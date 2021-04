Proslavljen blagdan sv. Jure i 150. obljetnica župe

VIR – Blagdan sv. Jure proslavljen je danas u Viru svečanom svetom Misom koju je u 10 sati u župnoj crkvi predslavio generalni vikar mostarsko-duvanjske biskupije don Željko Majić. U koncelebraciji je bilo više svećenika koje su do oltara pratili ministranti. Ove godine u Viru je posebno svečano jer župa obilježava 150. obljetnicu svoga osnutka. Na samom početku svete Mise župnik župe sv. Jure don Marin Krešić pozdravio je prisutne vjernike i svećenike riječima zahvalnosti trojedinom Bogu. “Ovaj će dan biti neizbrisivo upisan u naša srca i uklesan u našu povijest. Ovdje je prisutno 150 godina vjerničke povijesti. Sveti Jure hrabro je svjedočio svoju vjeru. Mi živimo u izazovnim vremenima, potrebno nam je svjedoka kao što je bio sveti Jure, a svjedočit ćemo svoju vjeru svojom poniznošću, jednostavnošću, svojim životom. Neka nam sveti Jure bude veliki zagovornik kod Boga u tome”, kazao je don Marin u uvodu svečanoga misnog slavlja.

Don Željko je u uvodu ispričao mostarsko-duvanjskoga biskupa msgr. Petra Palića koji je trebao predvoditi ovu svetu Misu, kao i večer prije, ali je spriječen zbog više sile. “No, on je s vama duhom i u molitvama, te vam upućuje čestitke povodom obljetnice župe i šalje vam svoj pastirski blagoslov”, kazao je don Željko.

U svojoj homiliji generalni vikar izrekao je čestitke povodom obljetnice župe, ali i izrazio zahvalnost Bogu jer se sjeme župne zajednice ovdje prije 150 godina zasađeno, razvilo u plodonosno stablo vjere, koje Bogu hvala i danas traje i rod daje. “Zahvaljujemo što je ova župna zajednica rodila i pomogla da stasaju dvije župe, kćeri: župa u Vinjanima 1972. godine i Zagorje 1980. Ova župa je primila bezbrojnu vojsku rođenih, te ih za stolom riječi i tijela Gospodnjega stalno hranila, u sakramentu svete ispovijedi čistila, u bolesti hrabrila i u nadi vječnoga života vječnom Ocu njihove duše preporučivala. Koliko je samo pred ovim oltarom izrečeno zavjeta na vječnu ljubav. Kako ne zahvaliti za toliko duhovnih zvanja koja je vjera ovoga puka za službu Bogu u svećeništvu i redovništvu oduševila. Bogu hvala na svemu. No, kako se nadamo da ovo nije kraj zemaljskoga hoda ove župe, nego da nam je milošću Božjom u vjeri, ljubavi i nadi i dalje zemljom kročiti, mi u isto vrijeme Bogu preporučamo ovu župnu zajednicu, njezine kćeri u Vinjanima i Zagorju, cijeli posuški kraj s molitvom da nam ovakva okupljanja, obljetnice i slavlja ne budu tužna sjećanja na prošla vremena, nego Božji zamašnjak u svetomu Duhu, zamašnjak novoga života u punini, koji samo dobri Bog čovjeku koji s njim surađuju može dati”, kazao je don Željko.

Govoreći o 150. obljetnici ove župe pod zaštitom svetoga Jure, don Željko je istaknuo da su upravo toliko godina propovjednici na ovaj dan uprisutnjivali ovog sveca, moleći za njegov zagovor i pozivajući na nasljedovanje da uvijek budemo na strani pravde i na strani pobjede.

Prigodom obljetnice župe istaknuo je: “Što je to župa? Htio bih vas potaknuti da više volimo svoju crkvu, svoju župu, da je osjećamo kao svoj dio i tako ulažući se u nju ona nama posreduje onu milost koju je od Gospodina primila. Ne ću govoriti o zakonskim ovozemaljskim principima uređenja župe, jer to je promjenjivo, svaka župa se može preustrojiti, mijenjati, rađati nove župe kao što smo tome i ovdje svjedočili… U ovom trenutku želim staviti naglasak na teološku definiciju župe, koja kaže da je župa zajednica vjernika koja se okuplja i slavi svetu Euharistiju. Euharistija je središnji sakrament crkve. Valja nam imati na umu da se svaka župna zajednica ostvaruje u euharistijskom slavlju, to je susret s Kristom Gospodinom. Euharistija je novi savez s Bogom. Čuvajmo Euharistiju i nedjeljna okupljanja. Ako se pitamo zašto su naši pradjedovi prije 150 godina išli pitati tadašnjeg biskupa Kraljevića da se osnuje župa. To je zato što su htjeli imati Isusa u svojoj sredini. Zato danas zahvaljujemo Bogu na vašoj vjeri, na vjeri vaših pradjedova, onih koji su doveli do osnutka župe, molili, onih koji su se žrtvovali za duhovni, ali i građevinski rad župe”, kazao je don Željko. “Dao nam Bog da prepoznamo sve loše u sebi i to probodemo mačem i kopljem snage vjere. Da u sebi ubijemo zlo sebičnosti, gramzljivosti, nebrige za druge, neodgovornosti, razdijeljenosti i da snagom Isusovog križa pobjeđujemo zlo, dakle zmaja u sebi. Sveti Jure je uspio nadvladati smrtni žalac grijeha, kao pravi vojnik izvojevao je pravi boj za Krista. Budimo i mi na strani pobjednika”, zaključio je don Željko.

Za veliki jubilej i sami blagdan župljani su se intenzivno duhovno pripremali. Od jeseni prošle godine duhovnim seminarima, te Misama devetnicama uoči blagdana svetog Jure. Svaku večer u 18 sati svete Mise slavili su svećenici koji su imali zanimljive i aktualne teme kroz homilije. Također, povodom 150. obljetnice župe, u srijedu 21. travnja predstavljene su dvije monografije povodom obljetnice župe. Prvu monografiju napisao je fra Robert Jolić s naslovom Sto pedeset godina župe Vir kod Posušja, dok je drugu napisao nekadašnji virski župnik don Ilija Drmić. Naziv monografije je Ljetopis pisan srcem. Župa Vir 50 godina u crkvenom i društvenom tisku (1971.-2021.).

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.radioposusje.ba/