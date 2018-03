Duhovna obnova u Tomislavgradu

TOMISLAVGRAD – U župi sv. Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu od 1. do 4. ožujka održena je duhovna obnova, a završena je euharistijskim slavljem na pučkoj svetoj Misi u 10,30 sati.

Duhovnu obnovu predvodio je fra Ante Vučković, svećenik iz Splita. Uz prigodni molitveni program tijekom obnove održana su misna slavlja, kao i obred Klanjanja i Put križa. Vjernici su kroz to vrijeme imali i mogućnost za sakrament pomirenja.

Fra Ante se u homiliji dotaknuo Božjih zapovijedi te naglasio kako ih je potrebno čitati u ključu slobode. Spomenuo je kako je potrebno paziti na svoje želje i ne dopustiti da nas one zarobe jer nas mogu odvesti u ropstvo. Izlaz je u slobodi koju daruje Bog. Na samom kraju euharistijskoga slavlja, župnik fra Slaven Brekalo zahvalio je fra Anti na svemu čime nas je darivao ovih dana te je uputio zahvalu svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji i realizaciji duhovne obnove. Na euharistijskom slavlju pjevao je veliki župni zbor.

Ovomu dodajmo da su župljani tijekom korizmene duhovne obnove mogli čuti i kratko svjedočanstvo Blanke Vlašić koja je kroz poetske stihove opisala svoj hod s Gospodinom, a jedno od predavanja voditelja duhovne obnove održano je i prostorijama Staračkoga doma Tomislavgrad. Nazočili su mu zdravstveni djelatnici i djelatnici te ustanove.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.tomislavcity.com/