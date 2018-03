Peta korizmena nedjelja u Hrasnu

HRASNO – U nedjelju, 18. ožujka 2018., u ovoj korizmi, bilo je posljednje okupljanje u Svetištu Kraljice mira u Hrasnu, motivirano vjerničkim hodom kroz Pokorničko hodočašće. Peta korizmena nedjelja – Gluha – okupila je veliki broj hodočasnika iz župâ koje su dolazile organizirano: Domanovići (i župljani i župnik pokazali su kako se odaziva kad se kvalitetno animira – tri autobusa i više osobnih vozila kojima su došli na hodočašće!), Ravno, Trebinja, Rotimlja i Stjepan Krst kao i mnogi hodočasnici iz ove župe (kako oni koji tu žive tako i oni koji su se odselili) i okolnih župâ. Budući da nas je dragi Bog obdario vremenom bez kiše, broj hodočasnika-pješaka bio je znatno veći nego prijašnjih nedjelja. Doista, zaslužuju divljenje i pohvalu svi oni koji su se odlučili doći pješice makar i jedanput, a bilo ih je dosta koji su to učinili i više puta, možda i svih pet nedjelja, kao don Vinko iz župe Dračevo.

Sve je pripravljeno za vanjsku pobožnost križnoga puta uz Gradinu, razglas postavljen i provjeren. Oblačno je, lagani vjetar puše i malo je hladnije u zadnjih sat vremena. Ne smeta, idemo uz postaje na Gospinu Gradinu! Ministranti su predvođeni križonošom i svjećonošama, pred Spomenikom gdje počinjemo uvodnom molitvom. Pobožnost predvodi don Gordan Božić, najavljuje postaje i zaključuje molitvom, a mlada župljanka vrlo lijepo čita uvodni dio. Pjesmom “Stala plačuć”, članovi župnoga zbora župe Domanovići predvode pjevanje uz postaje. Od postaje do postaje, lagano, u miru i pobožnosti vjernici prate i sudjeluju u hodu križnoga puta, molitvom i pjesmom. Nakon zaključne molitve, pred kipom Kraljice mira na Gradini, hodočasnici se lagano spuštaju niz Gradinu, a pjevači započinju “Gospin plač” kojega pjevaju, ostajući kod Spomenika, dok su se svi hodočasnici spustili s Gradine.

Nakon silaska s Gradine hodočasnici su se uputili prema mjestima gdje su svećenici već spremni za ispovijedanje. Uz kratku napomenu i uputu da se ne stvaraju preveliki redovi, nastavljeno je pristupanje sakramentu ispovijedi. Veliki broj prisutnih hodočasnika ispovjedio se i tako svoj pokornički hod okrunio sakramentom Pomirenja. Baš lijepo i pohvalno! Imali su na raspolaganju trinaest svećenika: don Gordan Božić (Domanovići), don Damjan Raguž (Rotimlja i Stjepan Krst), don Pero Pavlović (Ravno i Trebinja), don Vinko Raguž (Dračevo), don Božo Goluža (Mostar – Crkva na kamenu), don Ivica Puljić i don Ante Čarapina (Neum), don Nedjeljko Krešić (Gradac), don Anđelko Planinić (Hutovo), don Mile Vidić (Prenj), don Stipe Gale (Aladinići), don Ivo Šutalo (Trebinje) i don Antun Pavlović (Hrasno).

Još ponetko je ostao za ispovijed pred svećenicima koji su ispovijedali izvan crkve, kad su zvona najavila slavlje svete Mise. Predvoditelj misnoga slavlja i propovjednik je dr. don Božo Goluža, profesor na mostarskom Sveučilištu i glavni urednik Crkve na kamenu. Koncelebrirali su don Damjan Raguž i don Antun Pavlović koji je navijestio Evanđelje. Ministrirali su ministranti župe Domanovići, i u pobožnosti križnog puta i u svetoj Misi, a članovi župnoga zbora župe Domanovići, na čelu sa župnikom don Gordanom, predvodili su liturgijsko pjevanje. Misna čitanja i molitvu vjernika preuzeli su mladi župljani župe Rotimlja. Nijedne nedjelje, ove korizme, crkva i kor nisu bili ovako ispunjeni, a dobar dio hodočasnika ostao je vani jer u crkvi više nije bilo mjesta.

Župnik domaćin i upravitelj Svetišta, na kraju svete Mise, svojim župljanima je rekao za župne oglase i zahvalio današnjih hodočasnicima na sudjelovanju, svećenicima na ispovijedanju i predvoditelju i propovjedniku don Boži. Te nastavio: “Bogu zahvaljujemo što smo, i ove korizme, mogli ovdje pokazati zajedništvo u pokori, molitvi, pobožnosti i sakramentima. Bila nam ovo dobra priprava za plodonosno slavlje vazmenih blagdana u našim župnim zajednicama! Zahvaljujem svim sudionicima ovih bratskih susreta, svima koji su svojim dolaskom, posebno pješice, učinili da i ove korizme naše Svetište ‘živi’. Posebno hvala onima koji su aktivno sudjelovali: moleći u pobožnosti križnog puta, predvodeći liturgijsko pjevanje, čitajući misna čitanja i molitvu vjernika, ministrantima, svećenicima koji su se stavili na raspolaganje vjernicima za svetu ispovijed, svećenicima koji su predvodili misna slavlja i propovijedali. Velika hvala i župljanima ove župe koji su se pobrinuli pripremiti razglas za vanjsko slavlje križnog puta, kad je to vrijeme dopuštalo! Neka dragi Bog nagradi vaš trud obilnim plodom!”

Nakon Izvješćâ o Pokorničkom hodočašću iza svih pet nedjelja, valja nešto reći i kao zaključak. Pet godina ovoga hodočašća kroz pet korizmenih nedjelja! Bogu hvala i slava! Svjesni smo, i više puta je rečeno, da na vremenske ne/prilike ne možemo utjecati. Ali, možemo doći, unatoč tomu! Pobožnost, molitva (osobna i zajednička), osobni zavjeti, sveta Ispovijed, sudjelovanje u svetoj Misi i sveta Pričest mnoštva hodočasnika, koje u pokorničkom hodu, bez ikakvih prohtjeva, dolazi u Svetište, znak je opravdanosti i potrebe ovakve korizme! Je li ovo već tradicija? Ne znam! Neka svatko odgovori, za sebe! Ali neka se nastavi i dalje!

Bio nam pokornički hod ove korizme, kroz ova hodočašća, zalog osobnog obraćenja da u slavljima koja su pred nama, u Velikom tjednu i Svetom trodnevlju, doživimo veličinu i radost Kristova i našeg Uskrsa! Pokažimo ovo zajedništvo u vjeri i u godišnjem slavlju Kraljice mira, 13. svibnja, u našem Svetištu.

U svjetlu ovih mojih osobnih osvrtâ, misli i želja, s molitvom za sve vas, zaključujem i ovaj osvrt na Pokorničko hodočašće. Gospodin vas pratio svojom blizinom i milošću. Blagoslovljen vam Veliki tjedan i SRETAN USKRS! Bog bio s vama!

Don Antun Pavlović

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.hrasno.info