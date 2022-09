Obilježavanje Svjetskoga dana društvenih komunikacija 2022. godine u BiH

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju, 25. rujna 2022. obilježit će Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija kada su svi katolici u biskupijskim zajednicama u BiH pozvani moliti za medijske djelatnike i razmišljati o Poruci Svetog Oca koju upućuje svake godine za tu prigodu.

Također se mole sve cijenjene medijske kuće da se uključe, u skladu sa svojim mogućnostima, u obilježavanje 56. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, koji se u Katoličkoj Crkvi obilježava u mjesecu svibnju, a iz praktičnih razloga biskupi BK BiH donijeli su odluku da u Bosni i Hercegovini to bude u posljednju nedjelju mjeseca rujna.

U prigodi proslave Dana medija, u nedjelju, 25. rujna 2022. u 11 sati predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, slavit će Svetu misu u župi sv. Ante Padovanskog u Bihaću (ulica fra Joze Valentića 2). Svi medijski djelatnici, koji žele i koji mogu, dobro su došli na ovo Misno slavlje kao i na druženje nakon Svete mise. Bilo bi lijepo da svoj dolazak ranije najave župniku fra Ivanu Tučiću na e-mail: zupnik.bihac@gmail.com ili na mob. 063/244-923.

Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i ove godine pripremilo je prigodnu knjižicu u kojoj se nalazi i ovogodišnja Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija pod naslovom: „Slušati uhom srca“ i drugi prigodni materijali. Članovi spomenutog vijeća su: franjevac Hercegovačke franjevačke provincije i ravnatelj mjesečnika Naša ognjišta u Tomislavgradu fra Gabrijel Mioč, odgojitelj postulanata u spomenutoj Provinciji te profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru fra Iko Skoko, zatim dopisnik Hrvatskog radija iz Žepča gosp. Brane Vrbić, glavni urednik Katoličkog tjednika i urednik portala Nedjelja.ba te župnik u sarajevskoj župi Briješće vlč. Josip Vajdner, župnik župe Pohoda Blažene Djevice Marije i dekan u Banjoj Luci preč. Žarko Vladislav Ošap, vikar Franjevačke provincije Bosne Srebrene i direktor mjesečnika Svjetlo riječi u Sarajevu fra Janko Ćuro i superior zajednice Družbe Isusove u Sarajevu te ravnatelj i glavni urednik Radija Marije BiH pater Mato Anić. Tajnik Vijeća je mons. Ivo Tomašević, generalni tajnik BK BiH i glavni urednik Katoličke tiskovne agencije BK BiH.

U svom Predgovoru u spomenutoj knjižici nadbiskup Vukšić, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, između ostalog, piše: „Već 56. godinu zaredom rimski biskupi se, u povodu Svjetskoga dana društvene komunikacije, posebnom porukom obraćaju cijeloj Katoličkoj Crkvi, kao i svakom njezinu članu ponaosob, ali i cijelomu svijetu, posebice vlasnicima, urednicima i svim djelatnicima u tom važnom području života suvremenoga svijeta. Naravno, obraćaju također jednako i korisnicima njihovih poruka, ideja i informacija. I svake godine ta je poruka posvećena nekoj novoj temi, koja u prethodnom razdoblju nije bila sadržaj papinskih poruka. Tako je i ove godine učinio papa Franjo. U skladu s odlukom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, Svjetski dan sredstava društvene komunikacije održava se u našim biskupijama svake godine u posljednju nedjelju mjeseca rujna. Tako će taj dan, koji se ove 2022. godine održava 56. put, u skladu s tom odlukom, u našim župama biti obilježen 25. rujna“, napisao je nadbiskup Tomo te dodao: „Već kroz nekoliko godina ustalio se običaj, da predsjednik Vijeća za medije BK BiH, u dogovoru s nadležnim biskupom i župnikom, na taj dan predvodi slavlje Svete Mise u jednoj od naših župnih zajednica. Svake godine u drugoj biskupiji i drugoj župi. Započelo je Svetom Misom u Mostaru 2014. godine, te nastavljeno u Sarajevu, Banja Luci, Tomislavgradu, Žepču, Drvaru, Potocima kod Mostara i Tolisi. I nastavljajući tu lijepu tradiciju, ove godine će to, ako Bog da, biti u Bihaću, gdje ćemo zajedničku molitvu uputiti Gospodinu Bogu za izgradnju zdravoga zajedništva među ljudima“, stoji u Predgovoru nadbiskupa Vukšića koji se ukratko osvrnuo i na Poruku pape Franje:

„U povodu 56. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije papa Franjo se ove godine obratio cijeloj svjetskoj javnosti porukom koju je naslovio: ‘Slušati uhom srca’. Ustvari, prije godinu dana pisao je o potrebi da se dođe i vidi kako bi se moglo imati ispravan uvid u stvarnost i o njoj pripovijedati drugima, a ove godine, nastavljajući razmišljati u istom duhu, svoju poruku posvetio temi slušanja. Naime, naspram raširene pojave gubitka sposobnosti slušanja sugovornika, kako u uobičajenim svakodnevnim odnosima tako i u raspravama o najvažnijim pitanjima zajedničkoga života u društvu, slušanje ostaje temeljno za ljudsku komunikaciju. U tom smislu spominje kako su nekoga poznatog liječnika, koji je bio naviknut liječiti rane duše, pitali su koja je najveća čovjekova potreba, na što je on odgovorio: ‘Bezgranična želja da ga se sasluša.’ Dapače, tvrdi papa Franjo: ‘Slušanje je prvi bitan čimbenik dijaloga i dobre komunikacije. Čovjek ne komunicira ako nije prije slušao i nema dobroga novinarstva bez sposobnosti slušanja.’ Budući da su novinari najvažniji čimbenik u tom važnom području suvremenoga načina života i kulture, neka bude ponovljeno također ove godine, da se izborom datuma objavljivanja papine poruke nastavlja praksa, da ona bude objavljena 24. siječnja, na blagdan svetoga Franje Saleškoga, ženevskoga biskupa (umro 1622.), crkvenoga naučitelja (1877.) i zaštitnika novinara od 1923. godine“.

Predložak homilije pripremio je gospodin Brane Vrbić koji na početku piše: „U evanđelju današnje nedjelje Isus pred farizeje donosi prispodobu o bogatašu i siromahu Lazaru. Najljepša odjeća i najfinije gozbe obilježavaju bogatašev način života. Zar to nije ideal uspješnosti kojemu stremi suvremeni svijet koji se zrcali u današnjim medijima? Pred njegovim vratima leži bolestan, prepun čireva i gladan siromah Lazar. Zar to nije svijet neuspjeha danas u tim istim medijima prezren i gotovo uklonjen iz vidokruga bogatog Zapada? Dva tako različita svijeta, a dijeli ih tek zid. Bogataš ne vidi i ne čuje siromaha koji je pred njegovim pragom, a ubogi Lazar mašta o mrvicama ispod bogataševa stola. No jednoga dana dolazi ono neizbježno: i jedan i drugi će umrijeti i svatko će primiti svoju nagradu: Lazar će završiti u ‘krilu Abrahamovu’, u raju; a bogataš u paklu… Papa Franjo će jednom zgodom istaknuti da zanemariti siromaha znači prezreti Boga“, piše gospodin Vrbić te nastavlja:

„Današnje evanđelje može se izravno povezati i s ovogodišnjom Papinom porukom uz 56. Svjetski dan sredstava društvenog priopćavanja. Prošle godine papa Franjo je u središte svoje poruke stavio glagole ‘doći i vidjeti’, a ove godine tu je novi glagol – ‘slušati’. Bogataš, koji će kazati za sebe da je vjernik, kao što i mi to tvrdimo za sebe, uopće nije znao slušati, osobito ne srcem. Zar to nije ozbiljno upozorenje da se i mi zapitamo znamo li uopće slušati, a pogotovo srcem? Vidjeti potrebe bližnjih jer ‘Lazara’ ima i u našoj blizini. Bogataš se tek u Nebu sjetio Lazara u trenutku kada se više ništa nije dalo promijeniti. Nije se promijenio ni bogataš: ne moli Gospodina da ga primi u raj i prema Lazaru se i dalje odnosi kao prema sluzi i potrčku koji bi trebao ispunjavati njegove želje. Slika je to duše otvrdle u grijehu. Dopire li to preozbiljno upozorenje i do nas“, pita u svom tekstu gospodin Brane.

Predložak Molitve vjernika za 56. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije napisao je župnik u Bihaću fra Ivan Tučić. Između ostalih, tu se nalaze, i sljedeći zazivi:

Gospodine, naša Crkva nalazi se na sinodskom putu na kojemu želimo čuti jedni druge. Molimo da crkveni pastiri i svi koji predvode Tvoju Crkvu na čelu s Papom Franjom prignu uho na vapaje svojih vjernika, posebno na vapaje onih koji su ostavljeni od svih, primorani napuštati svoja ognjišta. Osnaži đakone, svećenike, biskupe, sve redovnike i redovnice kako bi svojom proročkom riječju, poput starozavjetnih proroka, upozoravali na društvene nepravde u našem društvu, molimo Te.

Gospodine, čovjek današnjice sve češće okreće leđa i „začepi uši“ na potrebe drugih. Papa Franjo nas upozorava na „unutarnju gluhoću“ koja je gora od tjelesne gluhoće. Danas ti povjeravamo svoje gluhoće, svoja okretanja leđa drugima, posebno onima u potrebi. Podari nam krepost strpljivosti koja je prijeko potrebna kako bi mogli čuti drugoga, molimo Te.

Gospodine, danas je sposobnost slušanja u ovom vremenu obilježenom pandemijom, ratovima i migracijama stanovništva dragocjenija više nego ikada. Međutim, mediji koji nas o tome izvještavaju zaboravljaju čovjeka, njegovo ime i prezime, ne čuju njegovu priču. Molimo danas na Svjetski dana sredstava društvene komunikacije za dobre novinare. Za novinare koji će biti spremni upustiti se u susret s ljudima čiji životi ovise o našoj dobrotu. Gospodine, na tom putu budi im ohrabrenje, molimo Te.

Na kraju spomenute knjižice nalazi se osvrt fra Ike Skoke na nedavno otisnutu knjigu pod naslovom: Crkva i mediji – Antologija tekstova o sredstvima društvenih komunikacija. Fra Iko između ostalog piše: „Tiskanje knjige Crkva i mediji – Antologija tekstova o sredstvima društvenih komunikacija u ožujku 2022. godine, obradovala je mnoge u Crkvi u Hrvata, ali i one koji se izvan Crkve bave medijima. Bilo je više inicijativa, međutim to je veliki i zahtjevan projekt koji je mogao iznijeti samo predan tim u okviru izdavača Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine… Antologija Crkva i mediji sadrži: Predgovor, Uvod i četiri dijela: Pretkoncilski crkveni dokumenti o sredstvima društvenih komunikacija, Koncilski dokument o sredstvima društvenih komunikacija, Pokoncilski dokumenti o sredstvima društvenih dokumentacija, Dokumenti Hrvatske Biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i na kraju Kazalo pojmova. Antologija ima 848 stranica… Svaka zahvala ide svima koji su se potrudili da na hrvatskom jeziku iziđe ovo velebno djelo. Uvjeren sam kako će ova Antologija pridonijeti boljem razumijevanju medija te njihova značenja i svrhe kako svima u Crkvi tako i onima koji se bave masovnim komunikacijama izvan nje“.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA