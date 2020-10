Proslavljen sv. Luka u Ilićima

MOSTAR – U nedjelju, 18. listopada 2020., proslavljen je blagdan svetoga Luke, zaštitnika ilićke župe. Za ovaj dan župna zajednica pripremala se kroz trodnevnicu. Svaku večer vjernici su imali priliku za svetu ispovijed, a tijekom misnih slavlja čuti prigodne riječi propovjednika koji su predslavili svete Mise.

Prvu večer trodnevnice mladomisnik don Ante Jukić upozorio nas je na naše svakodnevno jadikovanje. “Svijet će biti onakav kakvim ga mi učinimo, na nama je odgovornost i pozvani smo biti glasnici Božji”, rekao je don Ante. Istaknuo je kako je bitno upotrijebiti znanje, izgrađivati sebe, a ne druge prema našem kalupu. Sveto Pismo je ključ vrata do Božjega srca i “što vrijede čast i ugled ako nisi u zajedništvu s Bogom”, poruka je propovjednika prve večeri trodnevnice. Misno slavlje svojim su čitanjem i pjevanjem pratile sestre franjevke.

“Čuvajte se kvasca farizejskoga, odnosno, čuvajte se licemjerja”, početne su misli homilije druge večeri trodnevnice. Mladomisnik don Mate Pehar dotaknuo se naših životnih maski koje ne bismo smjeli nositi. U životu se trebamo voditi iskrenošću, svojom osobnošću, identitetom i crtom svoje katoličke vjere. Na žalost, baš tu crtu katoličke vjere često prikrivamo. “Vodimo računa o vanjskom izgledu u strahu od negativnih komentara ili kako bi dobili koji lajk više”, istaknuo je don Mate. Dobro je lijepo izgledati, ali nije dobro zbog vanjštine zanemariti svoju nutrinu, svoju dušu, poruka bi bila druge večeri priprave za proslavu sv. Luke na kojoj je pjevao župni Mješoviti zbor Dobri Pastir.

Treću večer predslavio je i propovijedao don Dragan Filipović iz župe sv. Franje iz Čapljine, a misno slavlje uzveličao je zbor te župe.

Iako su sve nedjeljne Mise 18. listopada bile u znaku zaštitnika sv. Luke, svečana sveta Misa proslave bila je u 18 sati. Misu je predslavio don Stipe Gale, župnik župe Svih svetih iz Aladinića-Dubrave u suslavlju s većim brojem svećenika.

Ispunjena crkva Krista Dobroga Pastira, zvuci tamburica tamburaša, glasovi pjevača našeg župnoga zbora i nekolicine članova Pro musice pod ravnanjem Davora Kožula, za ovu prigodu posebno urešena crkva davali su notu svečanosti ovoj večeri.

U središte svoje propovijedi don Stipe je stavio Evanđelje kao ishodište naše vjere. Istaknuo je sv. Luku kao dostojnoga službenika Radosne vijesti. Iako nikada nije osobno upoznao Isusa, on je dao detaljan izvještaj o navještenju, susretu Marije i Elizabete, Isusovu rođenju. Samo on od evanđelista opisuje neke događaje iz Isusova života, kao i Marijina, pa se pretpostavlja da mu je sama Gospa ispričala te događaje.

“A što je danas s Radosnom viješću?”, upitao se propovjednik. Na žalost, sve veći broj ljudi u tradicionalno kršćanskim krajevima premalo ili nikako ne poznaju svoju vjeru. Ravnodušni su, vjernici na papiru, a žive kao pogani. “Suvremeni čovjek želi živjeti kao da Bog ne postoji, stvorio je sebi idole kojima se klanja”, mogli smo čuti s propovjedaonice. Sve to ostavlja duboku prazninu, naša civilizacija je skupila najviše blaga, a nikada nismo bili nazadovoljniji i isprazniji. Zato nam je potrebno evanđelje.

Na kraju svete Mise župnik don Ivan Perić zahvalio je svima koji su sudjelovali u proslavi blagdana sv. Luke, čestitao imendan svima koji nose Lukino ime i pozvao sve u župni pastoralni centar, gdje je uz pjesmu, bogat stol i dobro raspoloženje nastavljeno druženje.

