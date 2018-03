Hoće li Plenković pasti zbog Istanbulske konvencije?

Budući da sam stari i vjerni član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), imam pravo otvoreno i kritički govoriti o sadašnjem trenutku te stranke.

Ona se nalazi pred raspadom.

HDZ je jedina jaka hrvatska državotvorna stranka i njezin raspad, a i njezino značajno slabljenje, znači i ozbiljnu opasnost za slobodnu, samostalnu i demokratsku Republiku Hrvatsku.

Raspad se može dogoditi oko saborskoga glasovanja o ratifikaciji Istambulske konvencije.

ISTANBULSKA KONVENCIJA

IstaNbulska konvencija je u svakom svojemu detalju protivna zdravom razumu i trenutnom znanju čovječanstva:

a) protuprirodna, protuznanstvena, protuobiteljska, protuvjerska, protucivilizacijska i protuhrvatska. Ona je neprijatelj svih ljudi, a napose žena i djece.

b) Istanbulska konvencija je toliko zla i štetna da se slobodno može smatrati đavoljim djelom – za one koji iole vjeruju da postoji i Sotona, kao pali anđeo, koji na svijetu radi nezamisliva zla.

c) Istanbulska konvencija nije uopće napisana zbog zaštite žena, nego je „zaštita žena“ zlouporabljena da bi se svijetu nametnula rodna teorija, kao pravosudna praksa i neupitno školsko gradivo, dakle kao životna praksa, nova kultura u kojoj vlada Sotonino Zlo.

d) Tko god glasuje za Istanbulsku konvenciju, glasovao je protiv svoje obitelji, svoje djece, svoje Vjere, Domovine, države i naroda.

Ovo sam napisao oštro i otvoreno, jer moj um i dostojanstvo, osjećaj za potrebom pristojnosti razgovora i dijaloga, moje znanje i profesiju, vrijeđaju bezočne i bezobrazne laži da je Istambulska konvencija napisana ili potrebna da bi se dodatno zaštitile žene. Ustrajem da se prekine s lažima i da se jasno vidi i kaže: radi se o pokušaju rušenja civilizacije koju živimo, radi se o svjetskom sukobu i drugih argumenata nema: pobijedit će onaj tko bude jači i ustrajniji.

POLITIČKA SNAGA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

Što god tko rekao, neka je rekao, a koga god ovo vrijeđa, ja mu se ispričavam, ali – Hrvatska demokratska zajednica bila je ključna za stvaranje slobodne, samostalne i demokratske Hrvatske, ona je čuva i bit će vrlo opasno kad i ako je prestane čuvati.

HDZ nema 30% glasača, nego barem 60%, što dokazuje referendum o samostalnosti i svi susljedni izbori. HDZ može dobiti izbore kad hoće i kako hoće, samo je pitanje kakav je. A o tome sâm odlučuje.

Ljudi koji su za HDZ glasovali u visini 60% nisu izumrli, nego su se u HDZ razočarali.

HDZ je dvaput gubio izbore od jugonostalgičara, ali ne zato što bi jugonostalgičari bili bolji, nego zato što je HDZ u oba slučaja toliko razočarao domoljubne birače da za njega više nisu glasovali.

A čim se popravio, čak i čim je pokazao da bi se mogao popraviti, čim od korupcije nije više smrdio do nebesa, odmah mu se narod vratio i pobijedio je.

HDZ može spriječiti ratifikaciju Istambulske konvencije.

HDZ I ISTANBULSKA KONVENCIJA

HDZ s lakoćom može odbaciti Istanbulsku konvenciju, čak i u današnjem Saboru! Ako svi zastupnici HDZ-a glasuju za odbacivanje Konvencije, a ne vidim ni jednoga koji bi mogao i trebao izdati (neka se takav ovdje javi, ako će glasovati za Konvenciju!), Konvencija će biti odbačena. To što će, ako se usude, možda HNS-ovi i manjinski zastupnici (iz vladajuće koalicije) glasovati za ratifikaciju Konvencije ne znači da će Konvencija proći. U Saboru ima dovoljno pametnih, poštenih i domoljubnih ljudi koji će glasovati protiv ratifikacije. Uvjeren sam da Most i Nezavisni ne bi zbog smiješnih sukoba s HDZ-om izdali svoju Majku, svoju Vjeru i svoju Domovinu. A ima i još poštenih i pametnih ljudi koji ne bi izdali svoju majku, da se više tako ne zove, ni svoju djecu, da je obeščaste Sotonini orkovi.

PLENKOVIĆ I ISTANBULSKA KONVENCIJA

Andreja Plenkovića vrlo cijenim, a budući da sam stari, iskusan i učen nastavnik, znanstvenik i poznavatelj najviših kriterija vrsnoće, bolje je da mi vjeruje i on i oni koji ovo čitaju. Da ih ne nabrajam, Plenković ima sve vrline potrebne za funkciju koju obnaša. Ima i onu u koju neki moji sumnjaju, domoljublje. Promatram ga velikim očima, svaki dan, i nisam vidio ni izdaju, pa ni kolebanje.

Dakle, kao prvo, ne mogu vjerovati da bi njegova inteligencija i sposobnost procjene riskirala da izgubi jednu od najviših funkcija u državi i društvu da bi ugodio nekima koji nisu dostojni ni da mu auto operu. Drugo, ne mogu vjerovati da bi riskirao da uđe u hrvatsku povijest kao jedan od najvećih izdajica naroda kojemu pripada, i države koja mu je povjerena na upravljanje.

Zar je moguće da će i stranku žrtvovati, svoje kolege, prijatelje i braću, koji su ga izabrali, koji ga slušaju, dive mu se i vjeruju da ih vodi u bolji i mirniji život?

Ja to ne mogu vjerovati.

A ako Plenković, ili tko drugi, pomisli da sam pretjerao i da to ne bi bio tako strašan grijeh, neka malo promisli po komu i po čemu su u hrvatskoj povijesti zapamćeni, i zapamćeni će ostati, ona dvojica hadezeovaca koji su doveli do dvaju jedinih gubitaka izbora 2001. i 2011.

Može li takvu memoriju pametan čovjek riskirati svojoj djeci i unucima, jednako kao svojim predcima, porodici i obitelji?

Ne može! To može samo duboko nepametan i duboko nemoralan čovjek i to u kombinaciji tih dviju strašnih mana.

TREBA LI SE PLENKOVIĆ BOJATI EUROPE?

Da, Plenković se boji Europe, i treba je se bojati. Mnogi koji ga kritiziraju to ne znaju ili pritisak podcjenjuju. Tko nije doživio što se tamo zbiva, ne može dobro ni shvatiti koliko je Zlo ovladalo Europom. Sjetite se samo lakomislenoga bezobrazluka kojim je ona zastupnica u EU parlamentu pitala Plenkovića za ratifikaciju Istanbulske konvencije kada je nedavno tamo držao govor. To nije bio ispad, to je politika. Europa je puna i prepuna takvih osoba i ta je politika zapravo politika lakomislenosti i bezobrazluka, drskosti i raskalašenosti; zavladala je u Europi, i nitko joj se ne usudi suprotstaviti. (Jeste li ikad čuli za „Lunacek izvješće“? Takvih je bilo i ima ih mnogo. Neka su se „izvješća“ probila kroz parlament EU, a kada se to dogodi, lavina se ne može zaustaviti.) Toj politici je podlegla i A. Merkel i većina europskih intelektualaca i političara koji sami po sebi nisu ljevičari (v. dolje o ljevičarima).

To što neki u Europi mogu Plenkovića zbog odbijanja Istambulske konvencije gledati krivo i manje ga tapšati po ramenu nije bitno. Bitno je da mogu uskratiti novac, a to je velik novac, ekonomski pojas za spašavanje za hrvatski nerad, dezorganiziranost i korupciju.

Odgovor na tu opasnost ipak je prilično jednostavan. Sastoji se od dva dijela: a) ništa se još nije dogodilo članicama EU koje nisu ratificirale Istambulsku konvenciju, pa ne će ni nama. b) Kada zbog odbijanja ratifikacije počnu teške kazne i svi popuste, ništa nas ne priječi da budemo zadnji koji će to Zlo ratificirati. Ali ZADNJI. U tom slučaju ne ćemo biti kažnjeni sve do tada, a onda ni tada uskratom potpora, nego samo Zlom. Ali ako se nitko na svijetu ne može od toga Zla spasiti, ne možemo ni mi.

Primijetite da sam dao kompromisni prijedlog.

Tek onda se može razmišljati o istupanju iz EU, ali tu pak ne smijemo biti ni prvi ni peti. Poslije petoga.

MOŽE LI PLENKOVIĆ PREVARITI HRVATSKI NAROD?

Ne može, ali može pokušati. Bojim da to i sprema. Tu su također dva scenarija.

Prvi je da nam „floćaje“ i da nas „manta“ i dopusti ratifikaciju Konvencije, a mi ga ne kaznimo. U Splitu je „floćavanje“ varanje i laganje lijepim riječima. To je, čini se, Plenković već počeo, ali još se nadam da je ta njegova diplomacija upućena zagovornicima rodne teorije. „Mantanje“ je kada te netko pravi ludim, opet izmišljanjem praznih obećanja i netočnih objašnjenja. Ni jedno ni drugo mu ne može uspjeti, nego će, ako dopusti ratifikaciju, u povijest ući kao izdajica koji je svojemu narodu „floćavao“ i poštene ljude „mantao“. A to nitko ne oprašta.

Drugi scenarij je isti kao prvi, samo što bi za ratifikaciju Konvencije Plenković upotrijebio promjene nekih zakona (o zaštiti žena) ili stvorio neki dokument koji bi nazvao „zaštitom od rodne ideologije“. No, ne vjerujem da se takav dokument može napraviti, a koji će stvarno biti zaštita od rodne ideologije i koji će braniti da ona prodre u pravosuđe i škole. Ako se takvo što pojavi, treba tražiti tumačenje dobrih pravnika (npr., Hodak, Vojvodić, Olujić). Budu li oni imali i najmanju dvojbu oko sigurnosti zaštite, Plenkovićev postupak treba smatrati prevarom.

MI ODBIJAMO ISTABBULSKU KONVENCIJU

Mi to ne ćemo prihvatiti. Mi tražimo da se ratifikacija Istanbulska konvencija, pristojno i demokratski, ali nedvojbeno i odlučno, ODBIJE.

Plenković i HDZ mogu odbiti ratifikaciju Istanbulske konvencije, kao što rekoh, i usprkos blefiranju HNS i M. Pupovca. Da se HNS ljulja govori nedavna izjava Ivana Vrdoljaka da „ne će rušiti Vladu zbog Istanbulske konvencije“. Pa i ne bi je trebali rušiti, jer – gdje će onda plaću primati, a nove izbore ne mogu dobiti? Ne će, valjda, ići raditi?

DUBINA IZDAJE NARODA I DRŽAVE: RADI SE O KOMUNISTIČKOJ REVOLUCIJI

Za one koji ne znaju, i za one koji mi ne će vjerovati, ali će doći dan kada će to i sami vidjeti, moram javno reći da su rodna teorija i njezina Istambulska konvencija zapravo suvremena komunistička revolucija. Prvo, F. Engels je pisao da je „žena zarobljena u obitelji, ropkinja, i da se njezino oslobađanje može postići samo razaranjem obitelji“. Treba se prisjetiti i njegovih, Marxovih i Lenjinovih (i svih komunista) riječi da radnike treba osloboditi ropstva uništenjem postojećega (kapitalističkog) društvenog i ekonomskog poretka. Oko sto godina bili su se posvetili oslobađanju radnika (seljake su ubijali), ali to „oslobađanje radnika od eksploatacije“ nije uspjelo. Pa su se, uporni i bez drugoga posla, posvetili – oslobađanju žena od (muške) eksploatacije. Tzv. LGBTIQA ih uopće ne zanimaju; oni im služe samo za rušenje pojmova „muškarac, žena, obitelj“. Na primjer, „transrodna“ osoba je žena koja tvrdi (prema rodnom konceptu ima pravo izabrati) da je muškarac, ali budući da je žena može roditi, a budući da se smatra muškarcem – ne može se zvati majkom; dakle treba ukinuti pojam „majka“, i pojam „trudna žena“ – jer i „muškarac može biti trudan, a ne smijemo ga diskriminirati“!

Engelsovu ideju razaranja obitelji „radi oslobađanja žena“ razradili su „marksistički“ mislioci, napose oni iz tzv. „Frankfurtske škole“, a među njima najugledniji profesionalni filozof komunističke revolucije Herbert Marcuse. Marcuse se za svjetsku revoluciju najviše nadao od feministica, a poznat je po tome što je uspio dignuti studentski bunt 1968.

Danas su feministice na čelu toga pokreta. Slušajte ih što govore: da ne žele biti majke ako to ne žele. Pa neka ne budu, tko im to brani? Ali neka naše ljubljene, divne žene ne huškaju na nas i na našu djecu.

Ukratko, onaj tko glasuje, omogući, ili na drugi način podupire ratifikaciju Istambulske konvencije, zapravo je ork komunističke revolucije koja upravo osvaja svijet. Drugim sredstvima, s drugim izgovorom i pod drugim simbolima (nabrojite sadašnje, znate ih).

Znate li nekog zagovornika/icu Istambulske konvencije koji/a nije ljevičar? (Ne znate.)

ŠTO, BRAĆO I SESTRE, TREBATE RADITI

Molim vas da ne organizirate prosvjede nakon što Istanbulska konvencija bude prihvaćena. Ne ćete time ništa postići, nego ćete samo ljevičarima dati priliku da vas nazivaju katolibanima i povećati im trijumf pobjede.

Procjenjujem da prosvjedi ne bi bili učinkoviti ni da se održe prije saborskoga glasovanja o ratifikaciji. To bi komunistima dalo priliku da dignu još veću galamu (ugroženost, klerofašizam, ustaštvo, znate njihove trikove), a Plenkovića to ne bi ganulo. U njemu je tajna!

Treba raditi pojedinačno, tako da se, kao prvo, sebi daju (osvijeste) ISTA LJUDSKA PRAVA koja sebi daju Pupovčevi, transrodni, frfljićevci i feministice i takva „ugrožena“ bratija. Ovo je demokratska država i svi imamo ista prava.

Tu svijest treba konkretizirati u pisanju i nazivanju Plenkovića i saborskih zastupnika izabranih u Vašoj izbornoj jedinici. Pisma šaljite s povratnicom. Mogu zatrebati kad povijest bude brojila izdajice.

A što ako to ne uspije?

Prvo, zašto ne bi uspjelo? Mi smo brojniji, jači, hrabriji, pametniji, učeniji, plemenitiji i ljepši i – zašto bi nas pobijedili orkovi Zla i izdajnički uhljebi? Pa nije vas/nas pobijedila srpska armada 1991., kako će danas Ponosni Paraderi? Treba se boriti.

Nitko se ne će boriti umjesto vas. Sjetite se kako se i danas jadate da nas je 1991. Europa „ostavila na cjedilu“; pa naravno da nas je ostavila na cjedilu! Ali to je samo prvi dio istine, a drugi je važniji i poučniji: onda smo se mi digli i SAMI SE OBRANILI. Tako je sve u životu.

NIŠTA NE ĆE BITI UČINJENO AKO TO MI SAMI NE UČINIMO. Plenković se jest dužan boriti za nas, jer smo ga mi izabrali i na mjesto predvodnika i osobe odgovorne za našu sudbinu postavili, ali – ŠTO AKO SUMNJAMO, ŠTO AKO NAS IZDA???

Moramo se sami izboriti. Nikome ne smijete vjerovati. A nikako ne smijete vjerovati da će vaš posao obaviti netko drugi.

A što ako ipak izgubimo?

Rekli smo: ako ipak izgubimo, kriv je Andrej Plenković, koji zapovijeda saborskom većinom, a navlastito zastupnicima HDZ. Ako saborski zastupnici HDZ-a glasuju za ratifikaciju, i oni su izdajnici.

Pa, ako se to dogodi, predložit ću vam da NIKAD VIŠE NE GLASUJETE ZA HDZ.

Imat ćete za koga glasovati i kad HDZ počini samoubojstvo. Sjetite se samo kako ste pobijedili 1991. Vi ste pobijedili, a ne HDZ. Vi možete pobijediti i bez HDZ-a. Srce mi se cijepa što to moram reći, ali moram. Istambulska konvencija je prag koji se ne smije prijeći.

Ako nas HDZ ne može voditi kuda mi želimo, onda nas i ne treba voditi.

Izvor: Crkva na kamenu