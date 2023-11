Predstavljena knjiga “Biskup Perić i međugorski fenomen”

MOSTAR – U srijedu, 15. studenoga, na spomendan sv. Alberta Velikoga, biskupa i crkvenoga naučitelja, u Biskupijskom centru u Mostaru, predstavljena je nova knjiga mr. don Ivana Turudića s naslovom Biskup Perić i međugorski fenomen. Biskupska služba poučavanja mons. Ratka Perića i međugorski fenomen. Knjiga je izišla u nakladi Crkve na kamenu, tvrdoga je uveza, ima 426 stranica. Podijeljena je na šest poglavlja te na kraju autor donosi zaključak, bibliografiju i dodatak (homilije mons. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskoga, izgovorene od 6. lipnja 1993. do 26. svibnja 2018. u župi sv. Jakova apostola starijeg).

Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koji je u izlaganju naglasio da je autor dao kvalitetnu teološku sintezu koju bi svatko trebao znati i poznavati kada želi razgovarati o određenim pojavama ili fenomenima ovakve vrste, jer je jasno dao razlikovanje o tomu što je Božja objava koja se završila u Isusu Kristu, a što mogu biti privatne objave koje nikoga ne obvezuju, a koje mogu biti na duhovnu korist vjerniku ili skupini vjernika. Njegov veliki doprinos je što ne želi biti navijački pristran, nego teološko i znanstveno objektivan, pa i onda kada ima osjećaj da većina oko njega ne razmišlja kao i on ili ih ne zanima ozbiljno i objektivno promišljanje. U tom smislu je vrlo kritički prikazao djelovanje mostarsko-duvanjskog biskupa mons. Ratka Perića i njegovo biskupsko poučavanje i stav kada je riječ o međugorskom fenomenu. Autor ističe biskupov ispravan crkveni stav, to jest poštivanje svih normi koje je Crkva pred njega stavila.

Drugi predstavljač bio je dr. sc. Mile Vidić koji je istaknuo kako se autor u knjizi služi relevantnom literaturom kako domaćih tako i stranih autora. Autor na jasan, istinit i objektivan način iznese autentičan nauk Crkve o nadnaravnosti ukazanja. Ovom knjigom mr. don Ivan Turudić iznimno je doprinio jasnijem razumijevanju stavova biskupa Perića prema ‘fenomenu’ Međugorja, koji su često bili pogrešno ili tedenciozno tumačeni od strane medija ili pojedinaca.

Okupljenima se obratio autor don Ivan, a nakon njega svoj intervent iznio je i biskup emeritus mons. Ratko Perić (https://www.cnak.ba/osvrti/medugorski-paradoksi/).

Moderator ovoga predstavljanje bio je don Zvonimir Rezo a glazbene točke izveli su župni zbor sv. Stjepana iz Gabele, Antonio Šarić na violini i dječji zborovi „Anđeli sv. Ivana“ i „Gloria“ iz župe sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru.

Izvor: Crkva na kamenu