Na djelu je pandemijski totalitarizam, a Crkva, nažalost, šuti

Prenosimo kolumnu o aktualnom stanju u društvu tijekom pandemije

prof. dr. sc. Ružice Razum

koja je diplomirala katehetiku u Zagrebu te magistrirala i doktorirala na

Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu.

Redovita je profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Ususret novom normalnom

Na samome početku valja reći da je naivno misliti da je korona kriza isključivo zdravstveno pitanje i da će, nakon nekoliko mjeseci (ili godina) epidemioloških mjera i cjepiva, sve proći i doći na staro.

Niti je korona opasna kako je se prikazuje niti je političarima odjednom toliko stalo do zdravlja ljudi, nego se pandemija, koja je unaprijed bila planirana (u jesen 2019. John Hopkins Center for Health Security, Svjetski ekonomski forum i fondacija Billa i Melinde Gates izradili su i znanstveno analizirali jednu simulaciju svjetske pandemije s korona virusom poznate kao „Event 201 global pandemic exercise“. Sapienti sat!), koristi da se ostvari poznata svjetska agenda koju bi bilo nemoguće provesti bez jedne ovakve pandemije.

Sam Klaus Schwab, izvršni predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma, naglašava: „Svijet koji smo poznavali do početka ove godine (2020.) više ne postoji. Raspao se u kontekstu pandemije. Korona-pandemija jedan je radikalni preokret globalnog razvoja“. Svijet kakav smo poznavali nestaje pred našim očima. Nepovratno. Uz našu podršku.

Prava je opasnost u moćniku

Ne negirajući niti umanjujući postojeću opasnost od virusa (protiv kojeg se treba boriti najboljim medicinskim metodama koje uključuju i primjenu dokazanih učinkovitih lijekova, a koji su, nažalost, zabranjeni zbog partikularnih interesa), ipak valja reći da se prava opasnost ove pandemije ne krije u virusu nego u maloj manjini moćnika, s evidentnim psihopatskim karakteristikama, koji imaju golemu moć i koji uz uistinu neshvatljivu poslušnost političara, novinara, liječnika, različitih znanstvenika, čak i crkvenih ljudi, preuzimaju nadzor i kontrolu nad cjelokupnošću naših života. A pritom se sustavno služe i dobro promišljenom metodom sijanja straha. Svakodnevno sijanje straha potiču i hrane silnim brojevima, poluistinama, apsurdnim mjerama, dramatičnim pričama i tendencioznim slikama.

Zdrav čovjek pristao pod prisilom na eksperimentalno cjepivo

Čovjek, paraliziran strahom od virusa i izgubljen u ovom kaosu apsurdnih nelogičnih mjera, pristao je na nemoguće: na ograničavanje slobode, na izolaciju, na nedruženja i obiteljsko razdvajanje u najtežim obiteljskim situacijama, na uništavanje samopoštovanja i psihičkoga zdravlja, na socijalnu distancu, na ponižavajuću i za zdravlje opasnu masku, na kršenje njegova prava na rad, zdravlje i na slobodno kretanje, na uništavanja međuljudskih odnosa, na prihvaćanje prijetnji i kazni zbog nepoštivanja mjera (npr. nenošenja maski), na ugrožavanje psiho-fizičkog zdravlja vlastite djece, na uništenje gospodarstva i vlastito osiromašenje, na produbljivanje velikog raskola između bogatih i siromašnih…

Zbog opasnosti od gubljenja radnog mjesta, ili nemogućnosti sudjelovanja u redovitim društvenim događajima, čovjek je „pod prisilom“ pristao i na cijepljenje: prvom dozom, drugom dozom, trećom (booster dozom), četvrtom dozom…

Zdrav čovjek, i koji, statistički gledano, ni na koji način nije ugrožen od Covida 19, pristao je dakle čak i na to da mu se u tijelo ubaci nešto eksperimentalno, što se naziva cjepivom, a za koje nitko ne želi preuzeti odgovornost. Pristao je primiti tzv. cjepivo (koje može ozbiljno ugroziti njegov život), protiv bolesti koja uglavnom za većinu nije ozbiljnija prijetnja za zdravlje. Pristao je da mu se u tijelo ubacuje nešto što već sada pokazuje svoje dramatične nuspojave u obliku teških invaliditeta ili smrti (o čemu naši mediji ne izvještavaju). Što je najžalosnije, suvremeni, strahom i manipulacijom hipnotizirani, čovjek pristao je da se taj eksperiment vrši i nad njegovom djecom.

Great Reset koji vodi prema vrlome novom svijetu

Očito je da možemo zaboraviti svijet kakav smo poznavali prije ožujka 2020. godine. Neki u planiranom „velikom resetu“ vide šansu za stvaranje novoga, boljega i pravednijega društva. Bojim se da takvo razmišljanje odražava samo lijepe, ali naivne želje. Oni koji od samoga početka promiču novo normalno, očito je da promiču dobro osmišljeni plan, nazvan Veliki reset (Great Reset), koji nema cilj stvaranje boljeg, humanijeg i pravednijeg društva, nego nametanje novog normalnog u kojem će nadnacionalni globalni kapitalizam i svjetska vlada nametnuti novi kodeks življenja.

Zahvaljujući kaosu uzrokovanom „pandemijom“ te impresivnom tehnološkom napretku, sve se snažnije nameće nadnacionalni totalitarizam, koji će, prema riječima Aldousa Huxleya izrečenim još davne 1946. godine, prerasti u „utopijsku tiraniju blagostanja“. Cjepivo je, zacijelo, jedna od ključnih metoda uspostavljanja novog normalnog.

Nadzor i kontrola

Neki ključni ciljevi toga novog političkog programa, nazvanog Great Reset, jesu sljedeći: automatizacija radnih zadataka, digitalizacija radnih procesa, rad na daljinu bez susretanja i kontakata. To uključuje digitalizaciju, kompjuterizaciju i automatizaciju društva. Umjetnu inteligenciju. Nadalje, socijalno distanciranje i slabljenje međuljudskih kontakata. Uvođenje osnovnih dohodaka za one koji će ostati bez posla, a time i bez dohotka (Svjetski ekonomski forum obećava da do 2030. „nećemo posjedovati ništa i bit ćemo sretni“). Redovito cijepljenje (Svjetska zdravstvena organizacija u svome programu Immunization Agenda 2030 navodi da će do 2030. svaki čovjek na Zemlji bit cijepljen).

Prepušteni struji manipulacije

Spominje se i 4. industrijska revolucija koja će uništiti mnoga radna mjesta i promijeniti čovjeka. Povrh svega, nadzor i kontrola. Nadzor i kontrola koji zadiru u naše najintimnije segmente života, i nakon prestanka pandemije, neće nestati. Štoviše! Svakim će danom biti sve snažniji zahvaljujući i cjepivima te 5G i 6G mrežama.

Ono što posebno iznenađuje, prema mišljenju Christophera Hopkinsa, je da to novo normalno „neće zagovarati samo moćnici i korporacije, nego i mnogi naši kolege, prijatelji i članovi obitelji. Većina njih to neće činiti svjesno. Učinit će to jer im neprilagođenost kod drugih, predstavlja prijetnju – u smislu ugrožavanja njihove ‘nove stvarnosti’, podsjećajući ih na stvarnost od koje su odustali kako bi ostali ‘normalni’ i pritom izbjegli kaznu.“

Novo normalno, prije godinu dana, svi su smatrali teorijom zavjere. Danas ga gotovo svi prihvaćaju. Rijetki se tako bune protiv ponižavajuće i za zdravlje opasne maske čija masovna uporaba nema uporište u znanosti. Rijetki se bune protiv uporabe diskriminacijskih i apsurdnih Covid-propusnica kojima je jedini smisao prisiljavanje ljudi na cjepivo, a koje sve više počinju podsjećati na žutu šestokraku zvijezdu koju su Židovi bili prisiljeni nositi u nacističkoj Njemačkoj.

Još rjeđi se bore protiv diskriminacije kojoj su izloženi necijepljeni ljudi. Gotovo da je izostala pobuna zbog evidentna kršenja prava na rad i na zdravlje. Ljudi su pristali žrtvovati sve ono što im je donedavno bilo sveto. Postali su spremni žrtvovati sve osobno u korist kolektivnog „blagostanja“ i ponuđenih povlastica koje imaju kao cijepljeni. Temeljna ljudska prava, bez zakonske podloge i opravdanja, eklatantno se krše.

Umjesto legitimnih zakona na djelu je „zakon“ sile i moći kreatora ovog pandemijskog marketinga, a koji se u Hrvatskoj uprisutnjuje i provodi preko našega Stožera, uz prešutno odobravanje Vlade i Sabora. Čini se da zakone koji uređuju naš život u Hrvatskoj više ne donose i ne provode legalno i legitimno izabrani Vlada i Sabor, nego sve ključne odluke, koje duboko i snažno zadiru u naše živote i naša prava, donosi Stožer, produžena ruka totalitarne globalističke države. Na djelu je totalitarna država koja ušutkava opoziciju i cenzurira sve i svakoga tko se na bilo koji način suprotstavlja „službenoj istini“. Cenzure, kojoj danas svjedočimo, ne bi se posramio ni najžešći totalitarni sustavi u cjelokupnoj povijesti čovječanstva.

Globalna psihološka manipulacija

Iako je sada više negoli očito da je lijek opasniji od same bolesti, i da su posljedice lijeka mnogo ozbiljnije negoli posljedice samoga virusa, kako to da mnogi ljudi i dalje prihvaćaju i

vjeruju ovom pandemijskome marketingu? Očito je da se radi o perfidnim, dobro osmišljenim psihološkim manipulacijama. Prema dr. sc. Mattiasu Desmetu riječ je o „formiranju mase“ velikih razmjera. „Formiranje masa“, kojim se usađuju „vrline“ pasivne bespogovorne poslušnosti, postignuto je sustavnim poticanjem straha, izolacijom i zatvaranjem, suptilnim izazivanjem krivnje i grižnje savjesti zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja bližnjih.

Da bi postigli svoje ciljeve, ne susprežu se niti od manipulacije religijom i religioznim osjećajima. Prestrašeni, opterećeni i izmanipulirani, ljudi su se ujedinili i postali su solidarni u zajedničkoj borbi protiv „neprijatelja – virusa“. No, uz neprijatelja „virusa“, neprijatelj im je postao i svatko onaj tko ne dijeli to bespogovorno povjerenje u pandemijsku istinu. Neprijateljstvo između cijepljenih i necijepljenih, između onih s maskom i onih bez maske sve je očitije. Drugi nam je postao prijetnja i opasnost. Kojeg se moramo čuvati. Što je najžalosnije, čak i u crkvi. Moćnici ovoga svijeta uspjeli su još jednom provesti toliko puta dokazanu uspješnu strategiju vladanja: Divide et impera.

Važno je govoriti

Važno je govoriti istinu. Unatoč sustavnoj cenzuri koja se provodi na svim razinama, važno je iznositi drugačije. Ili drugo mišljenje (koje, zanimljivo, nije dopušteno u ovom pandemijskom narativu). Jer ako ćemo prestati govoriti, kolektivna hipnoza bit će još dublja. Kreatori ove krize nastojat će organizirati društveni život na temelju principa transhumanističkoga društva.

Uz pandemiju, koja se pojavila zbog uvođenja cjepiva (a ne cjepivo zbog Covida) valja spomenuti da će osnaživanju transhumanističkoga društva poslužiti i narativ vezan za klimatske promjene, a kojim se moćnici svijeta služe za uspostavljanje daljnje kontrole i nadzora nad čovjekom i njegovim ponašanjem, te sve snažnije i glasnije prisutna transrodna ideologija. Njome se, naime, nastoji redizajnirati ljudsko društvu u smjeru atomizacije ljudi, a za što je nužno uništiti obitelj kao naravnu ljudsku instituciju u kojoj se stvaraju i žive snažne veze među ljudima.

Ove promjene, koje su davno počele, ali koje su s Covid-19 postale očitije, uvode jedan novi normalitet. Stvara se novo normalno. A u tom vrlome novom svijetu žive prilagođeni i neprilagođeni. Ovima drugima, u romanu „Novi vrli svijet“ (jednom od glavnih distopijskih romana dvadesetoga stoljeća), namijenjeno je progonstvo na jedan od otoka. A u našemu sadašnjemu svijetu, neprilagođene će totalitarna država nastojati marginalizirati, izolirati i getoizirati.

Upravo ovih dana naš je Stožer donio nove odredbe prema kojima neki gube radna mjesta jer se ne žele cijepiti. U sljedećem će razdoblju otkazi biti česta pojava. No, je li je to kraj? Zacijelo ne. I ova totalitarna država sve neprilagođene progonit će na neke nove „otoke“. Uz aktivno sudjelovanje našega Stožera, u kojemu su neki koji se ponosno deklariraju katolicima. Te šutnju našega Sabora. I, na žalost, naše Crkve.

Teško da ćemo izbjeći vladavinu novoga totalitarizma. No, važno je znati da se može preživjeti i izvan sustava.

