Euharistijsko slavlje u Kupresu na Obiteljski dan i Dan djedova, baka i starijih osoba

KUPRES – Svečano euharistijsko slavlje Šestog Obiteljskog dana i Trećeg Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba pod geslom „Obiteljska ljubav je poziv i put svetosti – Od koljena do koljena dobrota je njegova“, u nedjelju 30. srpnja 2023. prepunoj župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu, predvodio je predsjednik Vijeća za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, u zajedništvu s nadbiskupom vrhbosanskim u miru kardinalom Vinkom Puljićem i biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanskim mons. Petrom Palićem te uz koncelebraciju devetorice svećenika. Okupljena vjernička zajednica duhovno se pripravila na Misno slavljem moljenjem krunice, a mnogi su pristupili i sakramentu pomirenja.

Kupreškim župljanima pridružili su se brojni vjernici drugih župa iz svih biskupija u Bosni i Hercegovini i šire.

Liturgijsko pjevanje animirao je zbor iz župe Banjolučke biskupije sv. Franje Asiškog Bila pokraj Livna pod ravnanjem profesorice Ane Ćavar. Asistirali su brojni ministranti i ministrantice pod vodstvom kupreškog župnog vikara vlč. Jadranka Kurta.

Tijekom Svete mise krštene su blizanke Marija i Helena iz obitelji Ćurković.

Dvanaest bračnih parova obilježilo je 25. – srebrnu obljetnicu braka, a osam parova 50. – zlatnu obljetnicu bračnog zajedništva iz župa: Kupres, Prozor, Crnač, Rumboci, Gradina, Neum, Gornji Vakuf-Uskoplje i Bistrica pokraj Uskoplja.

Kupreški župnik i član Vijeća za obitelj Biskupske konferencije BiH vlč. Tomislav Mlakić poželio je dobrodošlicu kardinalu Vinku, biskupima Petru i Marku, zatim generalnom tajniku BK BiH mons. Ivi Tomaševiću, arhiđakonu gučogoranskog arhiđakonata mons. Pavi Jurišiću i braći svećenicima na čelu s generalnim vikarom mons. Slađanom Ćosićem, redovnicima, redovnicama i svim okupljenim vjernicima. „Danas, kada slavimo 6. Obiteljski dan Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i 3. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba, sve vas okupljene u crkvi Svete Obitelji na kupreškoj visoravni, i sve vas koji ste, zahvaljujući Hrvatskoj televiziji Herceg Bosna i Laudato televiziji, kao i radio postajama Marije i Kupres, radosno pozdravljam. Slaveći Obiteljski dan, naša krajevna Crkva želi pokazati blizinu i solidarnost s našim hrvatskim katoličkim obiteljima. Stoga, svoj pozdrav, molitvu i blagoslov šaljemo svim obiteljima, osobito onim obiteljima koje, nastojeći sačuvati vjernost i svjedočiti evanđeoske vrijednosti, svakodnevno nose teške životne križeve.

Poseban pozdrav vama drage bake i djedovi, koji, mnogi od vas sami i ostavljeni, molite s nama i za nas iz svojih domova. Pozdrav i vama dragi supružnici koji ste odlučili zajedno s nama danas proslaviti obljetnice svoga bračnog zajedništva“, kazao je župnik Mlakić.

Uvodeći u Misno slavlje biskup Semren je kazao da ih je na Kupresu okupila Božja ljubav. „Ovaj Dan ispunjen je čestitkama i zahvalnošću za sve ovdje prisutne i mnoge druge koji su na različite načine povezani s obiteljima i s nama preko elektroničkih sredstava komuniciranja. Bog u svojoj ljubavi želi doprijeti do svakog čovjeka i svakog člana obitelji. Zahvalni smo Bogu za svu ljubav očitovanu po članovima naših obitelji, bilo živih bilo već preminulih. Ovo je treći Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji je papa Franjo posvetio obitelji. Mi smo u Crkvi u BiH zadnje tri godine posvetili molitvi, skrbi i pastoralu djedova, baka i starijih osoba koje su sastavni dio obitelji“, kazao je biskup Marko.

Na početku prigodne propovijedi biskup Semren je istaknuo da je obitelj najvažnija ljudska zajednica na ovoj zemlji. „Mi ljudi živimo u različitim zajednicama, u zajednicama ove ili one vrste, u političkim, u vjerskim zajednicama i slično. Obitelj je, međutim, osnovna zajednica na kojoj se temelje sve ostale zajednice. Crkva i država, kao dvije najmoćnije zajednice, također se temelje na obitelji. Isus je rođen u prirodnoj obitelji, ali je osnovao i novu obitelj koja se zove Crkva. Uostalom, on je htio da cijelo čovječanstvo postane jedna obitelj. Važno je imati na umu ovu istinu: za Božju ljubav – kraljevstvo Božje – nitko nije beskoristan ili beznačajan. Svaki od nas je jedna posebna misija u svijetu, jer je plod Božje ljubavi“, kazao je biskup Semren koji je potom protumačio nedjeljna misna čitanja.

„Isus u evanđelju govori o Kraljevstvu u slikama otkrivanja: ‘blago skriveno na njivi i skupocjeni biser’. Riječ je o sreći koja se plaća cijenom odvojenosti, odricanja i podložnosti. Seljak, trgovac više su nego zadovoljni pronađenim blagom. Spremni su sve prodati samo da dođu u posjed toga blaga. Kraljevstvo nebesko – Evanđelje, milost, prijateljstvo s Bogom – to je sakriveno blago prisutno u svijetu – prisutno u obitelji. Iako nam je blizu, mnogi ga ne otkrivaju. Ima onih koji ga otkriju ali ga dovoljno ne vrednuju, zanemaruju ga jer više od njega vole zemaljsko kraljevstvo, zemaljske užitke. No, samo onaj koji ima ‘pronicavo srce’, koji razlučuje dobro i zlo, koji može razlikovati između vječnoga i prolaznoga, između prividnoga i bitnoga, samo takav donosi radikalnu odluku – prodaje sve što ima s ciljem da stekne to blago. Isus nas poziva da uđemo u Kraljevstvo i sudjelujemo u radosti vječne gozbe. Ali od nas zahtijeva radikalni izbor: da bismo osvojili Kraljevstvo, potrebno je sve ‘prodati’. Dakle: da bismo postigli Kraljevstvo Božje, Isus zahtjeva sve, ali nam jednako tako i obećava sve: vječni život u vječnom i blaženom zajedništvu s Bogom“, poručio je biskup Marko.

„Stojimo, braćo i sestre, pred izazovima očinstva i majčinstva u današnjem društvu i njihovim nezamjenjivim ulogama u odgoju i odrastanju djece i obitelji. U jednom zborniku koji se zove ‘Na ramenima moga tate‘, otac je predstavljen čvrstim držanjem, predstavnik je odgovornosti za brak i obitelj, za ispravno odgajanje novog života. Međutim, premda je dijete često na ramenima svoga tate, njegov pogled počiva na majci i govori nam da očeva i majčina figura nisu uzajamno zamjenjive. Nezamjenjiva je figuru oca kao propovjednika vjere svojoj djeci, svjedoka Evanđelja po kvaliteti života koju stvara u svojoj ‘kućnoj Crkvi’… Sveti Josip je uzor za sve prave očeve koji nas podsjeća da priznamo da smo zahvaljujući njegovu životu i uzoru upoznali svoju vjeru i ljubav i Boga… U zborniku pak radova koji nosi naslov ‘U zagrljaju moje mame‘ djeca su u svojim radovima iskazala iskrenu zahvalnost, tražili su oprost i pokazali svoju ljubav prema majci… Uzor majčinstva i majke jest Blažena Djevica Marija, koja je sve prebirala u svom srcu. Sretna su djeca i mladi koji odrastajući u sretnim obiteljima imaju priliku postati sretni odrasli i odgovorni članovi društva“, rekao je biskup Semren ističući da u obitelji dijete uči prvim navikama koje mu daju sigurnost u ponašanju te najvažnije lekcije života.

„Drage bake i dragi djedovi, drage starice i dragi starci, u ovom našem svijetu pozvani smo biti tvorci revolucije ljubavi – Od koljena do koljena dobrota je njegova! Molitva je očitovanje ljubavi i očitovanje vjere. I zato iskreno očitujmo svoju ljubav prema Bogu i bližnjemu. ‘Postanimo i mi pomalo pjesnici molitve: uživajmo u traženju vlastitih riječi, poslužimo se onima kojima nas uči Isus Krist’. Svjetski dan djedova i baka i starijih osoba stoga je prilika da još jednom, s radošću, posvjedočimo da Crkva želi slaviti zajedno sa svima onima kojima je Gospodin – kao što kaže Biblija – ‘obilno ispunio dane’ od koljena do koljena dobrota je njegova. Proslavimo ga zajedno! Molimo Gospu, Majku nježnosti, da nas sve učini tvorcima revolucije ljubavi kako bismo zajedno oslobodili svijet od sjene samoće i zloduha rata. Današnji dan može nam i treba biti svjetlo života. Prihvatimo ga, jer samo u vjernosti Bogu i služenju životu u obitelji možemo naći puninu života obećanu vjernim vršiteljima njegove svete volje“, poručio je biskup Marko Semren na kraju svoje propovijedi.

U Molitvi vjernika molilo se za: Svetu Crkvu katoličku, za papu Franju, sve biskupe, svećenike i đakone, redovnike i redovnice i sve redovničke zajednice, za sve župne i biskupijske zajednice; „za naše obitelji: da budu mjesta u kojima će svi trajno rasti u ljubavi prema Kristu i jedni prema drugima, u kojima će vladati otvorenost prema životu i nesebičnom darivanju u hodu putem svetosti“, „za sve djedove, bake i starije osobe: da cijelim svojim življenjem budu mlađima primjer čvrste vjere u Boga živoga i radosni prenositelji bogatog iskustva življenja s Bogom i bližnjima“, za sve ljude u vlasti, za sve koji odgajaju djecu i mlade počevši od roditelja preko vrtića, župe i škole do medija i za sve pokojne, a posebno za pokojne djedove i bake.

Nakon popričesne molitve biskup Semren je izmolio molitvu blagoslova nad obiteljima koje obilježavaju srebrenu i zlatnu obljetnicu braka te podijelio uspomenu s apostolskim blagoslovom predsjednika Biskupske konferencije Tome Vukšića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH.

Na kraju su svi zajedno izmolili Molitvu za Treći Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba te Ispovijest vjere Hrvata katolika.

