podršku politici koja konstantno radi na obespravljivanju Hrvata. Oni su oruđe u rukama bošnjačke unitarističke politike koja funkcionira na matrici komunističkih progona kada se unutar Katoličke Crkve i hrvatskoga naroda tražila nekolicina izdajnika koji su iskorišteni za progon katoličkih biskupa i općenito svećenstva nakon Drugoga svjetskog rata. Čudno je da sudjeluju u projektu unitarističkoga Sarajeva s dugoročnim ciljem protjerivanja ili potpuna asimilacija Hrvata u BiH. Kao da ne čuju ili ne čitaju što poručuju biskupi BiH koji su u posljednjim svojim istupima stvari nazvali pravim imenom. Ugrožavanju pozicije Hrvata u BiH priključili su se već isluženi političari koji u hrvatskoj javnosti ne zaslužuju nikakvu pozornost pa im jedino ostaje da se bave BiH kroz sotoniziranje Hrvata i hrvatske politike kakao bi se dodvorili bošnjačkoj politici te kako bi dobili priliku govoriti za sarajevske medije. Kako bi se napokon stvari potpuno ogolile potrebno je javno objaviti katalog nepravde utemeljen na javnim istupima dijela bošnjačkih intelektualaca, većega dijela bošnjačkih političkih stranaka te dijela međunarodnih predstavnika. U nekim istupima javno su iznijeti zahtjevi za zabranu određenih prava Hrvatima, a neki su provučeni između redaka s jasnom porukom da se na tim zabranama uvelike radi do konačnog ostvarenja stvaranja bošnjačkoga entiteta. Potrebno je nabrojati samo najvažnije stavke iz kataloga nepravde kako bi bilo potpuno jasno u kakvu se položaju nalaze Hrvati u BiH.

– Hrvatima se osporava etničko podrijetlo.

– Traži se zabrana isticanja zastave Hrvata u BiH.

– Traži se zabrana isticanja grba Hrvata u BiH.

– Hrvatima se osporava pravo na materinji jezik.

– Hrvatima se osporava baštinjenje srednjovjekovne Bosne i Zahumlja.

– Izmjena Ustava na štetu Hrvata.

– Izmjene zakona na razini F BiH na štetu Hrvata.

– Onemogućavanje izbora hrvatskoga člana u Predsjedništvu BiH.

– Onemogućavanje izbora legitimnih hrvatskih predstavnika u zakonodavnu i izvršnu vlast.

– Potiče se majorizacija Hrvata na svim razinama vlasti.

– Traži se zabrana škola na hrvatskom jeziku.

– Ne dopušta se osnivanje kanala na hrvatskom jeziku na državnoj televiziji.

– Nepravedna raspodjela proračunskih sredstava na teritoriju F BiH.

– Hrvatima se ne vraća imovina.

– Katoličkoj Crkvi ne vraća se imovina.

– Hrvati se diskriminiraju prilikom zapošljavanja na entitetskoj ili državnoj razini.

– Ubojstva hrvatskih povratnika bez uhićenja počinitelja.

– Ubojstvo hrvatskih policajaca u središnjoj Bosni bez uhićenja počinitelja.

– Sprječavanje istrage ratnih zločina nad Hrvatima.

– Odugovlačenje suđenja počiniteljima ratnih zločina nad Hrvatima.

– Hrvatskim udruženjima uskraćuju se proračunska sredstva.

– Traži se i provode oduzimanja prava pripadnicima HVO-a.

– Traži se proglašavanje HVO-a agresorskom vojskom.

– Traži se zabrana imena Herceg-Bosna.

– Uskraćuje se pomoć poduzećima u kojima su većinom zaposleni Hrvati.

– Na prostorima gdje su Hrvati većina zaustavlja se gradnja prometne infrastrukture.

– Traži se promjena naziva poduzeća u kojima se spominje Herceg-Bosna.

– Traži se zabrana naziva škola koja nose hrvatsku odrednicu.

Ivica Glibušić

Izvor: Crkva na kamenu