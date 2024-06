Proslavljena svetkovina sv. Ante na Humcu

HUMAC – Tradicionalno, svake godine 13. lipnja, župa Humac obilježava svetkovinu sv.Ante na kojoj se okuplja veliki broj vjernika i hodočasnika iz cijele BiH i Hrvatske. Nebrojeni su vjernici ovih dana i pješice stizali na Humac tijekom devetodnevne priprave za blagdan ovog sveca, a tako je bilo i ovaj dan kada je župa Humac proslavila nebeskog zaštitnika župe, crkve i samostana sv. Antu Padovanskog.

Na sam dan proslave, uz svete ispovijedi i mise od ranih jutarnjih sati, središnje misno slavlje u 11 sati predvodio je msgr. dr. Vlado Košić, biskup sisački, u koncelebraciji s humačkim gvardijanom fra Darijem Dodigom i ostalim svećenicima, a pjevanjem ga je uzveličao Veliki župni zbor sv. Ante pod ravnanjem prof. Zdenka Vištice.

Na početku svete mise sve nazočne je pozdravio humački gvardijan i župnik fra Dario Dodig.

„Dragi Božji puče, dragi župljani i hodočasnici, koji ste se kroz ove dane slijevali na ovaj humački brežuljak ponad grada Ljubuškog, kao svjetionik, znak i duhovna sila cijeloga ovoga kraja. Pozdravljam vas danas ovdje na Humcu na svetkovinu sv. Ante, ovog Božjeg ugodnika, velikog sveca Crkve, sveca svega svijeta i crkvenog naučitelja. Za sve vaše žrtve, patnje, potrebe, savjete i pobožnosti koje ste donijeli ovdje ujedinjujemo ih u ovoj svetoj misnoj žrtvi za sve vas i vaše potrebe. Pozdravljam oca msgr. biskupa Vladu Košića koji će predvoditi ovo misno slavlje, pozdrav vikaru naše Provincije, bivšem gvardijanu na Humcu, fra Miri Šegi župniku u Čitluku, pozdrav fra Richardu Grbavcu, zatim prof. dr. Vitomiru Zečeviću, selezijancu. Dobro došli da zajedno uronimo u tajnu naše vjere iz koje je živio i za koju je živio sv. Ante Padovanski“, kazao je u pozdravnom govoru fra Dario.

Biskup Košić u svojoj propovijedi uputio je svoju pastirsku riječ kazavši da su svi sveci znak Božji na zemlji, znak Isusa Krista, a da je sv. Ante, kao veliki propovjednik, posebno poznat po snazi svoje riječi i da se za njegovom riječi povodilo veliko mnoštvo.

„Kada je bila hereza i kad su krivovjerja pustošila Crkvu u sjevernoj Italiji i južnoj Francuskoj prije 800 godina na njegovu riječ su se čitava mnoštva obraćala. On je imao takvu snagu u svom govoru da su ti pogani ili krivovjerci, koji su odlutali od Crkve, bili spremni ponovno se u nju vratiti. Čak su ga prozvali da je malj heretika. Dakle, svojom riječju, nije štedio nikoga tko je bio u zabludi, tko je išao putem laži i neistine, pokazujući svjetlo istine i svojom riječju pozivajući na vjeru u Isusa Krista jedinoga Spasitelja svijeta“, kazao je biskup Košić.

Još jednom je naglasio da je sv. Ante veliki propovjednik kakvoga, kako je kazao, možda u Crkvi nije bilo još od sv. Pavla.

Objasnio je zašto se sv. Antu često prikazuje s knjigom.

„On je bio veliki poznavatelj svetoga pisma i tumač riječi Božje, navjestitelj, propovjednik Evanđelja. Ali što je to riječ Božja? Što je u sadržaju Biblije? To vidimo i na ovom prikazu, na kipu sv. Ante ovdje na Humcu. To je Isus. Isus koji je sadržaj, ono bitno što nam poručuje Pismo. Ono na što upozorava sv. Ante i onoga koga nam nudi, koga nam daje, a to je Isus. Isus se sv. Anti ukazao kao dijete. Kada je bilo to ukazanje u sobi sv. Ante, bila je velika svjetlost tako da su to vidjela i Antina braća koji su ga zatekli kako drži dijete te ga pitali kakvo je to bilo dijete, a Ante je rekao to je bilo dijete Isus koji mi je došao. Tako se često sv. Ante prikazuje s djetetom Isusom“, objasnio je mons. Košić.

Govorio je i o mučeništvu sv. Ante naglasivši da sv. Ante nije bio mučenik jer je fizički prolio svoju krv, ali je bio mučenik željom. Želio je biti mučenik.

„To je potrebno i nama. To nam govori današnji svetac. Da bismo mudro živjeli trebamo biti spremni i krv svoju proliti i biti toliko otvoreni za Isusa, da On nosi naš život, da ne bude naša računica nego da bude želja da Isusa proslavimo, ako treba i svojom krvlju. To se njemu nije ostvarilo, ali se ostvarilo kod mnoge braće franjevaca i drugih svećenika. Imamo tako Nikolu Tavelića našeg prvog proglašenog sveca, mučenika. Imamo i druge svece kao što su Marko Križevčanin, mučenik. Imamo našeg blaženog Alojzija Stepinca koji je, također, mučenik, jer je bio mučen, proganjan, zatvaran, trovan i otrovan. Kolika je bila patnja i muka naših mučenika toliko su veći plodovi koje su oni nama zavrijedili i pokazali da mi možemo ići za njima i biti dionici tog dobra i tog duhovnog blaga“, istaknuo je sisački biskup.

Pri kraju propovijedi msgr. Košić je pozvao na molitvu za zagovor sv. Anti.

„Molimo zagovor sv. Ante, molimo ga za ovaj lijepi hercegovački kraj, molimo ga za našu hrvatsku domovinu. Ja volim reći kad sam vani, mi smo Hrvati poseban narod, mi imamo jednu Domovinu a dvije države. Može se reći da je naša država kako Hrvatska, jednako tako i Bosna i Hercegovina, a u njoj su Hrvati konstitutivni, dakle autohtoni narod. Mi smo tu svoji na svome, i nećemo se i ne smijemo dati izbaciti sa svakog pedlja gdje imamo obitavalište i gdje je pravda na našoj strani, Božja pravda. Lijepo je vidjeti sinoć, a i danas čitav dan, kako dolaze velika mnoštva ovdje klanjati se Bogu jedinome i tražiti zaštitu i zagovor sv. Ante“, kazao je biskup Košić.

Na kraju svete mise fra Dario se još jednom zahvalio svima koji su pomogli da priprava za svetkovinu i svetkovina sv. Ante na Humcu protekne u najboljem redu, a posebnu zahvalu uputio je msgr. dr. Vladi Košiću, kojemu je uručio i poseban dar.

Večernja sveta misa na Humcu kojom je završena ovogodišnja proslava blagdana sv. Ante bila je 19 sati, a predvodio ju je fra Ivan Slišković, svećenik Hercegovačke franjevačke provincije i župni vikar u župi Krista Kralja u Čitluku.

Izvor: Crkva na kamenu/franjevci-humac.net