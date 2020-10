Jela iz Kruševa primjer je ljubavi i vjernosti Bogu

KRUŠEVO – U sklopu “Jelinih dana” u župi Kruševo, danas je, 4. listopada, na njezinu grobu slavljena sveta Misa. Velik broj vjernika okupio se i prije svete Mise na Jelinu grobu gdje su izmoljena dva otajstva krunice, a zatim su vjernici zajedno sa svećenicima i ministrantima, krenuli u procesiji do oltara. Misno slavlje predvodio je fra Miljenko Mića Stojić, vicepostulator, a u koncelebraciji je bio župnik don Ljubo Planinić i don Ivan Turudić, župnik župe Ploče-Tepčići. Pjevale su i svirale djevojke iz župe.

Fra Miljenko je u propovijedi rekao nekoliko činjenica koje su nam poznate o Jeli. “Pokušali su je silovati poturčeni pripadnici našega naroda ali ona se oduprla. Znala je tko je i što je te do kraja ostala vjerna toj istini. I bio je to njihov poraz, a mislili su zabilježiti još jednu zlu pobjedu. Danas su naizgled vremena drukčija, ali samo naizgled. Nedavno je našim krajevima bjesnio rat, te su ponovno neki činili što su prije činili Turci. Ali oduprli smo se, bili smo vjerni nasljednici mučenice Jele. No borba još nije gotova. Ne zbog toga što bi se opet mogli ponoviti slični događaji, nego zbog toga što živimo u uljudbi utemeljenoj na laži i na zlu. To je trenutna uljudba zapada. Stvorilo ga je kršćanstvo, ali se ono odmetnulo od njega kao prvi ljudi od Boga u zemaljskom raju.” Današnji zapad ne može shvatiti što je to velika Jela učinila. Zavladalo je liberalno razmišljanje s glavnim načelom slobodnoga života i slobodne volje. Plod zapada bio je i komunizam iz kojega smo hvala Bogu izišli zahvaljujući osobama poput Jele koje su radije dale svoj život nego mu se priklonili. Liberalizam i komunizam iste su medalje, samo drugo naličje. Iskovane su u istoj radionici s namjerom pokoriti čitav svijet.

Mučenica Jela cijenila je duhovna bogatstva znajući da će jedino s njima jednoga dana doći pred svoga Gospodina. Sve ostalo je prolaznost. Ne slušajmo one koji govore da Jela danas više nema, da nam je tako teško pa moramo sreću tražiti u nekim drugim krajevima. Kriv je zao zov, odbacimo ga i radije poslušajmo svoju dubinu kako bismo i sami bili nova Jela. Ovaj događaj danas je naša povijest, naša vjera, naša pobjeda.

Župnik don Ljubo zahvalio je na kraju svete Mise svima koji su pripomogli da se ovako lijepo organiziraju “Jelini dani” kako se ne bi zaboravila žrtva naše Jele, a time i žrtva svih naših djevojaka koje su dale svoj život za Boga i svoju katoličku vjeru.

Izvor: Crkva na kamenu