Proslavljena 50. obljetnica misijskog lista Radosna vijest

ZAGREB – Pedeset godina kontinuiranog izlaska misijskog lista Radosna vijest obilježeno je u ponedjeljak 21. veljače svečanom akademijom u kapucinskom samostanu sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu i euharistijskim slavljem koje je predvodio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua.

Svečana akademija započela je pjevanom antifonom, čitanjem evanđelja te molitvom doc. dr. sc. Odilona Singboa, svećenika iz Benina, docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Kratak govor prvi je izrekao apostolski nuncij u RH mons. Giorgio Lingua koji je naglasio kako se Radosna vijest može pohvaliti time što je jedini misionarski časopis na hrvatskome jeziku. Ujedno se prisjetio časopisa „Mali misionar” koji je čitao kao dijete, zahvaljujući kojem se upoznao s radom misionara i zbog kojeg je, priznaje, i sam htio postati misionarom. „Preko ovog vjernog časopisa i vi već 50 godina pratite one koji odlaze i s njim surađujete u naviještanju Radosne vijesti”, poručio je nuncij. Na kraju svog govora pozvao je okupljene da ne napuštaju misionare. „Ne napuštajte misionare. Uvijek se sjetite da je zaštitnica misija sv. Terezija od Djeteta Isusa koja nije nikada napuštala samostan, ali je u srcu imala navještaj Radosne vijesti”, pozvao je mons. Lingua.

Predsjednik Vijeća za misije HBK krčki biskup Ivica Petanjak rekao je kako je „Radosna vijest misijski list, ali” – nadalje naglašava – „Radosna vijest su prije svega živi, konkretni ljudi, entuzijasti, zaljubljenici u Kristovo evanđelje. U svaku stranicu ovog lista ugrađene su nebrojene osobe i sudbine tolikih pojedinaca, svaka sa svojim imenom i svojim identitetom, sa svojim životom, a sve ih povezuje misionarski poziv, poslanje, ljubav, žrtva i rad za Krista i za čovjeka.”

„Obljetnice su uvijek prigoda za zahvalni pogled na prošlost, na sve ono što je Bog učinio po ljudima koji su bili otvoreni poticajima njegova Duha”, rekla je nacionalna ravnateljica Papinskih misijskih djela u RH s. Ivana Margarin. Istaknula je kako je list Radosna vijest „prije 50 godina bio nov pogled u misijski svijet, a to je i danas i bit će i sutra jer ima zadaću koja ne zastarijeva nikada – donositi istinu o Isusu Kristu i sve ljude povezivati u zajedništvo Crkve.”

O počecima izlaženja časopisa Radosna vijest govorila je i sestra Sniježna Stjepandić, redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi koja je s još jednom sestrom 1972. prva počela pomagati u uredništvu Radosne vijesti.

S prvim brojevima Radosne vijesti kao bogoslov u Sarajevu započeo je suradnju i generalni vikar Sisačke biskupije mons. Marko Cvitkušić koji je na razne načine surađivao s misijskim mjesečnikom tijekom 28 godina.

Nakon svečane akademije uslijedilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio nuncij Giorgio Lingua, a propovijedao je mons. Ivica Petanjak. U homiliji je, osvrnuvši se na Markovo evanđelje, naglasio kako se „mi sami svojim silama ne možemo osloboditi od zla i Zloga. To možemo jedino ako smo povezani s Bogom, a veza s Bogom se uspostavlja molitvom. Tek kad smo u savršenoj povezanosti s njim, kad smo potpuno jedno, možemo pobijediti zlo”.

„Ovom svetom euharistijom želimo zahvaliti Gospodinu na svemu čime je i ovaj misionarski časopis Radosna vijest po svim misionarima, po svim svojim urednicima i suradnicima dao svoj doprinos u evangelizaciji svijeta propovijedajući evanđelje Isusa Krista i promičući dostojanstvo svakog čovjeka”, zaključio je mons. Petanjak.