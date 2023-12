Proslava župne svetkovine i podjela službi bogoslovima

MOSTAR – Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić je za vrijeme euharistijskoga slavlja, 27. prosinca, na svetkovinu župnog zaštitnika sv. Ivana u crkvi sv. Ivana, apostola i evanđelista u Mostaru primio trojicu kandidata za sveti red za Mostarsko-duvanjsku biskupiju, jednog kandidata za Trebinjsko-mrkansku biskupiju te postavio u službu čitača lektora jednog bogoslova Mostarsko-duvanjske biskupije.

U koncelebraciji s biskupom su sudjelovali generalni vikar mons. dr. Nikola Menalo, povjerenik za duhovna zvanja i kancelar don Stipe Gale, župnik župe sv. Ivana don Ivan Turudić, te svećenici iz mostarskih župa kao i župnici župa odakle dolaze bogoslovi koji su primili službe i primljeni među kandidate za sveti red.

U svojoj homiliji biskup Palić je na početku podsjetio sve da nakon Božića slavimo tri uzastopna blagdana: svetog Stjepana, đakona i prvomučenika, koji svojom smrću daje svjedočanstvo za Krista pred ljudima i gubi život. „Ovo sučeljavanje života i smrti poziva nas da potpunije uđemo u dubinu otajstva Božića. Spasitelj koji je rođen na svijetu na Božić, očitujući vječni život svim ljudima, jedinorođeni je Sin Božji koji će spasiti čovječanstvo svojevoljnom smrću na križu. Slavimo Spasiteljev život uvijek svjesni njegove otkupiteljske smrti“, rekao je biskup Palić.

Na spomendan Nevine dječice opet je naša pozornost usmjerena prema mučeništvu, brojnoj nevinoj djeci ubijenoj okrutnom Herodovom rukom. On ubija te male jer njega samog ubija strah u srcu zbog rođenja Mesije. Ta djeca još nisu mogla govoriti, ali su poput Stjepana divno ispovijedala Krista.

Jedan od razloga zašto unutar božićne osmine, obilježene mučeništvom, slavimo blagdan sv. Ivana, ljubljenoga učenika, je sama činjenica utjelovljenja: sam Život koji se pojavljuje u ljudskom obliku.

Ivan nam svojim riječima objavljuje da je Bog postao čovjekom kako bismo mi imali život vječni. Vječni Sin Očev postao je tijelom kako bi ga ljudske ruke mogle dotaknuti, ljudske oči gledale. Tako se očitovao Život koji je naviještao ljubljeni apostol. Ne riječju, niti idejom, nego spajanjem duhovnog i materijalnog, božanstva i čovještva Isusa Krista, pravoga Boga i pravoga Čovjeka, naglasio je biskup Palić.

Govoreći o situaciju u kojoj su našli prvi kršćani sredinom prvoga stoljeća, biskup Palić je kazao da su se u to vrijeme kršćani osjetili razočaranima, čemu je pridonijela i situacija progona kršćana.

Nekima koji su vidjeli Isusa bilo je dovoljno teško ustrajati. Mnogi od onih koji ga nisu vidjeli propitkivali bi sebe. Jesu li apostoli bili stvarni? Je li njihova priča bila istinita? I ako jest, gdje je to novo doba za koje se kaže da ga je Isus uveo? Zašto su im životne okolnosti postajale sve gore umjesto bolje? Sumnje su počele nagrizati njihovo srce. Trebalo je zapisati iskaze očevidaca.

Ivan započinje svoju poslanicu, koja potiče njegove suvremenike kršćane da čvrsto stoje u ljubavi Kristovoj, napominjući da je bio očevidac kako je ta ljubav izgledala kad je vidio Isusa kako je pokazuje.

Ivan ih podsjeća na Isusa, na njegovu službu i na njegovu žrtvu i na njegova obećanja, te ih potiče da ustraju u vjeri, nadi i ljubavi. Ivan u svojim spisima uvijek iznova potiče kršćane da ostanu čvrsti u Isusu i da pobijede, zanimljivo, ne tako što će na mržnju odgovoriti mržnjom ili na nasilje nasiljem, već da ostanu čvrsti u svojoj patnji i svom progonu. Kao što je Isus pobijedio grijeh i smrt prolijevanjem svoje krvi, tako će Crkva pobijediti odbacivanjem, patnjom, progonstvom, pa čak i mučeništvom. Mnogi su htjeli odustati. Ali Ivan ih podsjeća, a podsjeća i nas, da Božje kraljevstvo tako funkcionira. Tako je Isus pobijedio i tako će pobijediti i Crkva, kazao je biskup.

Obraćajući se kandidatima za primanje službi, biskup Palić je naglasio da je Božja riječ upućena u prvom redu svećenicima i bogoslovima, čiji život treba biti znak i poziv da žive od Božje riječi.

„Jedna od vaših zadaća će biti da najprije sami živite od Riječi koju naviještate, a zatim da i drugima naviještate tu Riječ, koja donosi život. I pozvani ste za tu Riječ svjedočiti. Vaša želja nasljedovati Isusa mnogima je u današnjem vremenu izazov. Moći ćete odgovoriti na taj izazov jedino ako budete znali dati pravi odgovor na pitanje, koje je bilo upućeno i Mariji Magdaleni: Koga tražiš? Koga tražimo i gdje ga tražimo?

Nećete ga moći naći i ići za Njim, nećemo ga moći pronaći, ako ne poravnamo brežuljke svoje oholosti, ispunimo svoje nedostatke i ne osposobimo srce da ljubi i služi.

Isusa Krista, rođenog u štalici, raspetog na križu i uskrsnulog od mrtvih moguće je danas pronaći u Njegovoj Riječi koju slušamo, sakramentima Crkve koje slavimo i u licu brata i sestre kojima će vas Crkva poslati služiti.

Kad sami budemo oduševljeni osobom Isusa Krista, zahvaćeni snagom Njegova Duha moći ćemo drugima ushićeno reći: Živ je! I mi vam za Njega svjedočimo!

I ne bojte se! Novorođeni i Uskrsnuli Gospodin Isus ide pred vama. On živi u svojoj Crkvi i on je s nama u sve dane do svršetka svijeta snagom svoga Duha kojega je izlio na nas“, naglasio je biskup Palić.

Sve nazočne vjernike je pozvao da mole za bogoslove i nova duhovna zvanja, i za obraćenje, promjenu života kako bismo svi stigli do svetosti.

Nakon homilije uslijedio je obred podjele službi. Najprije su među kandidate za svete redove primljeni bogoslovi: Stipe Gabrić iz župe Kruševo, Marko Pavlović i Dario Soldo iz župe Blagaj-Buna, te za Trebinjsko-mrkansku biskupiju Stjepan Puljić iz župe Rotimlja.

Služba lektorata podijeljena je bogoslovu Tomislavu Čarapini iz župe Potoci – Bijelo Polje.

Na kraju misnoga slavlja biskupu i svima nazočnima zahvalio je župnik don Ivan Turudić, uputivši bogoslovima čestitku i podsjetivši nazočne da je ove godine trideseta obljetnica župe, koju je 1993. godine utemeljio biskup Pavao Žanić.

Pjevanje na euharistijskom slavlju animirao je župni zbor pod ravnanjem Marije Bevanda, a posluživali su bogoslovi i ministranti iz župe, kao i đakoni Luka Cvitanović i Mato Puljić.

Izvor: Crkva na kamenu