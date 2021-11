Na svetkovinu Svih Svetih, 1. studenoga 2021., preminuo je don Ante Ivančić, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. Ante je rođen u Grabovici, 29. travnja 1942. od roditelja Veselka i Ilke r. Šarić. Kršten je u Grabovici, a krizman u Prisoju 1952. Osnovno školovanje od 1. do 6. r. završio je u Grabovici, a 7. i 8. r. na Aržanu 1959. Srednju školu pohađao je na Šalati u Zagrebu. Prije mature odslužio je tadašnji vojni rok u Kumanovu, Makedonija (1962.-1964.). Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu završio je 1971. Đakonat mu je podijelio nadbiskup Franjo Kuharić u Zagrebu 1970., a prezbiterat isti nadbiskup u Zagrebu, 29. lipnja 1970.

Don Ante je pastoralno djelovao u više hercegovačkih župa, a obnašao je i neke druge službe: najprije je kratko župni vikar u Dračevu kod don Jakova Bagarića (1971.-1972.) i nakon devet mjeseci 1972. biskup Petar Čule premješta ga u Potoke u Bijelom Polju, gdje postaje privremenim upraviteljem župe jer je župnik don Mate Nuić obolio i morao na operaciju. Po župnikovu povratku ostaje u župi kao kapelan do veljače 1974. Te godine postavljen je za upravitelja novoosnovane župe u Neumu (kao prvi župnik) kojom upravlja do konca rujna 1977. Potom je župnik u Vinici (1977.-1986.), u Šipovači-Vojnićima (1986.-1989.), te ravnatelj Svećeničkog doma u Potocima (1989.-1995.). Od studenoga 1992. do kolovoza 1995. opet je u Neumu, gdje časnim sestrama vodi brigu o starim i nemoćnim svećenicima. Od 1995. do 2019. župnik je u župi Zagorje kod Posušja. U svim župama u kojim je djelovao bavio se graditeljskim poslovima uz pastoralne od kojih mu je srcu najbliže crkveno pjevanje i sviranje. Objavio je knjigu pjesama s naslovom Vječne radosti nada. Umirovljen je 10. rujna 2019. sa smještajem u svećeničkom domu u Mostaru gdje je boravio do sredine listopada 2021., kada mu se zdravstveno stanje pogoršalo te je otpraćen u SKBC Mostar, gdje je boravio nepuna dva tjedna. Stanje mu se pogoršavalo i na kraju se kao svijeća ugasio na svetkovinu Svih Svetih, 1. studenoga 2021. u 20 sati.

Don Antina oporučna želja bila je da se pokopa u roditeljskoj grobnici u Malom Groblju u Grabovici.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Izvor: Crkva na kamenu