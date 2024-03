Priopćenje s 89. redovitoga zasjedanja BK BiH

MOSTAR – Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je, 20. i 21. ožujka 2024. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru svoje 89. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tome Vukšića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi članovi BK BiH te delegati: Hrvatske biskupske konferencije mons. Zdenko Križić, nadbiskup metropolit splitsko-makarski, i Talijanske biskupske konferencije mons. Domenico Cornacchia, biskup talijanske biskupije Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Budući da je apostolski nuncij u BiH i Crnoj Gori nadbiskup Francis Assisi Chullikatt spriječen službenim obvezama u Crnoj Gori, njegovu poruku biskupima prenio je tajnik Apostolske nuncijature mons. Javier Camañes Forés.

Predsjednici Vijeća i Komisija BK BiH te Tajništva i Katoličke tiskovne agencije podnijeli su izvješća o radu u 2023. godini. Budući da ove godine većini članova ističe mandat, biskupi zahvaljuju svim članovima spomenutih tijela za njihov doprinos.

U izvješću o radu Komisije za nauk vjere spomenuti su dokumenti koje je Dikasterij za nauk vjere objavio u posljednje vrijeme. Konstatirano je da tijekom prošle godine nije postojao razlog radi kojega bi ova Komisija morala reagirati.

Nakon što su saslušali izvješće o radu Vijeća za medije BK BiH u prošloj godini, biskupi su dali potporu da i ubuduće obilježavanje Dana sredstava društvenoga priopćivanja u Bosni i Hercegovini bude u posljednju nedjelju rujna te da središnje Euharistijsko slavlje bude svake godine u drugoj biskupiji. Zahvaljuju svima koji su dali svoj doprinos na prošlogodišnjem središnjem obilježavanju Dana medija u katedralnoj župi u Trebinju. Zahvalni su i članovima Stručnog tijela za prijenos liturgijskih slavlja BK BiH za izradu godišnjeg kalendara najvažnijih crkvenih događanja u biskupijskim zajednicama u BiH.

U godišnjem izvješću Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH posebna pažnja posvećena je temama ekumenizma i sinodalnog hoda i temi duhovnog ekumenizma s pravoslavcima i ljudskom bratstvu s muslimanima kod katolika u BiH tijekom prošle godine. U tom duhu biskupi podsjećaju da „svi završni dokumenti Kontinentalnih skupština ističu bliski odnos između sinodalnosti i ekumenizma“ te da su „i sinodalnost i ekumenizam ukorijenjeni u krsnom dostojanstvu cijelog Božjeg naroda“. Pridružuju se pozivu „na obnovljeno zalaganje na temelju vizije misionarske sinodalne Crkve“.

Saslušavši godišnje izvješće o radu Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju, biskupi i ovom prigodom ističu važnost i nužnost sustavne župne kateheze kao odgoja za pripadnost Crkvi i župno zajedništvo. Zahvaljuju svim pastoralnim djelatnicima i svim vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama za njihov trajni doprinos učenju i odgoju djece i mladih u vjeri.

Biskupi su upoznati i s radom Vijeća za kler i sjemeništa. Prihvatili su prijedlog da na 11. Međudekanskom susretu u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 18. travnja 2024. u Nadbiskupijskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku, središnja tema bude: “Svećenik i misionarska preobrazba Crkve“. Također pozivaju sve štovatelje časnog sluge Božjega Petra Barbarića da na svetkovinu Duhova, 19. svibnja 2024. u 18 sati, u sjemenišnoj crkvi u Travniku, sudjeluju na Euharistijskom slavlju u povodu 150. obljetnice njegova rođenja.

Nakon što su upoznati s prošlogodišnjim djelovanjem Vijeća za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Vijeća za laike BK BiH te Odbora za mlade pri ovom Vijeću, biskupi pozivaju sve obitelji, a posebno bračne parove koji obilježavaju svoje obljetnice, da na Obiteljski dan, 28. srpnja 2024. u župnoj crkvi Svete Obitelji na Kupresu ili u svojim župnim i drugim crkvama zahvale Bogu za sve primljene darove i mole za rast obiteljskog zajedništva. Zahvaljuju biskupijskim i svim drugim povjerenicima za mlade te svim pastoralnim djelatnicima za njihov rad sa studentima, srednjoškolcima i mladima uopće te pozivaju mladiće i djevojke iz svojih biskupijskih zajednica da budu dionici 12. susreta hrvatske katoličke mladeži, 4. svibnja 2024. u Gospiću.

Saslušavši godišnje izvješće o radu Pedagoškog vijeća katoličkih škola za Europu, biskupi su izrazili zahvalnost svima uključenima u rad ovih škola u kojima se obrazuju i odgajaju novi naraštaji. Zabrinuti zbog sve manjeg broja djece u Bosni i Hercegovini, ne samo u katoličkim nego i u svim drugim obiteljima pa tako i u školama, pozivaju svoje vjernike na molitvu i otvorenost prema životu, a sve strukture društva na rad oko stvaranja svih potrebnih preduvjeta za potporu obiteljima i obnovu obiteljskog zajedništva.

Nakon što su upoznati s radom Vijeća za liturgiju i Komisije „Justitia et pax“, biskupi zahvaljuju svim članovima ovih tijela i dosadašnjem predsjedniku mons. Franji Komarici, biskupu banjolučkom u miru, za njihov rad na liturgijskom planu i na planu zauzimanja za pravdu i mir. Dogovorili su da predsjedanje spomenutim tijelima preuzme novi biskup banjolučki mons. Željko Majić.

Biskupi su upoznati i s djelovanjem Papinskih misijskih dijela u BiH i Misijske središnjice u Sarajevu. Raduje ih otvorenost brojnih pastoralnih djelatnika i članova biskupijskih zajednica za rad na pomaganju misija i misionara molitvom i uključivanjem u razne misijske akcije.

Saslušavši izvješće o radu Tajništva BK BiH, biskupi zahvaljuju svima koji su uključeni u njegov rad na čelu s generalnim tajnikom Ivom Tomaševićem kojemu tijekom ljeta 2024. godine istječe mandat pa će do tada izabrati njegova nasljednika na toj službi.

Nakon što su upoznati s djelovanjem Katoličke tiskovne agencije BK BiH, biskupi zahvaljuju njezinim djelatnicima, ali i svima koji u brojnim katoličkim i drugim medijima uprisutnjuju život i djelovanje Crkve u Bosni i Hercegovini kao i svima koji gaje otvorenost za suradnju na dobro katolika i svih ljudi u ovoj zemlji.

U skladu sa smjernicama mjerodavnih tijela Svete Stolice, biskupi su dogovorili tijek svoga službenog pohoda Svetom Ocu i tijelima Rimske kurije poznatom pod nazivom „ad limina Apostolorum“ (na apostolske pragove), koji će trajati od 3. do 8. svibnja 2024. Također su dogovorili da će u subotu, 4. svibnja 2024. u 18 sati slaviti Svetu misu u crkvi Aracoeli u Rimu u kojoj se nalazi grob Katarine Kosača-Kotromanić, supruge bosanskog kralja kralja Stjepana Tomaša i pretposljednje bosanske kraljice u povodu 600. obljetnice njezina rođenja. Već sada pozivaju sve Hrvate katolike, a posebno članove svojih biskupijskih zajednica koji se nalaze u Rimu ili će tih dana biti na hodočašću u ovom gradu, da se pridruže Euharistijskom slavlju i molitvi za Domovinu. Također potiču na molitvu da ovaj pohod crkvenih pastira bude na blagoslov svim članovima partikularnih Crkava i svih ljudi u Bosni i Hercegovini.

Pošto su razmotrili smjernice Dikasterija za evangelizaciju u vezi s proslavom Jubileja 2025. godine, biskupi potiču sve članove svojih biskupijskih zajednica da, u skladu s pozivom pape Franje, intenziviraju molitve za milosna događanja i iskustvo Božje nade kroz brojna hodočašća i druge incijative u okviru predstojećeg Jubileja. Također potiču sve razine crkvenog života i djelovanja da se molitveno i na druge načine uključuju u događanja na razini biskupijskh zajednica i sveopće Crkve.

Biskupi i ovom prigodom daju potporu početku pregovora i pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji uvjereni da će to ponajprije doprinijeti očuvanju tako dragocjenog mira na ovim prostorima. Također su uvjereni da će to biti za boljitak svih ljudi u Bosni i Hercegovini pa tako i za ostanak u njoj što većeg broja, posebno mladih ljudi te povratak onih koji, nakon iskustva boravka u inozemstvu, svoju budućnost žele graditi tamo gdje su se rodili i rasli.

Biskupi su, 19. ožujka 2024., na svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, sudjelovali na zajedničkom Euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Predsjedao je i prigodnu propovijed uputio nadbiskup Zdenko Križić.

Mostar, 21. ožujka 2024.

Tajništvo BK BiH

