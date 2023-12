Obraćanje mons. Petra Palića prigodom imenovanja don Željka Majića banjalučkim biskupom

Preuzvišena gospodo Aldo i Ratko,

Poštovani generalni vikaru don Nikola,

Poštovani članovi Zbora savjetnika i voditelji Ustanova i Institucija naših biskupija,

Braćo svećenici!

Danas, na Svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, okuplja nas ovdje u Biskupskom domu vijest da je papa Franjo banjalučkim biskupom imenovao svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije don Željka Majića, ravnatelja Caritasa naših biskupija. Don Željko, čestitamo! Zahvaljujemo Gospodinu što je u izboru apostolskih nasljednika na naše biskupije pogledao sedmi put, a ako brojimo i obiteljsko podrijetlo još nekih biskupa u hrvatskom episkopatu, onda jedanaesti put. Velika je to milost i dar za ove naše biskupije. Iako nam je don Željkov život poznat, molio bih kancelara naših biskupija don Stipu Galu da pročita njegov životopis.

Dragi don Željko!

U ovom trenutku, u kojemu po riječima nasljednika Svetoga Petra pape Franje Gospodin Isus od tebe traži da ostaviš ovu Crkvu u Hercegovini u kojoj si primio prvi navještaj Evanđelja, rastao u vjeri i živio svoje svećeništvo trideset i pet godina i uputiš se u Banju Luku u svojstva nasljednika apostolâ, kao Tvoj dosadašnji Ordinarij želim Ti zahvaliti na Tvom svećeničkom služenju u našim biskupijama u skoro svim crkvenim službama: od one pastoralne, preko karitativne do služe upravljanja. Osobno ti zahvaljujem za Tvoju službu generalnog vikara u prvoj godini moje biskupske službe ovdje i za službu ravnatelja Caritasa naših biskupija, kao i tvom doprinosu u raznim našim biskupijskim tijelima.

Svi mi koji smo prošli ono što si ti ovih dana prošao i prolaziš, znamo da u sebi nosiš pomiješane osjećaje, osjećaje nedostojnosti i odgovornosti, ali i velike milosti i povjerenja koje Ti Crkva ovim imenovanjem iskazuje.

Gospodin Isus nama slabima i grješnima povjerava svoje poslanje i u svojoj božanskoj nakani izabire one koji su spremni postati njegovim prikladnim oruđem za obrađivanje njive Gospodnje, Crkve.

Osim toga, ovim izborom na biskupsku službu, Gospodin ti upućuje trajni poziv na svetost, jer te poziva da više moliš, da više ljubiš i da više služiš.

Don Željko, Gospodin Te šalje u Banju Luku, kako bi tamo naviještao Evanđelje siromasima, bio među braćom i sestrama koji su ti povjereni, da bi s njima bio kršćanin, a za njih biskup, kako to lijepo kaže sv. Augustin. Poznato ti je, kao i svima nama, da je Banjalučka biskupija izgubila najveći dio svojih vjernika u žalosnim ratnim događajima 90-ih godina i da te tamo očekuje „ostatak Ostataka“. Neka te to ne plaši. Iz više razloga, a najvažniji pronalazimo u Božjim obećanjima zapisanima u Svetom Pismu.

Tvoje se imenovanje događa u liturgijskom vremenu Došašća, kad razmišljamo o Božjoj ljubavi prema čovječanstvu, koja se utjelovila u Isusu iz Nazareta. I kao što proroci Izaija i Mihej upravo u „ostatku“ vide moć ispunjenja Božjega plana, sigurno tako i s Tobom Gospodin ima svoj plan u tom „ostatku“ u Banjolučkoj biskupiji. Imaju budno srce, čvrstu vjeru i otvorenost Duhu Svetomu kako bi prepoznao i učinio što Gospodin od tebe očekuje.

Budi siguran da će te u biskupskoj službi pratiti molitve mnogih kojima ćeš donositi Radosnu vijest spasenja.

Čestitamo i zahvaljujemo na dosadašnjem služenju biskupu Franji. Svoje čestitke upućujemo i pomoćnom biskupu Marku Semrenu, svećenicima, redovnicima i redovnicama, kao i svim vjernicima u Banjolučkoj biskupiji.

Od srca Ti želim da svaki Tvoj korak prati zagovor Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije i sv. Bonaventure, zaštitnika Banjolučke biskupije.

Bilo sretno i blagoslovljeno! Živio!

✠ Petar Palić

mostarsko-duvanjski biskup

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/