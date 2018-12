Predstavljen zbornik o biskupu Žaniću

STOLAC (KIUM) – 13. prosinca 2018. Ove godine svečano smo proslavili 100 godina od rođenja blagopokojnoga biskupa Pavla Žanića. Naš mjesni biskup Ratko Perić u dogovoru sa svojim suradnicima proglasio je Godinu biskupa Žanića koja je trajala od 20. svibnja 2017. do 20. svibnja 2018. U povodu 100. godišnjice njegova rođenja izišao je i Zbornik pod naslovom U vjeri nadi i ljubavi, kako je i glasilo njegovo svećeničko i biskupsko geslo, samo ovo posljednje na latinskom – In fide, spe et caritate. Ove godine, na svetkovinu Marije Majke Crkve, 21. svibnja, u mostarskoj katedrali upriličeno je svečano zahvalno Misno slavlje, a nakon svete Mise i svečana akademija na kojoj je predstavljen zbornik U vjeri, nadi i ljubavi. Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.). Župnik i ravnatelj biskupijskoga svetišta Presvetoga Srca Isusova u Studencima, don Ivan Štironja također je upriličio predstavljanje Zbornika u župi 5. listopada ove godine.

Kako je biskup Žanić bio i apostolski administrator Trebinjsko-mrkanske biskupije, Zbornik je 13. prosinca 2018. u 18 sati predstavljen u biskupijskom centru Trebinjsko-mrkanske biskupije Sarsenterum u Stocu. Također je iste večeri predstavljena i spomenica In memoriam biskupu Žaniću u čast, koja tekstualno i slikovno prikazuje i bilježi ovu stoljetnu proslavu kako iz događanja u katedralnoj crkvi tako i iz događanja sa svečane akademije.

Predstavljači Zbornika bili su mjesni biskup, msgr. Ratko Perić, generalni vikar don Željko Majić i biskupski vikar za Trebinjsku biskupiju, don Ivo Šutalo.

Ravnatelj Sarsenteruma, biskupijskoga centra u Stocu, don Ivo Šutalo, najprije je pozdravio sve prisutne, a onda iznio svoje izlaganje pod naslovom Biskup Žanić – poseban u krjeposnu životu. Istaknuo je najprije tri bogooblične krjeposti biskupa Pavla, vjeru, ufanje i ljubav, koje je on kao svećenik najprije utkao u svoje svećeničko srce i mladomisničko geslo, a onda presadio u svoje biskupsko srce, biskupsku dušu i biskupsko i životno geslo. Zatim je istaknuo i četiri stožerne krjeposti biskupa Žanića, razboritost, pravednost, jakost i umjerenost, koje je on kao čovjek, svećenik i biskup živio temeljito, vjerno i ustrajno. I sve ove kršćanske krjeposti Biskup je utkao u svoj biskupski pastoral kroz molitvu, propovijedi, pisanje, osnivanje karitativnih ustanova, Teološkoga instituta, Crkve na kamenu, izgradnju katedralne crkve u Mostaru, borbu s bezbožnim komunizmom, rad s obiteljima i mladima i mnogim drugim područjima. Poseban teret na leđima kroz gotovo cijelu njegovu biskupsku službu bio mu je „hercegovački slučaj“ i „međugorski fenomen“. No, uvijek je u svemu ostao dosljedan, principijelan, jak, razborit, pravedan, umjeren, razuman, strpljiv, na liniji Crkve i u posvemašnjoj poslušnosti Crkvi! A sve u – vjeri, nadi i ljubavi! Upravo onako kako je i bilo njegovo biskupsko geslo! Zaista, biskup Pavao bio je poseban u svim kršćanskim krjepostima, naglasio je predavač.

Biskup Perić u svom je izlaganju istaknuo vrijedno djelo zahtjevnog istraživanja svih autora na osnovi kojih su oni sastavili svoje članke s raznih područja i tako u Zborniku prikazali veličinu biskupa Žanića u svoj njegovoj pastirskoj i pastoralnoj, duhovnoj, utemeljiteljskoj graditeljskoj, ljudskoj i biskupskoj veličini: don Željko Majić i don Božo Goluža ne samo kao autori članaka, nego i kao priređivači Zbornika, zatim don Ilija Drmić, don Krešo Puljić, don Marko Šutalo, don Ivan Štironja, don Luka Pavlović, don Ivica Puljić, don Ante Komadina, don Ante Pavlović, don Ante Luburić, Anton Šarac i don Ivan Turudić. Sam biskup Ratko u Zborniku od 263. do 325. stranice donosi nam svoje propovijedi izgovorene uz obljetnice smrti biskupa Žanića koje osvjetljuju Biskupov lik u prvom redu s pomoću bogoobličnih i stožernih krjeposti koje je biskup Žanić u svom biskupskom životu na izvanredan način uvijek živio i svjedočio. Biskup je Ratko nazočnim slušateljima napomenuo: „Ako netko od vas nazočnih, osobito onih mlađe dobi, želi – a svi biste trebali barem željeti – dobro upoznati biskupa Pavla Žanića kao „Dobroga pastira“ u Hercegovini od 1971. do 1993., tj. kroz njegove 23 godine biskupske službe, onda ne može ne posegnuti rukom za Žanićevim zbornikom U vjeri, nadi i ljubavi.

Generalni vikar don Željko Majić progovorio je najprije o organizaciji Godine biskupa Žanića koju je idejno potaknuo Žanićev nasljednik biskup Ratko Perić, a zatim i o strukturi Zbornika koji je priredila naša izdavačka kuća Crkva na kamenu. Istaknuo je raspored članaka i poruke koje su autori tih članaka htjeli iznijeti na vidjelo svakom čitatelju. Također je rekao da ovo nije jedini zbornik o biskupu Žaniću, nego da je prvi zbornik izišao 1992. godine pod naslovom Istina oslobađa – zbornik biskupa Pavla Žanića, koji je priredio msgr. Tomo Vukšić, osobni tajnik biskupa Žanića (1986.-1988.), a danas vojni ordinarij u BiH. Predavač je naglasio kako je biskup Žanić bio „neumorni širitelj Kraljevstva Božjega, propovjednik Istine i promicatelj kršćanske obitelji“. Zatim je nabrojio mnoge pastoralno-karitativne pothvate biskupa Žanića čije plodove osjećamo i vidimo i u današnjem vremenu i koji će se još dugo vidjeti i osjećati i od kojih će se na ovim hercegovačkim prostorima živjeti.

Don Željko je predstavio i spomenicu In memoriam – U spomen, koju je također izdala Crkva na kamenu 2018., nakon svečane proslave Godine biskupa Žanića i svih događanja vezanih uz tu proslavu. Don Željko je kazao: „Spomenica, koja je obogaćena prigodnim fotografijama sa završnog slavlja, donosi sve govore, nagovore, propovijedi, sjećanja i pozdrave izrečene kako u prigodi prijenosa zemnih ostataka tako i na samom slavlju zaključenja Godine biskupa Pavla, ali i svjedočanstva pojedinih osoba koje su osjetile potrebu u ovoj sretnoj prigodi podijeliti s nama nešto od vlastitog iskustva i sjećanja na blagopokojnoga Biskupa i njegovo djelo“.

Dvorana Biskupskog centra bila je puna zainteresiranih slušatelja što zorno govori o zanimanju naših vjernika za život i djelo biskupa Žanića. Uz dekana i stolačkoga župnika don Rajka Markovića, stolačkoga načelnika Stjepana Boškovića, bilo je prisutno nekoliko svećenika (D. Berezovski i I. Petković iz mostarske katedrale, S. Gale s Aladinića, T. Ljuban iz Čeljeva, A. Pavlović s Hrasna, N. Krešić iz Gradca, I. Štironja iz Studenaca), te profesora i nastavnika osnovne i srednje škole u Stocu, kao i vjernika stolačke i okolnih susjednih župa.

Iskreno smo zahvalni predavačima koji su uložili truda kako bi nam predstavili pisana djela vezana uz biskupa Žanića i proslavu njegove Godine. Također zahvaljujemo i glazbenim skupinama koje su obogatile ovaj duhovno-kulturni večernji susret u Stocu pod ravnanjem njihova župnika i dekana don Rajka Markovića: Angelusu – djevojačkoj župnoj skupini, Vidoštačkoj kraljici – ženskoj stolačkoj župnoj skupini i HKUD-u Stolac.

Nakon predavanja slušatelji su mogli preuzeti Zbornik i Spomenicu u dvorani Centra, a ravnatelj don Ivo Šutalo pozvao je predavače i svećenike na prigodan domjenak.

Izvor: Crkva na kamenu