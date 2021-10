Blagoslovljena kapelica u rodnom selu Petra Barbarića

KLOBUK – U Šiljevištima, u župi Klobuk, rodnom selu Sluge Božjega Petra Barbarića 14. listopada vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić blagoslovio je kapelicu te predvodio misno slavlje.

Sluga Božji Petar Barbarić rođen je 19. svibnja 1874. u Klobuku, zaseoku Šiljevišta, kod Ljubuškog. U školi u Vitini izučio je trgovački zanat, a u Veljacima je pohađao osnovnu školu. Kao darovit učenik, a na molbu njegova učitelja Vuksana, primljen je u čuvenu travničku gimnaziju 1889. sa željom postati svećenik. U Travniku je proveo osam godina te je na glasu svetosti umro na Veliki četvrtak, 15. travnja 1897. od tuberkuloze.

Službeni proces za Petrovu beatifikaciju započeo je u Sarajevu 1938. i potom je nastavljen u Rimu. Službeno je završen 2015. Tada je papa Franjo odobrio objavu dekreta kojim je potvrdio kako je ovaj Sluga Božji posjedovao kršćanske kreposti u herojskom stupnju. Još se čeka dekret o priznanju čuda po njegovu zagovoru i time bi put za beatifikaciju bio otvoren.

Na misnome slavlju u Šiljevištima koncelebriralo je mnoštvo svećenika, a kardinal Puljić na početku svete Mise prisjetio se pok. Stanka Barbarića koji je pomagao razne crkvene projekte, te koji je u rodnom mjestu uredio svetište svoga prastrica Sluge Božjeg Petra Barbarića i potom ga s okolnim imanjem darovao Crkvi.

Klobučki župnik fra Robert Jolić istaknuo je kako se na ovom mjestu često slave Mise. “Raduje me i najava da će i uzoriti kardinal dio svojih umirovljeničkih dana provoditi ovdje u Šiljevištima”, istaknuo je fra Robert.

Kardinal Puljić se u propovijedi posebno osvrnuo na vrijednosti pravilnog obiteljskog odgoja. “Svi mi smo odnjihani u kolijevci obiteljskog ozračja i tu smo zapravo naišli na prvu školu vjere, ovdje u ovoj kući naš časni sluga Petar je prvu školu svršio, školu vjere. Učio je upravo da je Bog svet, da su Božje zapovijedi svete i to je ponio u život. U svakoj obitelji gdje se istinski odgaja da Božja bude na prvom mjestu, da su Božje zapovijedi važnije od svih svjetskih sila, to je sigurna škola za rasti u svetosti. Da on to ovdje nije primio, ne bi u Travniku umro na glasu svetosti. Da nije ovdje bila kuća molitve, ne bi on postao ovo što je postao. U svakoj kući gdje se istinski moli, gdje se istinski vjeruje, gdje se Božja drži, lako Bog pozove…”, rekao je, među ostalim, u propovijedi kardinal Puljić.

Misi i blagoslovu kapelice nazočili su mnogobrojni mještani i hodočasnici, svećenici iz Hercegovine i Bosne, kao i brojni politički dužnosnici. Nakon Mise nastavljeno je druženje uz domjenak.

