Ilindan u Drežnici

DREŽNICA – Na spomendan sv. Ilije Proroka, 20. srpnja 2023., suzaštitnika župe, za vrijeme svečane svete Mise u 18 sati biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski blagoslovio je novi oltar i crkvu u Drežnici koja je temeljito obnovljena i iznutra i izvana. Ova drevna župa Drežnica posvećena Svim Svetima, osnovana 1870. godine, smještena je blizu Jablanice i pripada Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Njome upravlja župnik iz Jablanice don Drago Ćurković. Skroman broj vjernika stalno je nastanjen na ovom području a više ih redovito obilazi svoju rodnu grudu. Ljubav prema rodnom kraju najviše se očituje na ovakvim okupljanjima kao i u svim radovima oko crkve i župne kuće. Velik broj vjernika okupio se i prije svete Mise oko župne crkve i kuće kako bi pripomogli u organiziranju ove svečanosti.

U koncelebraciji s biskupom Petrom i župnim upraviteljem don Dragom bio je i generalni vikar don Nikola Menalo, nekadašnji župnik ove župe te još osam svećenika. Oko oltara posluživao je bogoslov Tomislav Čarapina. Misno slavlje pjesmom su pratile djevojke iz zbora “Santos” župe sv. Mateja u Mostaru.

Na početku svete Mise riječi pozdrava uputio je don Drago pozdravivši biskupa Petra, sve svećenike i vjernike. Umjesto pokajničkoga čina biskup Petar blagoslovio je crkvu a nakon molitve vjernika uslijedio je blagoslov novog oltara.

U homiliji biskup je govorio o životu i djelovanju proroka Ilije, posebno naglasivši 3 temeljne misli po kojima na ovaj svetac treba biti uzor a to su molitva, poslušnost i ustrajnost. Okupili smo se ovdje danas kako bismo u ovoj Euharistiji zahvalili Bogu da ste najprije vi kao župljani ove župe dobročinstvima, svojim darovima, svojim sudjelovanjem mogli obnoviti ovu župnu crkvu i pokazati da još želimo da ovdje bude života, i da još želimo da ovdje budu tragovi naše prisutnosti. Svetog Iliju želimo danas moliti za njegov zagovor da nam svojim načinom života bude poticaj u življenju Božje riječi i u življenju za Boga kako je on to činio, kazao je u propovijedi biskup Petar.

Don Drago je na kraju uputio riječi zahvale biskupu, svećenicima, dobročiniteljima i okupljenom vjerničkom mnoštvu. Zahvala najprije dragom Bogu na svemu i neka sve što činimo bude njemu na slavu, a nama na radost i vječno spasenje.

Nakon svetoga misnog slavlja u župnom dvorištu upriličeno je prigodno druženje – agape za sve okupljene vjernike.

Izvor: Crkva na kamenu