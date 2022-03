Godišnja skupština Nacionalnoga vijeća Papinskih misijskih djela BiH

Susret Nacionalnog vijeća PMD BiH započeo je Euharistijskim slavljem u katedrali sv. Bonaventure, u večernjim satima 10. ožujka koje je predslavio banjalučki biskup mons. Franjo Komarica.

Prema dogovoru i rotaciji godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine održana je u prostorijama Ordinarijata Banjalučke biskupije, 10. i 11. ožujka 2022. tijekom koje su se osvrnuli na 2021. godinu.

Susret Nacionalnog vijeća PMD BiH započeo je Euharistijskim slavljem u katedrali sv. Bonaventure, u večernjim satima 10. ožujka 2022. koje je predslavio banjalučki biskup mons. Franjo Komarica.

Mons. Vlado Lukenda, dijecezanski ravnatelj Papinskih misijskih djela Banjolučke biskupije pozdravio je sve prisutne i okupljenim vjernicima predstavio članove Nacionalnog vijeća PMD BiH: mons. Luku Tunjića, nacionalnog ravnatelja PMD BiH, i dijecezanske ravnatelje: fra Stipana Radića (Vrhbosanska nadbiskupija), don Peru Miličevića (Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija) i vlč. Josipa Tadića (Vojni ordinarijat u BiH). Pozdravio je i s. Ivanu Margarin, nacionalnu ravnateljicu PMD Republike Hrvatske.

U homiliji biskup Franjo je povezao misna čitanja s crkvenim dokumentima o misijama te potaknuo vjernike da molitvom i milosrdnim djelima ljubavi potpomažu misijsko djelovanje Crkve i misionara s ovih prostora.

Nakon popričesne molitve mons. Tunjić je zahvalio biskupu Komarici na predslavljenju Svete mise i poticajnim riječima o misijama te ukratko prikazao rad Papinskih misijskih djela u BiH, broj misionara i njihovo poslanje u misijama.

Sutradan, 11. ožujka 2022. održan je radni dio godišnje Skupštine.

Mons. Lukenda je pozdravio biskupa Komaricu i sve članove Nacionalnog vijeća PMD BiH i zaželio plodonosan rad.

Biskup Komarica je u svom obraćanju izrazio radost što se ova godišnja Skupština održava u Banjoj Luci. Podsjetio je da je Crkva po svojoj naravi misionarska i da Crkva nije autentična ako nije misionarska te da misije jačaju vjeru Crkve. Zaželio je plodonosan rad ove Skupštine koja ima za krajnji cilj širenje Radosne vijesti i spasenje duša.

Nacionalna ravnateljica PMD Hrvatske s. Ivana Margarin izrazila je radost da može sudjelovati u radu ove Skupštine i doprinijeti jačanju zajedništva sestrinskih Nacionalnih uprava PMD BiH i Hrvatske. „Premda smo dvije Nacionalne uprave, većina važnih projekata nam je zajednička briga“, kazala je s. Ivana te pohvalila uspješnu suradnju dviju Nacionalnih uprava i zaželjela također plodonosan rad ove Skupštine.

Mons. Tunjić je zahvalio biskupu Franji i s. Ivani te podsjetio na četiri važne obljetnice koje se obilježavaju ove godine: 400 godina postojanja Kongregacije za evangelizaciju naroda, 200 godina postojanja Djela za širenje vjere, 100 godina otkako su tri važna misijska djela uzdignuta na papinsku razinu i 150 godina od rođenja blaženog Paola Manne, utemeljitelja Misijske zajednice. „Sve ove obljetnice su prigoda produbiti misijsku svijest i upoznati misijsku narav Crkve“, poručio je ravnatelj Luka.

Nakon izrečenih pozdrava, mons. Tunjić je podnio godišnje pastoralno i financijsko izviješće za 2021. godinu. Isto su učinili i dijecezanski ravnatelji. Svi su se složili da je to bila godina rada pod posebnim uvjetima zbog pandemije korona virusa. Bila je to godina velikih rasta cijena i poskupljenja te žalosnog iseljavanja mladih i mlađih obitelji. Međutim, usprkos svih poteškoća skoro svi projekti i misijske akcije su provedene, a 2021. godina bila je ipak pozitivnija u odnosu na 2020. godinu što pokazuje misijsku zauzetost naših svećenika, veliko srce naših vjernika i zajedničku misijsku svijest. U svojoj poruci za sinodalni put Crkve papa Franjo nam je poručio da se svi trebamo preispitati: možemo li bolje i drugačije i je li to naš maksimum?

Nakon što su godišnja izviješća usvojena, prešlo se na planove i projekte u tekućoj godini važnih obljetnica. Dogovoreno je da postojeće obilježavanje misijskih dana, postojeći projekti i misijske akcije i u ovoj godini provode uobičajenim tijekom. Izraženo je zadovoljstvo što, uz redovite misijske aktivnosti tijekom godine, puno župa organizira svoje misijske akcije što doprinosi širenju misijske svijesti. U tim akcijama prikupe se i značajna materijalna sredstva koja se šalju našim misionarima kako bi što bolje mogli izvršiti svoje misijsko poslanje.

Za spomenute obljetnice u ovoj godini pripremljena je prezentacija o sva četiri Papinska misijska djela i o Misijskoj središnjici. Pripremljen je također film o Djelu svetog Djetinjstva. U pripremi je knjižica i prospekt o budućoj blaženici Paulini Jaricot, utemeljiteljici Djela za širenje vjere. U pripremi je također i tekst za klanjanje koji će u svibnju biti poslat svim župama kada će Paulina Jaricot biti proglašena blaženom. Dogovoreno je da pokušaju organizirati i živu krunicu u godini proglašenja blaženom Pauline Jaricot jer je ona utemeljiteljica žive krunice. Cilj nam živom krunicom, klanjanjem i promidžbenim materijalima upoznati naše vjernike s ovom karizmatičnom i svetom osobom te ujediniti naše molitve s cijelom Crkvom kako bi i one pomogle širenju vjere i spasenje svih ljudi.

Uz ove molitvene i duhovne poticaje pripremit ćemo i veće misijske kasice te ponuditi ih župama i prijateljima misija koji se bave uslužnim djelatnostima. Ova se praksa pokazala vrlo uspješnom. Njome će se proširiti krug ljudi koji podržavaju naše misionare i postaju ne samo podupiratelji nego i promotori misija. Pri kraju je i osvježavanje web stranice Nacionalne uprave PMD BiH koja će još bolje odgovoriti potrebama ovoga vremena i čitatelja.

Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela BiH završila je molitvom i zajedničkim ručkom u Ordinarijatu banjalučke biskupije. Nakon ručka članovi Vijeća posjetili su poznati trapistički samostan Marija Zvijezda i stalnu izložbu u sklopu samostana. (kta/pmd bih)

Izvor: Crkva na kamenu/ KTA