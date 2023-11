Biskup Perić i međugorski fenomen

Autor: Ivan Turudić

Uvez: Tvrdi

Cijena: 17,00 EUR

„Ovo je djelo veoma korisno za našu crkvenu i društvenu javnost koja sa zanimanjem već više od četrdeset godina prati međugorska događanja i fenomene. Odmah je jasno da je djelo kao takvo vrlo aktualno, a autor razmišlja odvažno i protiv struje uvriježenih mišljenja, slijedeći tradiciju Crkve i ispravno teološko razmišljanje.

Djelo je primarno namijenjeno svima koji se zanimaju za mariologiju i marijanska događanja. S obzirom da je međugorski fenomen jedno od intrigantnijih pitanja u posljednja četiri desetljeća, te postoje mnogostruka sporenja između pristaša i protivnika toga fenomena, ova će knjiga zasigurno biti vrlo traženo štivo. Držim da se ne će za nju zanimati samo znanstvenici koji se bave teološkim marijansko-mariološkim temama, nego i običan puk koji želi doći do jasnoće s obzirom na sve što se zbiva u Međugorju. Zato ovo djelo može biti namijenjeno i običnom vjerniku. I to ne samo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nego i diljem svijeta.

Važno je istaknuti da je autor koristio pravi pristup time što je išao istraživati vrela, a nije se zadržao samo na pojavnosti. Istražujući crkvena i povijesna vrela, imao je jasne kriterije za prosudbu fenomena kao takvoga, to jest za prosudbu ispravnosti djelovanja biskupa Ratka Perića s obzirom na međugorski fenomen. Svjestan da je crkvena tradicija vrlo važan kriterij teološkoga rasuđivanja, svoje zaključke i istraživanje temelji na istraživanju sličnih, to jest mjerodavnih povijesnih situacija za ovu temu.

Njegov veliki doprinos je što ne želi biti navijački pristran, nego teološko i znanstveno objektivan, pa i onda kada ima osjećaj da većina oko njega ne razmišlja kao i on ili ih ne zanima ozbiljno i objektivno promišljanje. U tom smislu je vrlo kritički prikazao djelovanje mostarsko-duvanjskog biskupa mons. Ratka Perića i njegovo biskupsko poučavanje i stav kada je riječ o međugorskom fenomenu. Autor ističe biskupov ispravan crkveni stav, to jest poštivanje svih normi koje je Crkva pred njega stavila. Također naglašava kako je biskupu Periću bio prioritet duhovni odgoj povjerenih vjernika, pri čemu nije štedio sebe i nije mu nedostajalo hrabrosti i otvorenosti da govori o problemu koji je tištao njega osobno, ali i njegova prethodnika biskupa Pavla Žanića, kao i Crkvu u Hercegovini.“ (prof. dr. sc. Ivan Bodrožić)

„Knjiga Biskup Perić i međugorski fenomen mr. sc. don Ivana Turudića u prvom dijelu donosi povijesni presjek učenja katoličke Crkve o ukazanjima Blažene Djevice Marije, a u drugom sažetu sintezu biskupskoga naučavanja mons. Ratka Perića o ukazanjima u Međugorju. Autor se služi relevantnom literaturom kako domaćih tako i stranih autora. Knjiga odiše željom da se na jasan, istinit i objektivan način iznese autentičan nauk Crkve o nadnaravnosti ukazanja.

Bez sumnje ovo je prvo djelo koje na jedan sustavan način služeći se znanstvenim aparatom obrađuje ovu tematiku. Djelo obiluje bilješkama koje su ujedno i putokaz za one koji žele produbiti znanje o ovoj tematici. Autor vrlo uspješno pokazuje važnost ispravnoga štovanja Blažene Djevice Marije i vjerničku poslušnost prema učiteljstvu Crkve. Bez subjektivnoga stajališta, na objektivan i znanstven način iznosi službeni stav biskupskoga naučavanja biskupa Perića. Svjedoci smo kako je u posljednja dva stoljeća pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji u usponu i da se dobrim dijelom temelji na čestim ukazanjima i porukama iz tih ukazanja. Unatoč sve brojnijim ukazanjima (autentičnim ili ne), studije o mariofanijama su rijetke. Stoga je ovo djelo još vrijednije osobito na hrvatskom govornom području. Ovom knjigom mr. don Ivan Turudić iznimno je doprinio jasnijem razumijevanju stavova biskupa Perića prema ‘fenomenu’ Međugorja, koji su često bili pogrešno ili tedenciozno tumačeni od strane medija ili pojedinaca.“ (dr. sc. Mile Vidić)

Izvor: Crkva na kamenu