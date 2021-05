Autor: Don Ilija Drmić

Uvez: Tvrdi

Ljetopis pisan srcem, Župa sv. Jure Vire 150 godina (1871.-2021.) i 50 godina u društvenom i crkvenom tisku.

Knjiga Ljetopisa podijeljena je na tri dijela: Prvi dio – Određeni povijesni okvir s općom slikom cijel Katoličke Crkve, Drugi dio – Ljetopis župe Vir sa selima Podbilom i Podzavelimom, koji ima i svoja tri dijela: (I. Ljetopisne bilješke od 1971. do Domovinskoga rata (1991.-1995.) s povijesnim osvrtom od 1871., II. Ljetopisni zapisi od završetka Domovinskoga rata 1995. do proslave jubileja kršćanstva 2000. i u povodu toga jubileja slavlje 2001. god. s povijesnim osvrtom na župu od 130 godina i III. Od 2001., do jubilejske 2021. s povijesnim osvrtima od 150. godina.

Knjiga ide u ruke svim župljanima i svim zanimanicima iz okružja da kod njih probudi sve osjećaje i sav razum o odnosu prema župi, prema svetome i Svetom i to čitanjem kako je do sada bilo i poticajem da ubuduće bude još bolje.