Misa posvete ulja u mostarskoj katedrali

MOSTAR – Misu posvete ulja u katedrali Marije Majke Crkve, na Veliki četvrtak, 28. ožujka, u 11 sati, predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić. Uz biskupa su koncelebrirali mons. Aldo Cavalli, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje, don Nikola Menalo, generalni vikar, dekani Mostarsko-duvanjske biskupije te dijecezanski i redovnički svećenici koji djeluju na području Mostarsko-duvanjske biskupije. Asistirali su brojni ministranti te đakoni, bogoslovi i sjemeništarci ove biskupije. Pjevačima je ravnao maestro don Dragan Filipović a orgulje je svirala mr. art. Katja Krolo Šarac.

Svećenici su tijekom svete Mise obnovili svoja svećenička obećanja dana na ređenju a biskup Petar posvetio je krizmeno ulje te blagoslovio bolesničko ulje koje su poslije župnici preuzeli i ponijeli u svoje župe kako bi ih koristili za dijeljenje sakramenata.

Budući da je Veliki četvrtak u znaku svećeničkoga poziva i zadaće koju je Krist povjerio dvanaestorici, biskup Petar uputio je pastirsku riječ potpore, poticaja i ohrabrenja svećenicima.

Zamolit ćemo danas svoga Oca da u jedinstvu sa svojim uskrslim Sinom pošalje snagu Duha Svetoga na ulja koja će postati prijenosnici njegova ozdravljenja i milosti. Ulje je plod masline a ipak će postati moćno sredstvo, prijenosnik same moći i milosti Božje. Blagoslovit ćemo bolesničko ulje koje donosi utjehu i mir za ozdravljenje u tijelu ali svakako u duhu za one koji pate, one koji žive svoju starost i nemoć. Zatim ćemo zazvati dar Duha Svetoga na svetu krizmu koja je sredstvo kojim se zauvijek posvećuju oni koje Gospodin odabire za svoju svećeničku službu, kazao je biskup Petar u homiliji.

Iako se ulje krizme na našim rukama osušilo i mirisa odavno nema, neizbrisivi biljeg našega svećeništva ostaje. Mi smo svećenici zauvijek, posvećeni u Kristovoj osobi, da nastavimo Njegovo poslanje, da postajemo oruđe po kojemu snaga Duha Svetoga jednostavne darove kruha i vina pretvara u Tijelo i Krv, dušu i božanstvo uskrslog Gospodina.

Bez Duha Svetoga naše je svećeništvo samo posao, naše propovijedanje najčešće samo umorno moraliziranje ili puka zabava, naše slavlje rutina, naša molitva pepeo, ljudi oko nas razlog za pritužbe a naša rastresenost svakidašnjica. Ali s Duhom Svetim naše je svećeništvo poziv, naše propovijedanje naviještaj Božje ljubavi, naše slavlje Kristova gozba i gozba njegova Tijela, naša molitva žarka i pouzdana, naše dušobrižništvo otvara naša srca i puni smo a ne prazni. Svi dolazimo ovdje oko oltara Gospodinova da bismo se ohrabrili. Dolazimo ovdje zamoliti toga Duha da nam da snage u ovim izazovnim vremenima. A mi koji smo svećenici dolazimo tražiti veliki dar – da se i vi i ja možemo suočiti s izazovima ovoga vremena i nastojati živjeti radikalnim neustrašivim i hrabrim životom svetosti. Da – svetosti, jer Gospodin je na nas izlio svoga Duha koji nas trajno posvećuje da bi po nama i druge posvećivao, kazao je Biskup.

Zapitao se što li je bilo u mislima apostolima na prvi Veliki četvrtak dok su se užurbano pripremali, sjedili i blagovali Pashalnu večeru sa svojim Učiteljem. Za Judu bili su to sati kada je napravio svoj konačni izbor. Iz evanđeoskih izvješća znamo da su se i drugi apostoli razbježali, da su ga neki zatajili jer su upravo u tim trenutcima počeli shvaćati što to znači hodati stopama Gospodinovim koji je dao svoj život za 30 srebrnjaka.

Braćo svećenici, slične napasti Zloga traju do dana današnjega među svima nama, na svakom koraku u našem životu. Jer on, otac laži, čovjekov neprijatelj, otpočetka nastoji učiniti sve kako bi osigurao da svi mi, a posebno mi svećenici, ne tražimo ono što je bit naše službe, odnosno istinsku neustrašivost, hrabrost i težnju za svetošću. Stoga smo, dok druge pozivamo, u prvom redu mi sami pozvani uvijek duboko i ponizno ispitati svoj život i svoju savjest i moliti Duha Svetoga da nam pomogne shvatiti što je to u našem životu što nam ne dopušta da tražimo onu radikalnu i neustrašivu svetost i trajno se mijenjati i popravljati. Obnova naše Crkve ne će doći programom i inicijativom nego iz istinskoga svjedočanstva svetosti svih krštenika i svih onih koji vode Crkvu, istaknuo je u svojoj homiliji biskup Palić.

Okupljene biskupe, svećenike i vjernike na kraju svete Mise pozdravio je generalni vikar don Nikola Menalo, izrekavši zahvalnost svima prisutnima na današnjem zajedništvu ovoga velikoga dana.

Izvor: Crkva na kamenu