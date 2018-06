Nakon 250. godina biskup ponovo u Gornjem Pologu

POLOG – Na blagdan sv. Ivana Krstitelja, 24. lipnja 2018., župljani župe Polog svečano su proslavili 250. obljetnicu pohoda biskupa Marijana Bogdanovića njihovim ognjištima u Gornjem Pologu. Zapis o ovom pohodu biskupa Bogdanovića našli smo u Ljetopisu kreševskoga samostana iz toga vremena u kojemu biskupov tajnik fra Josip Tomić piše: “O župi Mostar, 1768. – Nakon što je obišao gore spomenutu župu [Broćno], presv. g. biskup uzjašio je konja pa je s dva katolika i ranije navedenim župnikom [fra Bonaventurom Mi(h)ačevićem], nakon četiri sata putovanja, došao podnoć do sela zvanog Polog, župe Mostar. Tu su nas pošteno primili dobri katolik Martin Ivanković i (njegovi) drugovi pa smo u njegovoj pojati prenoćili. – 12. lipnja, na treću nedjelju iza Duhova, gospodin je biskup ustao i sa četiri svećenika sišao do groblja ovog sela Polog, ispovjedio vrlo mnogo pokornika. Tu je, na oltaru podignutom ispod stabla, gdje se obično govori misa, i sam prikazao zadnju misu. Rekao je da objave razlog njegova dolaska, vrlo ih je mnogo okrijepio svetom euharistijom a onima kojima je to bilo potrebno podijelio sakrament potvrde. – Nakon što je kod istog onog katolika ručao, g. biskup je otišao za sat i po – po kamenitu putu, u drugo selo ove mostarske župe zvano Gradac. Tamo ga je prijazno primio o. fra Bartol Nikolić u fratarsku kuću, u kojoj on sam često stanuje.”

Za proslavu ove obljetnice biskupova pohoda župljani župe Polog uz pomoć prijatelja i dobročinitelja uradili su novi kameni zid oko groblja u Gornjem Pologu te srušili staru i podigli novu kapelicu u čast sv. Mihovila Arkanđela. Stara grobljanska kapelica koja se nalazila u središtu groblja, naslonjena sa svojim temeljima na nekoliko stećka, građena je davne 1930. godine.

Budući da je biskup Ratko bio zauzet, slavlje se nije moglo organizirati na sam datum obljetnice 12. lipnja, nego na blagdan sv. Ivana Krstitelja. Slavlje je počelo procesijom od raskrižja iznad bunara Žabljak do groblja, istim putem kojim je prije 250 godina došao u groblje i biskup Bogdanović slaviti svetu Misu.

Na početku svečane procesije biskup Ratko blagoslovio je križ (biskupov dar župi), kojeg su ministranti nosili u procesiji u kojoj su sudjelovali ovogodišnji prvopričesnici i krizmanici, pjevači, članovi KUD-a Napredak iz Kreševa, KUD-a Vrila iz Dobriča i HKUD-a Mladost iz Pologa, časne sestre porijeklom iz župe te svećenici koncelebranti. Velik broj župljana i gostiju dočekao je svečanu procesiju u groblju nakon čega je biskup Ratko slavio svetu Misu u koncelebraciji župnika don Pere Marića, bivšega župnika don Jakova Renića, don Ivana i don Radoslava Zovke te salezijanca don Marinka Ivankovića i asistenciju bogoslova iz župe Domagoja Markića.

Na početku Misnoga slavlja sve nazočne vjernike, svećenike i biskupa pozdravio je župnik don Pero a župljanin Dragan Ivanković, kao potomak Martina Ivankovića u devetom koljenu, izrekao je dobrodošlicu biskupu Ratku i svim nazočnima. Nakon pozdrava uslijedio je uobičajeni blagoslov polja te blagoslov kapelice i slike sv. Mihovila Arkanđela.

U prigodnoj propovijedi, biskup Ratko, osobito je istaknuo značaj sv. Ivana Krstitelja kao čovjeka čvrste vjere u Božju providnost u svim pa i najtežim trenutcima njegova života, potičući prisutne da se ne treba plašiti budućnosti dok god se uzdamo u vodstvo Božje ruke.

Na kraju svete Mise župnik don Pero zahvalio je svima koji su, pod vodstvom članova Odbora, na bilo koji način pomogli u obnovi zidova ovoga drevnoga groblja, izgradnji nove kapelice i organizaciji ovoga slavlja.

Izvor: Crkva na kamenu