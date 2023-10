Đakonsko ređenje u Mostaru

MOSTAR – Sedmorica svećeničkih kandidata, trojica iz Mostarsko-duvanjske biskupije, jedan iz Trebinjsko-mrkanske biskupije i trojica iz Hercegovačke franjevačke provincije, zaređeni su 21. listopada u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Po rukama mostarsko-duvanjskoga biskupa i trebinjsko-mrkanskoga upravitelja mons. Petra Palića đakonsko ređenje primili su Luka Cvitanović (župa sv. Petra i Pavla Mostar), Mato Puljić (katedralna župa Marije Majke Crkve – Mostar), Antonio Zirdum (župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista – Mostar), Gabrijel Pavlović (župa sv. Petra i Pavla – Rotimlja), fra Ante Begić i fra Željko Tomić (župa Bezgrješnog začeća BDM – Posušje) te fra Ante Vukoja (župa sv. Petra i Pavla – Kočerin).

Misno slavlje s biskupom Petrom suslavili su nadbiskup mons. Aldo Cavalli, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, generalni vikar biskupija Mostar-Duvno Trebinje-Mrkan don Nikola Menalo te velik broj svećenika. Na svetoj Misi koja je započela u 11 sati nakon svečane procesije kroz katedralno dvorište bili su prisutni bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu s rektorom vlč. Zdenkom Spajićem te bogoslovi Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu s rektorom vlč. Željkom Faltakom. Katedralnim zborom Marija i zborom Sveta Cecilija iz mostarske župe sv. Petra i Pavla ravnao je maestro don Dragan Filipović a na orguljama pratio ih je Drago Soldo.

Na početku misnoga slavlja biskup Palić pozdravio je sve okupljene svećenike, bogoslove, sjemeništarce, sve vjernike a napose ređenike. Nakon što je don Nikola predstavio ređenike, biskup je uputio homiliju.

Naglasio je kako ovi mladići, koji će postati đakoni, predaju svoje živote Kristu danas jer vjeruju u snagu križa. Oni su zahvaćeni Kristovom ljubavlju, kao što je i mladi Jeremija bio zahvaćen Božjim duhom koji je u usta njegova stavio riječi svoje. „Ovi su mladići izabrani od Boga da služe Crkvi i njezinu spasenjskom poslanju. A oni sami danas pred Isusom i njegovom Crkvom izjavljuju da su spremni zaorati brazdu na njivi koja je Kraljevstvo Božje. Međutim, svatko od nas, bilo da smo zaređeni službenici ili dionici Kristova kraljevskog svećeništva, ore svoju brazdu. Kad počne orati, orač se ne smije osvrtati unatrag, jer bi to moglo utjecati na njegovu sposobnost pravilnog oranja. Zapravo, gledanje unatrag s pluga neizbježno bi ga dovelo do toga da ore krivi red i možda ošteti usjeve koje je zasadio.

Dragi kandidati za sveti red đakonata! Kao biskup, kome je povjerena odgovornost za Božje stado ovih partikularnih Crkava, molim vas i od vas odgovorno očekujem, nemojte orati krive redove i oštećivati usjeve. To su duše ljudi i štete mogu imati nesagledive posljedice. Kad god oremo redove po svojoj prosudbi, neovisno o zajedničkom poslanju, ne pridonosimo rastu Kraljevstva, a niti vlastitom posvećenju. Budite oni koji će gledati naprijed, zagledani u Krista, druge voditi njemu i na taj način i sami postati prikladni za kraljevstvo Božje.„

Nakon litanija uslijedio je čin ređenja. Novozaređeni đakoni odjenuli su štolu i dalmatiku te primili evanđelistar, znak službe navjestitelja Božje Riječi te od biskupa cjelov mira.

Rodbina, prijatelji, bogoslovi i svećenici radovali su se s ređenicima u prepunoj mostarskoj katedrali.

Na kraju misnoga slavlja okupljenima se obratio generalni vikar don Nikola kazavši kako su „na početku Crkve apostoli izabrali sedam muževa na dobru glasu da im pomažu u svakidašnjoj službi, da bi se sami mogli sasvim posvetiti molitvi i propovijedanju riječi. Tim izabranim muževima apostoli su, molitvom i polaganjem ruku, povjerili da poslužuju kod stolova. Danas je nasljednik apostola biskup Petar polaganjem ruku i molitvom zaredio također sedmoricu đakona da bi im povjerio da poslužuju svetim oltarima. Čestitam Vama biskupe Petre i provincijale Jozo na novim đakonima, a vas dragi đakoni neka Duh Sveti ojača za vjerno vršenje službe. Zahvaljujem njihovim roditeljima na daru života a braći, sestrama i svoj rodbini na molitvama, odgojiteljima na poučavanju i odgajanju.“

Izvor: Crkva na kamenu