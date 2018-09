Obilježavanje 50. obljetnice Zagrebačke Biblije

ZAGREB – U sklopu međunarodnoga znanstvenog skupa “Hrvatski prijevodi Biblije – jezikoslovni i kulturni pristup” obilježena je 50. obljetnica Zagrebačke Biblije.

Skup je priredio Odjel za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkog društva (HFD) i Katolički bogoslovni fakultet (KBF) Sveučilišta u Zagrebu, dok se skup odvijao u organizaciji Kršćanske sadašnjosti iz Zagreba.

Uz uzvanike svečanosti u dvorani “Vijenac” Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu nazočili su predsjednik i član skupštine Kršćanske sadašnjosti zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško i prof. dr. sc. Stjepan Baloban, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i nekadašnji direktor Kršćanske sadašnjosti prof. dr. sc. Željko Tanjić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. fra Mario Cifrak, direktor i glavni urednik Kršćanske sadašnjosti dr. sc. Stjepan Brebrić, predstavnici vjerskoga, društvenoga, znanstvenoga i kulturnoga života. U sklopu obilježavanja održan je okrugli stol u povodu 50. obljetnice tiskanja Zagrebačke Biblije “Zagrebačka Biblija – vrijeme – okolnosti – značenje”. Na okruglom stolu govorili su dr. sc. Katica Knezović, profesorica filozofije odgoja, etike i bioetike na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zatim novinar, književnik i prevoditelj Marko Grčić te akademik Ivan Golub.

Prof. Knezović je iznijela ključne datume vezane uz nastanak Zagrebačke Biblije u izdanju izdavačke kuće “Stvarnost”. Razložila je kako su na prijevodu Biblije, još krajem 1966., radili su bibličari s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Spomenula je kako je ključnu ulogu u nastanku prijevoda imao zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Šeper.

– Zagrebačka Biblija, kako ju je već u prvom javnom istupu nazvao glavni urednik bibličar Bonaventura Duda, potpuno se naslanja na Jeruzalemsku Bibliju koja je najprije izlazila u sveščićima od 1948. do 1954. a onda 1956. izašla u objedinjenom izdanju. Svi naši književnici i bibličari imali su je pred sobom za vrijeme svoga rada na prevođenju dijelova koje su prevodili – pojasnila je profesorica Knezović.

U nastavku Marko Grčić je rekao kako je najočiglednija specifičnost Zagrebačke Biblije to što su u njenoj izradi, u vrlo kratkom vremenskom razmaku, sudjelovali ljudi iz Crkve i izvan Crkve.

– To je njezina vrlo važna karakteristika zato što ona u to vrijeme nije bila samo crkvena knjiga već je postala i nacionalna knjiga – pojasnio je Grčić, te je ustvrdio kako je uvodni tekst Jure Kaštelana u Zagrebačkoj Bibliji “legalizirao knjigu, koju je režim smatrao ilegalnom knjigom”. Uz navedeno, Grčić je dodao kako su uz Kaštelana tri ključna čovjeka radila su na tom pothvatu, a to su bili Bonaventura Duda, Jerko Fućak i Josip Torbar.

Akademik Golub je istaknuo kako Biblija ima važnost ne samo za vjeru već i za jezik pojedinog naroda. Podsjetio je na prijevod Svetoga Pisma na hrvatski jezik u 17. stoljeću isusovca Bartola Kašića te kako je prvi tiskani prijevod cijeloga Svetoga Pisma na hrvatski jezik, koji je načinio franjevac Petar Katančić, objavljen 1831. u Budimu. Ocijenio je kako je “Zagrebačka Biblija” čudo.

– Čudo je da 1968., kada vrije vrijeme od lijevih, vjeri nesklonih uvjerenja, i kada u nas vlada vlast koja sustavno potiskuje vjeru, popuštajući povremeno uzde, u Zagrebu, u Hrvatskoj izlazi Biblija – rekao je akademik Golub.

Nakon kraće stanke uslijedilo je predstavljanje dviju knjiga. Knjigu Bože Lujića “Biblijsko svjetlo vjere na putu života. Biblijske teme vezane uz egzistenciju suvremenog čovjeka” predstavili su prof. dr. sc. Mario Cifrak, prof. dr. sc. Nikola Hohnjec te dr. sc. Stjepan Brebrić. Uslijedilo je zatim predstavljanje Zbornika u čast profesora dr. sc. Bože Lujića, OFM povodom 70. godine života “Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33)” (ur. Stipe Kljajić i Mario Cifrak). U predstavljanju Zbornika sudjelovali su doc. dr. sc. Andrea Filić koja je predstavila iznimno plodan znanstveno-istraživački rad dr. sc. Bože Lujića, dekan Franjevačke teologije u Sarajevu prof. dr. sc. Danimir Pezer te sam autor.

Nakon toga je predstavljena knjiga Nade Babić “Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeć”. U predstavljanju su sudjelovali prevoditelj dr. sc. Mate Maras, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska te dr. sc. Nada Babić.

U sklopu svečanog obilježavanja 50. obljetnice Zagrebačke Biblije u predvorju Nadbiskupijskog pastoralnog instituta priređena je izložba Biblija iz zbirke Biblija Siniše Vukovića na različitim svjetskim jezicima. Predstavljen je i Vukovićev Čakavski pištular. U predstavljanju su sudjelovali akademik Tonko Maroević i književnik Siniša Vuković.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.laudato.hr/