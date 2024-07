Komentar biskupa Petra Palića o govoru muftije Dedovića

Poštovani,

budući da postoji povećani interes javnosti za komentar biskupa Petra Palića o govoru koji je održao mostarski muftija Salem ef. Dedović na središnjoj manifestaciji “Putevima pobjede Armije BiH 2024“, šaljem Vam komentar biskupa Palića:

Pomislili smo najprije da je ovdje umiješana umjetna inteligencija, koja danas može oponašati bilo čiji glas. Međutim, slušajući pomno riječi shvatili smo da se ovdje ne radi niti o umjetnosti, niti o inteligenciji.

Govor protiv vjerskoga simbola bilo koje vjerske zajednice znak je isključivosti, a osobito ako dolazi od predstavnika većinske vjerske zajednice u određenoj zemlji i uvrjeda je svima onima kojima taj simbol predstavlja vrjednotu. Ovdje se radi o simbolu križa, koji je zajednički simbol svim kršćanima, neovisno jesu li oni katolici, pravoslavci ili protestanti.

Ovakav način govora, od bilo koga izgovoren, a osobito u ovom izazovnom vremenu i u ovoj zemlji koja još liječi ratne rane, otvara, na žalost, nove prostore netrpeljivosti i mržnje, podriva temelje Daytonske Bosne i Hercegovine i otežava bilo kakav dijalog i borbu za zajednički interes.

Svatko tko imalo poznaje islam, zna da on ima mnogo dimenzija: duhovnu, socijalnu, pravno-političku… Ne niječemo nikome mogućnost bavljenja politikom, pa i prozirnim političkim populizmom, ukoliko je to u skladu s određenom vjerom i propovijedanjem. Međutim, u demokratskim društvima, kakvo je i europsko, a čemu teži i Bosna i Hercegovina, mora se biti spreman i na kritiku svoga djelovanja i svega što on predstavlja, uključujući i samu vjersku zajednicu.

Mi ćemo i dalje nastaviti propovijedati Krista raspetoga, čije riječi ljubavi i oproštenja odjekuju počevši s onoga križa na Golgoti, pa sve do križa na Humu: “Oprosti im, Gospodine, jer ne znaju što čine!”

A Bog je tako divno stvorio čovjeka, koji raširenih ruku upravo upućuje na sam križ, simbol nesebične ljubavi, žrtve i opraštanja.

Biskupski ordinarijat Mostar

Izvor: Crkva na kamenu