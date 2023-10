Nightfever u Mostaru

Prije deset godina u Mostaru je održan prvi Nightfever – večer otvorene crkve. I ove godine župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista poziva sve građane Mostara na molitvu, pjesmu, ispovijed i razgovor. Kao i svake godine, Nightfever će se održati u utorak, 31. listopada, na uočnicu Svih Svetih. Program započinje na najljepši mogući način, svetom Misom u 18 sati, nakon koje slijedi euharistijsko klanjanje ispunjeno meditacijama koje su napisali mladi ove župe, kao i pjesmama svih župnih zborova. Da to nije bilo kakvo klanjanje, pokazat će BIOS, pokret mladih iz župe sv. Ivana koji će oko crkve slučajnim prolaznicima dijeliti svjećice. Svatko je dobrodošao da zapali svijeću u crkvi, pomoli se, posluša pjesmu, ispovijedi se ili razgovara s velikim brojem svećenika koji će biti na raspolaganju. Dobra je ovo prilika i da se vjernici pripreme za svetkovinu Svih Svetih u kojoj slavimo sve one dobre ljude, koje i mi poznajemo, a nisu službeno proglašeni svetima od Katoličke Crkve. To je poticaj i nama svima da kroz molitvu i pjesmu nađemo put do naše svetosti.