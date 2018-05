STUDENCI – Dan žrtava župe Studenci već godinama obilježava se posljednje nedjelje u mjesecu svibnju, ove godine to je bilo na svetkovinu Presvetoga Trojstva, 27. svibnja. Župa i svetište Presvetoga Srca Isusova Studenci (Studenci, Stubica, Zvirovići i Prćavci) u prošlom je stoljeću u tri rata izgubila 326 župljana – 54 su žrtve Prvoga svjetskog rata, 263 žrtve Drugoga svjetskog rata, a 9 je žrtava Domovinskoga rata.

Želeći dočarati vjernicima koliki je to broj poginulih i pobijenih, župnik don Ivan Štironja ove je godine “mobilizirao” svu djecu i mladež i ostale župljane, pa je njih 272 idući u četveroredu položilo zapaljenu svijeću na spomen obilježje u župnom dvorištu.

Na ljetnom oltaru himnu “Lijepa naša” otpjevao je župni mješoviti zbor “Vrelo života” koji je pjevao i na svetoj Misi, a potom je krenuo “Četverored” iz župne crkve prema spomeniku gdje su uz postrojenu vojsku i članove HKUD-a Studenčica položene zapaljene svijeće.

Na zid iznad četrnaest spomen ploča položeni su crveni lampioni, potom na zidu ispod ploča bijeli i na travu ispred spomenika plavi. Dok je trajalo polaganje voditelji su čitali imena poginulih, ubijenih i nestalih u Drugom svjetskom ratu i poraću, njih 263, te 9 poginulih u Domovinskome ratu.

Prije blagoslova spomen obilježja i svete Mise vijence su položili predstavnici župe Studenci, općina Ljubuški i Čapljina s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Županije Zapadno-hercegovačke i sinovi pobijenih na Križnome putu.

Svetu Misu predvodio je studenački župnik don Ivan Štironja koji je u prigodnoj propovijedi, između ostaloga, apelirao da ove žrtve ne smijemo nipošto zaboraviti jer bi to bio zločin ravan onome koji je počinjen nad njima. Posebno je pozvao mlade da istinom i samo istinom brane hrvatsko dostojanstvo i ne dopuste da se broj hrvatskih žrtava minimizira, a da se hrvatskom narodu nameće osjećaj kolektivne krivnje.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.radioljubuski.ba